Quale scooter elettrico NIU acquistare? Analizziamo l'intera gamma attuale

Siamo a maggio 2021 ed è probabilmente il miglior momento per acquistare uno scooter elettrico NIU. Il motivo è molto semplice: oltre all'Ecobonus 2021, attivo regolarmente su moto e scooter elettrici, la società cinese leader del settore (con tre negozi fisici in Italia, a Milano, Roma e Bergamo) ha deciso di scontare ulteriori 500 euro su una selezione di modelli. È dunque arrivato il momento di analizzare tutti i modelli della line-up attuale NIU, che abbiamo visto dal vivo presso il NIU Store Milano, per aiutarvi a capire quale sia il migliore in base alle vostre esigenze. Iniziamo subito analizzando gli scooter coinvolti nelle Spring Promo 2021, valide fino a esaurimento scorte.



Gli scooter NIU 50 cc

Se state cercando uno scooter elettrico in sconto potente quanto un 50 cc benzina, la vostra scelta deve ricadere fra un NQi Sport, un N1S (modello fuori produzione ma ancora presente in alcuni magazzini NIU), un NQi Pro (altro modello "in rimanenza") oppure un MQi Pro, modelli che sono compatibili con i 500 euro di extra sconto NIU. L'NQi Sport è uno dei migliori simil 50 cc che possiate trovare da NIU. Nella sua versione Extended Range, quella in sconto, avete 45 km/h di velocità massima (che in realtà sono 50 km/h...), 60-70 km di autonomia con una singola batteria da 2.100 Wh, ruote da 12 pollici, un comodo schermo LCD. Si tratta una soluzione perfetta per chi vuole uno scooter leggero e maneggevole, solo 99 kg, e per chi non è estremamente alto, l'altezza della sella infatti è di appena 760 mm. Il suo prezzo parte da 2.015 euro con Ecobonus 40%, bisogna poi applicare le promo NIU. Ancora più leggero e maneggevole è l'MQi+ Sport, adatto soprattutto ai giovanissimi. Parte da 1.410 euro con Ecobonus 40% nella sua versione Standard Range (esiste anche la Extended Range da 1.814 euro di partenza con Ecobonus) e offre 45-55 km di autonomia con una sola carica. Ha sempre una batteria da 11 kg che si ricarica comodamente a casa in 7 ore (partendo dallo 0%, scenario davvero raro), inoltre pesa soltanto 72 kg (compresa batteria) e ha l'altezza del sedile che non va oltre i 750 mm, una vera scheggia nel traffico cittadino, adatto anche a persone dalla corporatura minuta. Le ruote sono solo da 10 pollici però per una maggiore stabilità meglio andare sull'NQi Sport oppure sull'UQi GT.

Lo scooter fuori dagli schemi

L'UQi GT è un modello 50 cc davvero fuori da ogni schema. Il suo design "cyberpunk" potrebbe far storcere il naso a molti, noi troviamo invece che sia accattivante e futuristico, anche se non estremamente comodo. Ha una "corporatura" più muscolosa rispetto ai modelli precedenti, ha infatti una sella alta 840 mm ed è adatto soprattutto a persone alte da 170 cm in poi. Ha grandi ruote da 14 pollici e risulta davvero stabile da guidare in città, soprattutto su pavé e rotaie del tram, inoltre ha un peso di soli 80 kg che lo rende agile e maneggevole. Tuttavia non ha spazio nel sottosella, poiché vi è la batteria, e installare un baule significa perdere il posto passeggero - cosa che invece non accade con NQi Sport e MQi+ Sport.

Se questo non vi preoccupa, vi ritroverete fra le mani uno scooter elettrico scattante (fino a 45-50 km/h) con 55-75 km nella sua versione Standard Range, 70-95 km nella sua variante Extended Range, la più conveniente secondo noi visto il poco scarto di prezzo. Con Ecobonus, UQi GT parte da 1.545 euro/1.746 euro. A listino esiste anche un UQi Sport, una versione ridotta del GT che raggiunge massimo i 40 km/h, ha 30-40 km di autonomia e può trasportare di default una sola persona, con ruote da 12 pollici e un peso di appena 57 kg - un modello che consigliamo soprattutto agli adolescenti. Costa 1.276 euro con Ecobonus 40% (ovvero con rottamazione).



Gli scooter NIU 125 cc

Affrontato il reparto 50 cc, è il momento di saltare a quello più interessante da 125 cc. L'NQi GTS è una delle migliori soluzioni messe in campo da NIU, uno scooter dal design non troppo accattivante ma funzionale all'estremo, con un brioso motore Bosch da 3.000 W che gli permette di scattare agilmente in modalità Sport e di raggiungere i 70-75 km/h. Percorre 80-90 km nella sua versione Standard Range, 105-115 km nella sua variante Extended Range. Pesa 113 kg e monta ben due batterie, dunque attenzione se avete intenzione di ricaricare a casa. Potete anche caricare un giorno l'una, un giorno l'altra, lo scooter funzionerà perfettamente lo stesso, la doppia batteria però è consigliata soprattutto a chi ha un garage, un box o comunque uno spazio privato per collegare direttamente lo scooter alla rete elettrica - e ricaricare le due batterie in contemporanea, senza prelevarle dalla loro sede. Si tratta di uno scooter davvero affidabile, con ruote da 14 pollici e una sella comoda anche per due passeggeri. È un tantino meno maneggevole rispetto ai fratelli da 50 cc per via del suo peso, la sua potenza però vi farà dimenticare tutto in breve tempo. L'altezza della sella è di 815 mm, dunque è adatta un po' a tutti, e i prezzi partono da 2.419 euro/3.158 euro in base alle batterie che scegliete, sempre con Ecobonus 40%, altrimenti 2.714 euro/3.544 euro con Ecobonus 30% senza nulla da rottamare.



L'ultimo arrivato nella grande famiglia NIU è invece l'MQi GT, la soluzione ideale per chi vuole un 125 cc elettrico con singola batteria, in grado di percorrere 70-80 km di strada con una sola carica. Raggiunge i 70 km/h e ha ruote da 14 pollici. L'altezza della sella è di 816 mm e il suo peso è di 115 kg, compresa la batteria da 11 kg installata sotto la sella - che è più lunga del 30% rispetto alla serie NQi. L'accumulatore inoltre si ricarica rapidamente in sole 4 ore e il prezzo è di 2.284 euro con Ecobonus 40%.

Così come l'MQi+ Sport, è dotato del nuovo manubrio NIU, inoltre può supportare fino a due batterie direttamente nel sottosella. Tutti i modelli NIU citati hanno la possibilità di connettersi all'app smart per smartphone di NIU, sono tracciati via GPS 24 ore al giorno e offrono un antifurto sonoro che funziona quando le batterie sono connesse. Presente anche la frenata rigenerativa EBS e gli indicatori di direzione che si spengono in automatico dopo la svolta. MQi+ Sport, MQi GT e UQi GT godono inoltre di accensione keyless. Avete dunque trovato lo scooter NIU più adatto a voi?