Proviamo la SKODA Enyaq Coupé RS iV: il SUV Coupé che guarda al mondo Audi

SKODA è ancora oggi, purtroppo, uno dei marchi più sottovalutati dell'attuale mercato. Nel suo passato ha sicuramente attraversato momenti bui e una volta creata una "nomea" è difficile scrollarsela di dosso, le cose però sono cambiate da tempo e la gente se ne sta pian piano accorgendo. La nuova Enyaq Coupé iV è l'emblema di ciò che SKODA è diventato oggi: un marchio automotive da tenere sempre d'occhio, anche perché la sua vera forza è invisibile agli occhi. Avere infatti alle spalle il Gruppo Volkswagen significa tantissimo: a livello pratico, significa avere la possibilità di poter sfruttare elementi presi dal mondo Audi, altri da Volkswagen e CUPRA, c'è spazio addirittura per qualche dettaglio preso in prestito da Porsche. Il tutto pur conservando un'anima e uno stile propri di SKODA.

Della Enyaq elettrica nella sua variante SUV abbiamo già parlato in una nostra prova (proviamo la nuova SKODA Enyaq iV), oggi invece vogliamo parlarvi delle nostre due settimane con la variante Coupé RS, con posteriore sportivo, trazione integrale e 82 kWh di batteria (77 kWh netti). La migliore Enyaq Coupé iV che possiate acquistare/noleggiare.



Il design aggressivo della Enyaq Coupé RS iV

Partiamo dagli esterni. Ammirare per la prima volta dal vivo la SKODA Enyaq Coupé RS iV significa imbattersi in un muscoloso SUV Crossover che lascia il segno.

Noi abbiamo guidato per due settimane una vettura di colore bianco, molto elegante e discreta, dobbiamo però ammettere che la colorazione Verde Mamba (fra l'altro scelta da SKODA per le campagne di comunicazione) conferisce un aspetto ancora più sportivo e arrabbiato, sarebbe senza alcun dubbio la nostra scelta in fase di configurazione. Inoltre, essendo il suo colore simbolo, viene proposto a 480 euro, mentre anche solo per il bianco bisogna aggiungere 750 euro. Il nostro consiglio? Date un calcio alla noia, puntate tutto sul Verde Mamba pastello, passare inosservati per strada sarà impossibile. Per quanto la versione SUV sia molto più familiare e accomodante, come sensazione, Enyaq Coupé RS iV strizza l'occhio a un pubblico più dinamico, è un po' come acquistare un'Audi Q4 e-tron Sportback. A proposito di muscolosità, la vettura è lunga 4.653 mm, larga 1.879 mm (2.148 mm calcolando anche gli specchietti), alta 1.607 mm con un passo di ben 2.768 mm. Internamente l'abitacolo frontale è largo 1.506 mm, mentre al posteriore abbiamo una larghezza di 1.488 mm; nonostante il tetto scosceso abbiamo a disposizione 570 litri di spazio e un intelligente "doppio fondo" dove riporre comodamente il cavo di ricarica di Tipo 2, in modo da tenerlo separato dal resto dei bagagli.

Unica nota stonata: se avete tutto il bagagliaio pieno, prendere il cavo diventa impossibile, nell'utilizzo quotidiano però è una soluzione estremamente funzionale, il cavo è di norma un oggetto molto sporco e non merita di stare assieme alle nostre valigie o alle buste della spesa.

Se ve lo state chiedendo: no, non c'è un frunk in stile Tesla, il cofano è occupato da uno dei motori elettrici. Sempre a proposito di design, la scelta di ricoprire il frontale di LED è davvero suggestiva, soprattutto quando vi avvicinate e la vettura fa partire una breve animazione di benvenuto: anche su questo fronte sarà difficile non farvi notare.

Guardando agli interni, si nota chiaramente come lo stile sia differente sia da quello Volkswagen che da quello Audi, CUPRA e Porsche. La Enyaq Coupé RS iV ha un'eleganza tutta sua, con ottimi materiali sulla plancia e lungo il tunnel centrale, anche se qualche plastica più rigida di certo non manca. I badge RS poi completano la scena. Lo schermo centrale per l'infotainment è davvero grande, parliamo di 13", ben visibile in ogni situazione e invadente "il giusto", non distrae poi troppo in fase di marcia.

