Proviamo il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4: il monopattino per tutti

L'estate 2023 è iniziata ufficialmente e a molti di voi potrebbe dunque esser venuta voglia di acquistare un nuovo monopattino elettrico per gli spostamenti urbani ma anche vacanzieri. Per Xiaomi è stato un anno particolarmente movimentato sul fronte delle due ruote, a febbraio infatti abbiamo provato il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, un modello di alta gamma che per molti utenti là fuori potrebbe essere anche "troppo": offre a un motore che può toccare i 700 W di picco e una batteria che dura fino a 55 km, ma soprattutto al prezzo di listino di ben 849 euro, un cartellino che non è certo per tutti i portafogli.

A fine maggio però è arrivato un modello più bilanciato, secondo noi il vero monopattino Xiaomi 2023 "per tutti": siamo pronti a raccontarvi come si comporta il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4.



549 euro e 35 km di autonomia

Vogliamo partire da un dettaglio che solitamente si mette alla fine: il nuovo monopattino elettrico di fascia media di Xiaomi parte da un prezzo di listino di 549 euro, sicuramente più accessibile rispetto alla variante Pro. Un prezzo secondo noi in linea con il momento storico (caratterizzato da costi in aumento in ogni settore) e con le caratteristiche offerte, che non sono da poco conto e sono più che sufficienti per la maggior parte del pubblico là fuori.

L'autonomia è di ben 35 km grazie a una batteria da 7.650 mAh: rispetto ai modelli passati abbiamo guadagnato circa 5 km in più ma c'è "il trucco". Il governo italiano ha abbassato, per legge, la velocità massima dei monopattini elettrici, dunque ora non si può andare oltre i 20 km/h: questa la velocità massima offerta dalla modalità S dello Xiaomi Electric Scooter 4, in questo modo a parità di capacità abbiamo a disposizione 5 km in più rispetto ai 30 dello Xiaomi Electric Scooter 3, che però toccava i 25 km/h. Considerando che dovremmo essere anche più sicuri, questa velocità ridotta è una sorta di vittoria su tutti i fronti; impiegheremo qualche minuto in più per arrivare a destinazione ma nulla di particolarmente penalizzante. Come con la precedente iterazione, abbiamo un motore capace di arrivare a 600 W di picco, dunque è capace di risalire pendenze fino al 16% - e in effetti non abbiamo mai avuto alcun problema a risalire la piccola rampa del nostro box.



Una frenata rigenerativa migliorata

I 35 km però non sono l'unica novità di questa generazione: Xiaomi ha modificato la pedana, rendendola ancora più ampia e agevole, inoltre l'intero telaio si rifà al modello Pro, la pianta del progetto è praticamente identica. Cambia però il sistema di aggancio del manubrio: già sullo Xiaomi Electric Scooter 3 e sul 4 Pro avevamo un sistema di blocco/sblocco al top della categoria, lo Xiaomi Electric Scooter 4 conferma l'ottima qualità del meccanismo anche se il tutto è stato spostato sul davanti.

Ineccepibile anche il sistema frenante, con un freno a disco posteriore a doppia pastiglia che è estremamente efficace, soprattutto perché abbinato all'E-ABS frontale. Il sistema evita alla ruota anteriore di bloccarsi e dunque di scivolare, inoltre dobbiamo segnalare che Xiaomi ha migliorato ulteriormente la frenata rigenerativa. Oltre a sembrarci più vigorosa rispetto ai precedenti modelli, Xiaomi ha lavorato di fino sul bilanciamento: se adesso lasciamo per un attimo l'acceleratore e abbiamo la frenata rigenerativa impostata al massimo, passa qualche istante prima che il sistema inizi a funzionare.

