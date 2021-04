Cambio gomme estivo: le novità 2021 di Goodyear

Anche quest'anno il 15 aprile è ormai arrivato, il che significa che potremo (anzi dovremo!) smontare le gomme termiche e rimetter su le estive, a meno che ovviamente non abbiate delle Quattro Stagioni - o non vogliate fare questo passo proprio adesso. Più volte su queste pagine abbiamo parlato delle differenze che passano fra gomme Four Seasons, adatte a ogni clima, e pneumatici specifici per una stagione, inverno o estate che sia. In pillole, le Quattro Stagioni sono adatte a ogni clima ma hanno prestazioni nella media in qualsiasi situazione, non risultano mai davvero eccellenti, dalla loro però hanno una ineguagliabile comodità, infatti non necessitano il cambio il 15 novembre/15 aprile; scegliere gomme termiche oppure estive significa invece avere il massimo da entrambe le stagioni, con prestazioni superiori. Visto che non sono pochi gli automobilisti che effettuano il cambio stagionale, vogliamo parlare oggi delle soluzioni estive che Goodyear ha pensato per il 2021.



Goodyear EfficientGrip Performance 2

Tre i modelli adatti alla stagione, EfficientGrip Performance 2, EfficientGrip 2 SUV e Vector 4Seasons Gen-3, nel caso in cui vogliate fare sì un cambio ma con una gomma che saprà accompagnarvi anche durante il prossimo inverno. EfficientGrip Performance 2 è un pneumatico pensato per vetture con cerchi da 15 a 18 pollici, dedicato a quegli automobilisti che percorrono molti chilometri con la loro auto. Queste gomme sono caratterizzate da alte prestazioni in frenata, sia sull'asciutto che sul bagnato, inoltre vantano un chilometraggio impressionante, del 50% superiore rispetto al modello precedente. L'elevata elasticità e flessibilità del battistrada aiutano a ridurre l'usura del pneumatico causata da condizioni di strada difficili, senza compromettere le prestazioni. Grazie a intagli più lunghi, abbinati a una mescola meno rigida rispetto al modello precedente, le EfficientGrip Performance 2 hanno una migliore evacuazione dell'acqua e riducono gli spazi di frenata sul bagnato, inoltre le larghe costolature al centro del battistrada assicurano una maggiore rigidità e permettono di aumentare la stabilità in situazioni di emergenza. Questi pneumatici sono proposti in un range di misure che vanno dalla 195/65R15 fino alla 255/50R21.

Goodyear EfficientGrip 2 SUV

EfficientGrip 2 SUV è invece un pneumatico estivo pensato per vetture di stazza superiore, come appunto i SUV - che entro il 2025 rappresenteranno il 43% delle vendite totali in Europa, in crescita rispetto al 37% del 2020. Queste gomme si fanno notare per via di un chilometraggio migliorato del 25% rispetto al precedente EfficientGrip SUV, grazie alla tecnologia Goodyear Mileage Plus - che riduce al minimo i micro-danneggiamenti dovuti a strade accidentate e a sbalzi di temperatura.

Lo spazio di frenata sul bagnato è ridotto grazie a un numero maggiore di scanalature profonde, utili ad avere una migliore aderenza, e a una mescola più elastica, che migliora l'evacuazione dell'acqua. Anche lo spazio di frenata sull'asciutto è ridotto grazie a una maggiore superficie di contatto e a costolature più larghe al centro del battistrada. Questo pneumatico ha ben 52 nuove misure dai 16 pollici ai 22 pollici che verranno introdotte dal gennaio 2021 al febbraio 2022.



Goodyear Vector 4Seasons Gen-3

Chiudiamo infine con i Vector 4Seasons Gen-3, per chiunque abbia voglia di montare gomme adatte a ogni situazione, pronte ad affrontare non solo l'estate in arrivo, anche il prossimo inverno. Le vendite degli pneumatici Quattro Stagioni del resto sono in crescita e i dati di vendita del solo mercato italiano si avvicinano al 25% del totale. Grazie alla tecnologia Dry Handling di Goodyear, i Vector 4Seasons Gen-3 sfruttano robusti tasselli della sommità del battistrada e della spalla per ridurre la loro deformazione durante le manovre più impegnative, garantendo una frenata sull'asciutto migliorata del 5% rispetto al modello di seconda generazione. Altissimo il livello di resistenza all'aquaplaning grazie alla tecnologia Aqua Control di Goodyear, che sfrutta profonde e larghe scanalature sul battistrada che si modificano con il passare del tempo, mantenendo così costante la capacità di evacuazione dell'acqua e la riduzione dell'aquaplaning lungo tutto l'arco vitale del pneumatico.

Infine grazie alla tecnologia Snow Grip di Goodyear abbiamo una migliore aderenza sulla neve (+5%) rispetto alla precedente generazione grazie a un'estesa lamellatura al centro del battistrada. Il Vector 4Seasons Gen-3 è disponibile in un range di misure che vanno dalla 175/65R14 alla 215/45R20, mentre nella versione SUV andiamo dalla 215/65R16 alla 255/45R20.