Purtroppo non è orientato verso il conducente e le sue dimensioni vi costringono talvolta ad allungarvi un attimo per toccare i comandi situati all'estrema destra, è comunque un elemento che ci sentiamo di premiare. Fa perdere qualche punto invece il piccolo cockpit digitale da soli 5,3", un mini schermo con info limitate che ha più senso a bordo della Volkswagen ID.3 e della CUPRA Born, che inoltre sfoggiano anche un design della plancia ad hoc. Il piccolo schermo della Enyaq Coupé RS iV è invece incastonato all'interno di un cruscotto di dimensioni standard e tende a perdersi un po', rendendo talvolta anche difficoltosa la lettura dei dati.

Anche a livello software l'esperienza è simile a quella delle suddette vetture Volkswagen e CUPRA, con la visualizzazione "a tre blocchi". Probabilmente una vettura di questo tipo meriterebbe un cockpit digitale di livello superiore, ma comprendiamo come il Gruppo Volkswagen voglia in questo modo differenziare SKODA da Audi e Porsche. Dove la Enyaq Coupé RS iV non scende a compromessi è il fronte tecnologico.



La tecnologia della SKODA Enyaq Coupé RS iV

Quando si parla di tecnologia, scende in campo tutta la forza del Gruppo Volkswagen. La Enyaq Coupé RS iV sfoggia un avanzato head-up display con capacità di realtà aumentata, stessa tecnologia disponibile a bordo delle nuove Audi.

Questo piccolo dettaglio riesce a far dimenticare il minuscolo cockpit digitale: sul parabrezza abbiamo le informazioni essenziali per la marcia e un'intera zona dedicata all'assistenza di guida. Il sistema è in grado di marcare la vettura che ci precede e di fornire interessanti icone durante la navigazione, anche se su questo fronte bisogna ammettere come la grafica del navigatore di serie sia poco accattivante, le sue funzioni alquanto limitate e "legnose", e che il consiglio sia comunque quello di utilizzare Google Maps, Mappe di Apple o Waze per la navigazione turn-by-turn grazie ad Android Auto e Apple CarPlay che funzionano divinamente anche wireless, senza fili. L'intero sistema di infotainment della Enyaq Coupé RS iV è croce e delizia, regala tante gioie ma anche qualche dolore: a livello di funzioni è davvero completo, c'è di tutto e forse anche di più, a livello di interfaccia però inizia già a risentire i segni del tempo e qualche lag nel passaggio da un'applicazione all'altra è il segno definitivo che presto il Gruppo Volkswagen dovrà applicare qualche modifica per migliorare l'esperienza utente a bordo di alcuni suoi modelli. Il codice "sotto il cofano" è lo stesso di Volkswagen e CUPRA, ciò che cambia è l'interfaccia grafica finale con icone più "standard" ed eleganti, meno colorate e sbarazzine, una scelta che coinvolge anche il quadro strumenti digitale.



SKODA vuole evidentemente coccolare una clientela più business, anche per non calpestare il territorio CUPRA, su una sportiva muscolosa come la Enyaq Coupé RS iV però si poteva forse osare con qualcosa di più dinamico e fresco, ma comprendiamo la voglia di mantenere una linearità all'interno della gamma. Rimanendo in campo tecnologico, la vettura offre una suite di Guida Autonoma davvero completa.

Oltre alle "classiche" funzioni del Cruise Control Adattivo e del mantenimento della corsia (solo per ricordare le due principali), la Enyaq Coupé RS iV è dotata anche di un interessante Travel Assist autostradale che monitora le linee di corsia e tutto ciò che avviene attorno alla vettura. Sul quadro strumenti abbiamo la possibilità di vedere il mondo che ci circonda in 3D, con il sistema che ci segnala a schermo quando possiamo rientrare sulla corsia destra oppure quando possiamo spostarci sulla sinistra, se abbiamo a che fare con una linea tratteggiata oppure continua.



