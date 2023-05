Proviamo la nuova gamma Dacia Extreme in Austria: c'è anche la Spring 65

Dacia è sempre più estrema. Quello che potrebbe sembrare quasi un paradosso è invece la pura realtà: da tempo il marchio del Gruppo Renault ha lanciato l'allestimento Extreme su alcune delle sue vetture, ora però l'intera linea è stata aggiornata con nuovi elementi e proposta su tutti i veicoli attualmente a listino - che già godono della rinnovata Brand Identity 2023.

Pensiamo dunque a Sandero, Duster (qui la nostra prova del Duster Extreme 2022), Jogger e persino Spring, che guadagna anche un motore elettrico più potente (Dacia annuncia la nuova Spring Extreme). Siamo volati in Austria, sulle rive del grande lago Neusiedl, per provare tutta la nuova gamma Extreme di Dacia, compresa la Spring che arriverà in Italia solo a luglio 2023 - per averne una entro l'estate potete già configurarla e ordinarla sul sito Dacia.



Una gamma "estrema"

Negli ultimi anni Dacia ha fatto delle scelte ben precise che ora - dati alla mano - stanno sicuramente ripagando l'azienda del Gruppo Renault. La Brand Identity che eleva il valore della marca è ormai realtà su tutte le nuove vetture consegnate da fine 2022 (e così anche in moltissimi concessionari, prima della copertura totale che avverrà prossimamente), l'elevato rapporto qualità-prezzo delle auto romene è ormai chiaro a tantissimi italiani, non a caso nel nostro Paese nei primi quattro mesi del 2023 le vendite sono cresciute del 29,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con 28.900 unità consegnate ai clienti.

La Sandero è la vettura straniera più venduta a privati del nostro Paese, il Duster è invece al terzo posto, Jogger, l'utility vehicle a 5 o 7 posti arrivato relativamente da poco in Italia (due settimane con il Dacia Jogger), ha inoltre totalizzato oltre 9.000 immatricolazioni dal lancio. Anche Spring è un totale successo, con oltre 10.000 ordini al lancio (in questa cifra bisogna contare anche le centinaia di Spring Zity in circolazione a Milano, al link che segue trovate l'intervista al General Manager di Zity Thiago Figueira); secondo quanto affermato da Dacia, il 90% degli ordini totali della Spring hanno riguardato un modello al top della gamma, anche per questo motivo il marchio ha deciso di alzare l'asticella e presentare una versione Extreme ancora più curata, ancora più potente.

Di questa interessante variante però parleremo a breve, prima vogliamo guardare al resto della gamma Dacia Extreme partendo del concetto alla base della linea. Si tratta di un allestimento pensato soprattutto per l'outdoor, da questo derivano i colori inediti Verde Oxide per Sandero Stepway, Duster, Jogger, Blu Ardesia per Spring. Le finiture color rame sono un'esclusiva assoluta della linea Extreme e possiamo ritrovarle sulle calotte dei retrovisori, sui coprimozzo, sul logo Dacia sul portellone del bagagliaio e in altri elementi di design. Il tutto è impreziosito anche da motivi decorativi "topografici" che si ispirano alle curve altimetriche delle cartine militari.

Un motivo che ritroviamo anche sulle protezioni laterali e sulle porte anteriori di Spring, Sandero Stepway e Jogger Extreme - oltre ai montanti delle porte di Duster Extreme. Infine i cerchi in lega in nero lucido sono da 16" su Sandero Stepway e Jogger, da 17" su Duster. Internamente troviamo un nuovo tessuto grigio MicroCloud che, per alcuni aspetti, è simile al velluto, resistente e facile da pulire; facili da pulire sono anche i tappetini in gomma con elementi topografici, adatti anche agli usi più "estremi" e fangosi. La nuova gamma Extreme può anche contare su un sistema chiamato Extended Grip che può aiutarci a uscire da situazioni particolari, con molto fango o neve.

Su Sandero Stepway Extreme e Jogger Extreme troviamo un tasto dedicato a questa funzione che va a modificare - sostanzialmente via software - la sensibilità della trazione per permetterci di risolvere situazioni complicate; l'Extended Grip manca su Duster 4x2, del resto per chi vuole affrontare situazioni complesse con il SUV di Dacia può scegliere in partenza la variante 4x4. Infine, parlando nello specifico di Jogger, Dacia ha ideato un Pack Sleep per dormire all'interno della vettura nella massima comodità. Si tratta di una struttura alloggiata nel bagagliaio che, aprendosi, diventa un letto matrimoniale per due persone da 190 cm di lunghezza e fino a 130 cm di larghezza; per aprire il Pack Sleep bastano 2 minuti, inoltre nonostante la struttura nel bagagliaio restano a disposizione 220 litri di spazio.

L'aria di stoccaggio del Pack Sleep può anche essere ribaltata all'indietro per formare un pratico tavolino. L'intera struttura pesa 50 kg e al momento può essere ordinata solo contestualmente al Jogger a un costo extra di 1.500 euro. Prossimamente (entro giugno 2023) anche gli attuali proprietari di Jogger potranno averlo post-vendita, ancora però non conosciamo il prezzo dell'accessorio stand-alone. Abbiamo assistito all'apertura del Pack Sleep dal vivo e dobbiamo ammettere che bastano davvero pochi secondi per avere un pratico letto all'interno di Jogger, completo ovviamente anche di un materasso che si richiude e si trasporta al di sopra della struttura in legno - per permettere così di avere tutti e 5 i posti a sedere in fase di viaggio.



