Dalle promo Fiat al Summer Bonus di Mazda: le offerte auto di agosto 2021

Anche in questo 2021 è arrivato - assolato, terribilmente caldo e umido - il mese di agosto. 30 giorni durante i quali le offerte auto non vanno affatto in vacanza, anzi: andiamo subito a conoscere le migliori promozioni in scadenza il prossimo 31 agosto partendo come tradizione da Fiat. Questa volta in primo piano c'è Fiat Tipo, la cui gamma parte da 11.900 euro anziché 13.900 euro con Anticipo Zero e prima rata nel 2022 (si intende oltre oneri finanziari con finanziamento, TAN 6,85% - TAEG 9,22%). Nuova 500 elettrica invece si può avere da 159 euro al mese con Anticipo Zero grazie agli incentivi statali e con usato da rottamare. 500 Hybrid invece parte da 10.500 euro con Anticipo Zero e prima rata nel 2022; in offerta anche la 500 GPL da 11.800 euro con Anticipo Zero e prima rata nel 2022.



Per la nuova Panda Hybrid il prezzo di partenza è invece di 8.500 euro, sempre senza anticipo e prima rata nel 2022. Trovate in promo anche Panda SPORT Hybrid, Panda City Life Metano e Panda GPL, 500L e 500X. Non è tutto: acquistando online la propria Fiat si ottiene in omaggio un voucher del valore di 500 euro, cliccate qui per saperne di più.



Le offerte auto di agosto 2021 da Alfa Romeo a Toyota

Sempre in casa Stellantis Alfa Romeo Stelvio viene proposto con Noleggio Chiaro a 349 euro al mese, la stessa cifra richiesta per l'acquisto tramite finanziamento FCA Bank (TAN FISSO 5,95 - TAEG 6,99).

Da Renault continuano le promozioni Renault Easy, grazie alle quali è possibile portarsi a casa la nuova Clio TCe 90 a soli 99 euro al mese, stessa cifra chiesta per Zoe E-Tech Electric, una 100% elettrica che ci è rimasta nel cuore; lo stesso potremmo dire con la Clio E-Tech Hybrid, con la quale si può contare su consumi alquanto ridotti, proposta a 119 euro/mese. Trovate in promo anche la nuova Captur E-Tech Hybrid da 139 euro/mese, la nuova Mégane E-Tech Plug-in Hybrid che abbiamo guidato pochissimo tempo fa (189 euro al mese) e tutto il resto della gamma Renault.



Ad agosto trovate offerte anche in casa Dacia, con nuova gamma Sandero che si può avere da 3 euro al giorno (90 euro/mese) con anticipo di 2.400 euro e i Duster di fine serie da 5 euro al giorno (150 euro/mese). La nuova Dacia Spring elettrica invece si prende a partire da 9.460 euro oppure da 89 euro al mese - con appena 1.000 euro di anticipo. Per saperne di più trovate tutti i dettagli sul sito ufficiale Dacia.

Arriviamo così a parlare delle nuove promozioni attive presso Toyota, che ad agosto sono addirittura 14.

Le più interessanti secondo noi riguardano nuova Yaris Hybrid da 17.450 euro con 5.000 euro di Bonus in caso di rottamazione, WeHybrid Bonus di Toyota e gli ecoincentivi statali. Nuova Yaris Cross Hybrid si prende invece a 21.150 euro con 5.750 euro di Bonus alle stesse condizioni di Yaris. Nuova Corolla Hybrid si prende da 22.000 euro con ben 7.000 euro di bonus, C-HR 1.8 litri Hybrid si può avere invece a partire da 24.000 euro con bonus che arriva fino a 6.500 euro. Per consultare tutte le offerte Toyota visitate la pagina dedicata alle promozioni.



Le promo di agosto da Citroen a Peugeot

Dando un'occhiata alle promozioni Citroen scopriamo come nuova C3 venga proposta da 99 euro al mese con finanziamento, nuova C4 da 199 euro al mese, per la versione 100% elettrica invece si arriva a 159 euro al mese grazie agli incentivi, con JuiceBox Enel X inclusa. Per le altre promo Citroen vi rimandiamo al sito dedicato.



Pioggia di promozioni anche da Ford, con l'ovale blu americano che ha in sconto l'intera gamma: si va dalla nuova Puma, disponibile anche ibrida a gasolio, e si arriva al monumentale Ford Explorer, passando ovviamente anche per Fiesta e Focus. Le promozioni valide fino al 31 agosto sono davvero tantissime, suddivise per motorizzazioni e allestimenti, vi consigliamo dunque di dare un'occhiata al sito ufficiale.



Dagli USA passiamo al Giappone, dove Mazda ci aspetta con il Summer Bonus, con CX-30, Mazda2 e Mazda3 che accedono anche agli incentivi statali. Qualche esempio: CX-30, il crossover ibrido del marchio, si prende da 25.200 euro con possibilità di bonus fino a 4.500 euro, l'elettrica MX-30 arriva addirittura a 10.446 euro di vantaggi (e si può noleggiare a un prezzo promo per tutto agosto), Mazda3 invece parte da 24.350 euro. Qui tutte le altre offerte del mondo Mazda.



Restando nel Paese del Sol Levante troviamo i 100% Incentivi di Suzuki fino a 10.000 euro di vantaggi. Qualche esempio: Suzuki Vitara 1.4 Hybrid COOL si può avere a partire da 19.650 euro, Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid EASY da 18.600 euro, la piccola Suzuki SWIFT 1.2 Hybrid COOL si può invece avere a partire da 13.260 euro. Per maggiori informazioni ecco la pagina in cui sono raccolte le promo Suzuki.



Tornando nella nostra Europa scopriamo come Peugeot voglia moltiplicare gli incentivi statali in questo mese di agosto, aggiungendo agli sconti governativi anche l'Ecobonus Peugeot, per vantaggi combo fino a 10.500 euro. Per partecipare all'iniziativa è necessario scaricare un voucher sul sito ufficiale Peugeot , con il quale acquistare nuova 108 da 7.900 euro, ma non solo: ci sono offerte anche su 208 e 2008.