In questo modo si evita di avere una marcia "a scatti" e il sistema entra in gioco solo quando effettivamente abbiamo voglia di decelerare, non quando vogliamo solo dare un istante di riposo al pollice destro. Discorso diverso invece se tiriamo la leva del freno: basta un semplice tocco del freno a disco posteriore che anche la ruota anteriore pone resistenza e ci aiuta a fermarci in tempi stretti. Quantificare poi quanta energia si recupera con questo nuovo sistema è pressoché impossibile, potremmo però essere di fronte al monopattino Xiaomi più efficiente di sempre in termini di frenata rigenerativa.



Frecce direzionali a norma di legge

Per mettersi in pari con la legge italiana Xiaomi ha poi aggiunto anche delle frecce direzionali. Purtroppo queste mancano totalmente nella parte posteriore del monopattino, dove sarebbero state più visibili. Figurano solo alle due estremità del manubrio, in una posizione che secondo noi non favorisce molto la visibilità alle auto che sopraggiungono dietro di noi - ma questo è un problema comune a moltissimi monopattini, non riguarda solo Xiaomi.

I LED per segnalare la direzione sono comunque ben fatti e nelle ore notturne possono effettivamente aumentare la sicurezza, c'è però un dettaglio che proprio non c'è piaciuto: Xiaomi ha abbandonato l'ottima pulsantiera del 4 Pro per passare a un sistema in cui i pulsanti Destra e Sinistra sono uno sull'altro. Inutile dirvi delle volte in cui abbiamo sbagliato, accendendo la freccia destra al posto della sinistra o viceversa, del resto quando si è concentrati sulla guida non ci si può ricordare subito se il pulsante che ci serve è sopra o sotto, una pulsantiera di questo tipo è secondo noi davvero poco pratica e del tutto innaturale.

A proposito di "downgrade", rispetto al 4 Pro non ritroviamo neppure le ottime gomme auto-sigillanti ripiene di schiuma: sul 4 ci sono delle tradizionali gomme a camera d'aria, dunque torna il rischio foratura. A voler guardare anche il pelo nell'uovo, in confezione manca il lucchetto a combinazione che Xiaomi regala con il 4 Pro, ma sappiamo bene che fra i due modelli c'è un bel po' di differenza sul fronte del prezzo.



Xiaomi Electric Scooter 4

Il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 non è dunque perfetto, com'è normale che sia, ma è in ogni caso di uno dei migliori monopattini elettrici in circolazione. Un vero e proprio mezzo di micromobilità urbana che può accompagnarvi a scuola, al lavoro oppure ovunque vogliate, a patto che il tragitto quotidiano non sia superiore ai 30-35 km. Difficilmente la concorrenza da grande distribuzione riesce a offrire una tale qualità costruttiva a un prezzo simile, inoltre parliamo di un modello che può essere connesso all'app Xiaomi Home per sfruttare opzioni e servizi aggiuntivi.

Xiaomi ad esempio ha aggiunto una sezione che ci aiuta a controllare la pressione delle gomme, con l'app che ci ricorda di fare un check a intervalli scelti dall'utente, possiamo poi bloccare digitalmente il motore del monopattino per fare piccole commissioni, oppure gestire la frenata rigenerativa e controllare tutti i dati tecnici della batteria. Lo Xiaomi Electric Scooter 4 offre anche uno schermo LCD di ottima fattura, dettagliato e funzionale, anche se il produttore cinese avrebbe potuto migliorare la visibilità sotto la luce del sole.

Al netto, dunque, di qualche fisiologico compromesso, lo Xiaomi Electric Scooter 4 compie un ottimo passo avanti rispetto alla terza generazione; se trovate qualche offerta, online o presso le grandi catene di elettronica, portatevene subito uno a casa: difficilmente riuscirà a deludervi. Pensate al 4 Pro solo se avete bisogno di coprire distanze maggiori, mentre se vi serve un monopattino "per l'ultimo chilometro" potrebbe bastarvi il 4 Lite, altra novità 2023 (Xiaomi presenta i monopattini 4 e 4 Lite) che offre 20 km di autonomia, un motore da 300 W di picco e un freno a tamburo sulla ruota posteriore. A voi la scelta.