Promosso anche il Traffic Jam, con l'auto che si gestisce in autonomia nel traffico più congestionato: si ferma da sola, riparte da sola, massimo rendimento col minimo stress. Per la sua Guida Autonoma SKODA continua a offrire controlli dedicati appena dietro lo sterzo, nella parte bassa a sinistra, non abbiamo dunque i classici controlli sul volante: all'inizio è una soluzione che può farvi storcere il naso, poi però ci si abitua e ci si accorge che può anche essere comoda.

In particolare abbiamo apprezzato il comando per gestire la distanza di sicurezza fra noi e l'auto che ci precede, possiamo infatti subito aumentare o diminuire il livello con facilità, mentre su tante altre vetture abbiamo un solo tasto - con cui prima arrivare al massimo, poi scendere al minimo. Ottimo anche il volante, anche se non arriviamo ai livelli Audi: è realizzato con ottimi materiali e ha diversi tasti fisici da usare con facilità, in versione RS poi è un vero portento. Forse a livello di feedback avremmo preferito un volante un po' più rigido in modalità Sport, le mappature SKODA sono comunque efficaci e soddisfacenti. Tornando a parlare di sterzo multifunzione: lo ripetiamo spesso durante le nostre prove, viva i tasti fisici ed eventuali rotelle sul volante.

Quando i brand vogliono strafare con superfici touch si finisce spesso per rovinare l'esperienza con comandi poco precisi, mentre con i tasti da premere e le rotelle da girare si fa tutto prima e "alla cieca", mantenendo gli occhi sulla strada. Certo SKODA non disdegna il touch in senso assoluto, al contrario lo sfrutta in luoghi più consoni: al di sotto dello schermo centrale potete sfruttare una lunga barra touch per gestire il volume. È una soluzione più di design che di altro, è però immediata e intuitiva, inoltre dal mondo Porsche SKODA ha preso in prestito la funzione che rileva quando la nostra mano si sta avvicinando allo schermo: quando ci avviciniamo, sul display appaiono informazioni aggiuntive "come per magia", proprio come accade sui più più recenti modelli di Stoccarda. La "forza del gruppo", ricordate?



Come funziona e come si guida la Enyaq Coupé RS iV

Scusate, abbiamo scritto 9.000 caratteri e ancora non abbiamo parlato di comfort di guida, dinamica e tecnologia elettrica. L'esperienza di guida generale è molto simile a un'Audi Q4 e-tron 50 (la prova della nuova Audi Q4 e-tron 50), con cui del resto la Enyaq Coupé RS iV condivide parecchia tecnologia: abbiamo a disposizione 299 CV e 480 Nm di coppia, mentre la batteria è da 82 kWh (netti 77 kWh).

299 cavalli si fanno sicuramente sentire quando si affonda il pedale dell'acceleratore, bisogna però calcolare che il peso dell'auto non è proprio "piuma", non bisogna dunque aspettarsi emozioni di guida da sportiva. Inoltre man mano che la carica diminuisce, la batteria riesce a erogare sempre meno potenza, dunque non sempre sarete in grado di sfruttare il 100% di output: la disponibilità della potenza può scendere al 75% e al 50% quando la carica inizia a scarseggiare - questa è comunque una caratteristica comune a tante altre elettriche. Per il suo SUV Coupé SKODA dichiara un consumo medio WLTP pari a 16,6-17,4 kWh/100 km, noi però abbiamo testato la vettura a Milano in pieno inverno e abbiamo ottenuto dati leggermente più alti. Abbiamo registrato un consumo (con uso misto, temperature esterne abbastanza rigide, climatizzatore a 19-20° e gomme invernali) di 21 kWh/100 km guidando in modalità Sport ma con la frenata rigenerativa impostata al massimo. Significa che nella stagione più fredda con un utilizzo abbastanza standard con la RS si possono percorrere circa 360 km con una carica completa; carica che con gli abbonamenti attualmente disponibili è possibile pagare (0-100%) circa 27 euro. Occhio alle tariffe a consumo: ricaricando a una colonnina ad alta potenza da 0,89 euro/kWh si arriva a spendere circa 68 euro per la stessa carica 0-100%.