Alla guida della gamma Extreme

Nei dintorni di Vienna, più precisamente sul lago Neusiedl, abbiamo avuto l'opportunità di provare l'intera nuova gamma Extreme nelle condizioni meteo forse migliori per l'esperienza: tanto vento, 9 gradi di temperatura e pioggia battente. Abbiamo guidato Sandero, Duster e Jogger in ambito urbano e in tratti sterrati pieni di fango senza avere il minimo problema.

Sospendiamo per il momento il giudizio sull'Extended Grip, in circa un'ora di viaggio non abbiamo avuto probabilmente modo di testare la funzionalità a dovere, siamo però fiduciosi che possa essere un'ottima aggiunta su Sandero e Jogger. In generale il look & feel dei nuovi modelli Extreme è davvero accattivante, la cura dei dettagli ramati sembra provenire da una categoria di vetture superiore, si sposano poi alla perfezione - secondo noi - con la nuova colorazione Verde Oxide che sembra pensata appositamente per esplorare la natura.



Se su Sandero, Duster e Jogger Extreme le motorizzazioni a disposizione solo le classiche di sempre (a benzina, diesel, GPL o addirittura Hybrid per Jogger), su Dacia Spring abbiamo un ottimo miglioramento: il motore standard da 45 CV, ormai quasi leggendario per via dei suoi consumi ridotti, ha fatto un passo in avanti arrivando a offrire 65 CV in totale. 20 cavalli in più potrebbero sembrare pochi in generale, su un motore da 45 CV però parliamo di un aumento di circa il 45%: ora possiamo accelerare da 0 a 50 km/h in 3,9 secondi, 1,9 secondi in meno rispetto alla Spring 45, inoltre per andare da 80 a 120 km/h bastano 13,5 secondi e non più 26 secondi come sul modello standard.

Chiaramente non stiamo parlando di un modello sportivo ma di un'ottima citycar elettrica che ora è capace di offrire un po' di brio aggiuntivo - magari per affrontare viaggi più impegnativi al di fuori dell'ambito urbano. Mani sul volante, possiamo assicurarvi che nel nostro lungo giro dentro e fuori Vienna i 20 cavalli aggiuntivi si sono fatti sentire: lo spunto ai semafori è ora leggermente più marcato, i sorpassi inoltre sono più semplici e agili, è dunque un vero piacere utilizzare il nuovo motore 65 - anche se sulla Spring viene conservato più uno spirito Urban che Outdoor. Certo sembra che i consumi aumentino leggermente con il motore potenziato: Dacia dichiara 220 km nel ciclo misto WLTP e sono dati secondo noi abbastanza fedeli alla realtà. (In basso: il nuovo motore da 65 CV della Spring Extreme)

Se con la standard 45 possiamo puntare ad avere 250-260 km reali, con la 65 dovremmo in effetti essere sui 220-230 km, del resto la batteria è rimasta invariata da 26,8 kWh per non spezzare il delicato equilibrio di Spring. Nel nostro loop attorno a Vienna (misto città più autostrada fino a 100 km/h) abbiamo registrato 12,2 kWh/100 km di consumo, anche se ovviamente è solo una cifra indicativa, per un dato più affidabile dovremo percorrere molti più chilometri con la Spring Extreme 65. In ogni caso, alla nostra quarta Dacia Spring differente che proviamo (la prova della Dacia Spring con carica DC), ci sentiamo già di promuovere la nuova Extreme, sia per l'aggiornamento del motore che per i nuovi dettagli di design.



I prezzi della nuova gamma Extreme

Dacia è riuscita, secondo noi, a fare centro anche sul fronte dei prezzi, rispettando appieno la filosofia del brand. Partiamo da Sandero Stepway: la variante Extreme con tutte le novità che vi abbiamo elencato sopra parte da 17.800 euro nella sua versione 100 CV GPL e sale a 18.300 euro per la Extreme Up nella medesima motorizzazione. Nuovo Duster Extreme si può avere da 21.550 euro, sempre nella variante 100 CV GPL 4x2, lo stesso allestimento però si può avere anche con motore diesel 4x4, benzina TCe da 150 CV e diesel BluDCi da 115 CV 4x2. Nuovo Jogger Extreme parte in Italia da appena 20.700 euro con motore 100 CV GPL, l'allestimento però si può avere anche con tutti gli altri motori da 110 CV e 140 CV.

Arriviamo così alla Dacia Spring Extreme, resa particolarmente interessante grazie all'Ecobonus 2023: da listino si può avere a 23.200 euro, appena 1.500 euro in più rispetto alla Business 45, a livello nazionale possiamo dunque avere nuova Dacia Spring Extreme a 16.200 euro grazie agli incentivi statali, con gli aiuti messi in campo dalla Regione Lombardia si arriva addirittura a 12.200 euro con rottamazione e contributo Dacia. Un'offerta a dir poco estrema, perfetta per chiudere idealmente il cerchio di questo articolo. Dovete solo scegliere il modello che più si adatta alle vostre esigenze.