Poco sopra abbiamo nominato la modalità Sport, è però possibile sfruttare la Enyaq Coupé RS iV anche con Eco, Normal, Individual (siete voi a scegliere le varie impostazioni) e soprattutto Traction per aumentare il grip in determinate situazioni. Abbiamo dunque a che fare con una suite di discreto livello che ci permette di cambiare diverse impostazioni, dalla risposta dello sterzo a quella dei motori. L'unico vero neo dell'offerta è l'assenza di una modalità One Pedal, che avrebbe elevato di svariati punti l'esperienza elettrica. È presente l'Auto Hold, certo, l'utilizzo del freno è però obbligatorio in qualsiasi frangente, inoltre anche al suo livello più marcato la frenata rigenerativa non è poi troppo incisiva.

Magari è questione di gusti, sappiamo che a tanti utenti il freno motore troppo marcato di alcune elettriche non piace, secondo noi però il massimo dell'esperienza si vive con un pedale solo. Se il One Pedal non è così preponderante per voi, la SKODA Enyaq Coupé RS iV è sicuramente un'elettrica interessante che anche sul fronte della ricarica ha le sue giuste carte da giocare: in DC è possibile arrivare a 135 kW, in AC invece ci si ferma a 11 kW come la maggior parte della concorrenza (in quanto tempo carica un'auto elettrica?).



La SKODA Enyaq Coupé RS iV secondo noi

Se siete stufi delle classiche auto elettriche dal design "telefonato", la nuova Enyaq Coupé RS iV può sicuramente farvi uscire da alcuni schemi. Abbiamo letteralmente adorato il suo aspetto fiero e muscoloso, il suo tetto scosceso con tanto di vetro panoramico che rende ancora più suggestiva l'esperienza di bordo.

Certo paga il prezzo di qualche compromesso: il Gruppo Volkswagen ha la necessità di mantenere le SKODA al di sotto delle Audi, motivo per cui abbiamo un software e un quadro strumenti digitale in linea con Volkswagen ID.3 e CUPRA Born, un impianto audio non al top delle possibilità (senza scomodare gli optional), qualche elemento interno in plastica rigida. Tuttavia il badge RS porta la Enyaq Coupé iV a un livello superiore, di potenza, di comodità e di tecnologia. Come abbiamo visto sono molti i dettagli che SKODA ha ripreso da Audi, la tecnologia elettrica invece è la classica offerta dalla MEB Volkswagen con batteria a 77 kWh netti. Scegliere la Enyaq Coupé RS iV è una netta dichiarazione di intenti: al minimalismo estremo americano, condito di un po' di sana follia tecnologica, abbia una vettura solida, ben fatta e piena di funzioni, con una suite di Guida Autonoma di alto livello, un comfort di bordo eccezionale, tanto spazio per tutta la famiglia e un carattere unico che sa sicuramente farsi notare all'interno del Gruppo Volkswagen (e non solo). Per strada non saranno pochi gli sguardi che riuscirete a catturare, soprattutto scegliendo la colorazione Verde Mamba. Ma quanto costa questa Enyaq Coupé RS iV? Il pacchetto offerto da SKODA è davvero ricco, il più completo e sportiveggiante della gamma, motivo per cui il prezzo di partenza della Enyaq Coupé RS iV è di 64.950 euro chiavi in mano.



Stiamo però parlando di una variante curata sin nei minimi dettagli, con 77 kWh di batteria, trazione integrale e ben 299 CV elettrici - che si fanno sentire se schiacciate il pedale dell'acceleratore al semaforo. Certo a listino c'è anche qualche optional interessante che andrebbe configurato, pensiamo alla telecamera Area View con visione a 360 gradi, l'antifurto volumetrico, il Park Assistant e l'impianto audio Canton: con il pacchetto Max potete avere tutto (e anche tanto di più, trovate la lista completa delle aggiunte sul configuratore) con 5.200 euro extra.

Calcolate dunque che una Enyaq Coupé RS iV Full Optional si può avere attorno ai 70.000 euro, un prezzo di un certo peso di questi tempi che deve fare i conti con una concorrenza spietata (la stessa Audi Q4 Sportback Business Advanced 50 e-tron quattro si può avere a partire da 70.000 euro - ma priva di optional), la gamma Enyaq Coupé iV però vi mette a disposizione altre 8 varianti e il prezzo della versione base 60 è di 50.100 euro chiavi in mano. Dovete solo capire quale versione possa essere la migliore per le vostre esigenze...