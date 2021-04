Pro e Contro della Mercedes-Benz Classe B 250 Plug-in Hybrid

Dopo aver provato a lungo la Mercedes-Benz Classe B 250 e EQ POWER, con tecnologia Plug-in Hybrid, doppio motore e batteria per viaggiare a zero emissioni, è arrivato il momento di snocciolare Pro e Contro dell'esperienza. Vi ricordiamo che abbiamo già pubblicato la prova del sistema ibrido assieme a uno speciale sulla MBUX, ovvero su come si comporta il sistema di infotainment di Mercedes nel 2021. Ed è proprio il sistema multimediale MBUX a rappresentare il primo grande Pro di questa vettura, assieme a una plancia e un'abitacolo di prim'ordine. Entrare all'interno di una Mercedes di nuova generazione è un'esperienza che difficilmente si dimentica, soprattutto con allestimenti top di gamma. Il produttore tedesco cura anche il più piccolo dettaglio, lo sterzo multifunzione è ai massimi livelli della categoria (con anche superfici touch per la gestione del sistema), il tunnel centrale è estremamente funzionale e offre - oltre a un comodo bracciolo che si apre - anche un touchpad per non affaticare troppo il braccio toccando costantemente lo schermo.



MBUX, plancia e abitacolo

Schermo che in realtà è doppio: sulla sinistra abbiamo la gestione del veicolo e le info base, sulla destra l'infotainment e la navigazione, display ad alta risoluzione (soprattutto nella loro versione da 10,25 pollici) che sono ormai diventati un'icona di stile assieme alle bocchette dell'aria tonde e agli inserti luminosi LED RGB, che contribuiscono a colorare l'ambiente in base al nostro gusto. Delle qualità del sistema MBUX abbiamo parlato approfonditamente nello speciale dedicato, qui possiamo soltanto riassumere dicendo che si tratta di un prodotto di alta qualità, che non necessita della Smart Replication per funzionare al meglio, anzi, grazie alle particolari feature offerte da Mercedes è quasi sconsigliabile utilizzare Apple CarPlay e Android Auto - il che è davvero uno scenario raro nel panorama attuale. Altro Pro che vogliamo elencare è la buona efficienza dei motori: nella versione Plug-in Hybrid in esame, motore termico ed elettrico sanno lavorare in simbiosi per tenere a freno i consumi, inoltre il propulsore alimentato a batteria è anche molto potente (102 CV/75 kW) e può funzionare in solitaria fino a circa 65 km di strada, a seconda di come si dosa l'acceleratore. Anche il motore a benzina da 1.3 litri (160 CV/118 kW) si comporta molto bene e offre la giusta dose di potenza in ogni situazione. Parliamo dunque di una familiare dal rapporto potenza/consumi davvero niente male (c'è di meglio, è vero, ma magari con potenze inferiori), e questo ci porta a un altro aspetto Pro secondo noi: il suo design.

Design anti-SUV

Qui entriamo nella sfera dei gusti personali, c'è molta gente lì fuori che però odia i SUV e il loro aspetto ingombrante e pensiamo che la Mercedes-Benz Classe B 250 e EQ POWER sia un'ottima alternativa agli Sport Utility Vehicles. L'auto offre una buona abitabilità, anche per quanto riguarda i sedili posteriori, inoltre il bagagliaio non è piccolo per la categoria (440 litri), soprattutto se pensiamo che la Classe B 250 e offre - come detto sopra - ben due potenti motori e una batteria agli ioni di litio da 15,6 kWh.

Può essere dunque un'ottima soluzione per chiunque voglia una familiare comoda senza cedere alla "moda" del SUV. Certo tutta la tecnologia e lo stile offerti da Mercedes hanno un prezzo, e qui arriviamo al tasto dolente dell'articolo, al Contro più importante: il listino, che "fa il pari" con la filosofia Mercedes che ama offrire optional extra. Nuova Classe B 250 e EQ POWER parte da 41.439 euro, un prezzo che non comprende molti dei sistemi che secondo noi su una vettura del 2021 dovrebbero esserci. Per avere l'esperienza più completa possibile, dal punto di vista del comfort, bisogna aggiungere 5.947,50 euro di Luxury Pack, così da ottenere gli schermi da 10,25", il sistema di navigazione, un impianto audio di qualità superiore, i fari MULTIBEAM LED, i sedili anteriori regolabili elettronicamente con memoria e qualche altro dettaglio come il Tetto Panorama Scorrevole. Solo per avere il display centrale da 10,25" e il sistema di navigazione, qualora non si voglia tutti gli ammennicoli del Luxury Pack, bisogna in ogni caso aggiungere 2.276,22 euro di Tech Pack.



Assistenza a caro prezzo

Il vero neo però rappresenta i sistemi di assistenza alla guida, che molti produttori offrono ormai di serie, anche fino alla Guida Autonoma di Livello 2 senza sovrapprezzo. Il pacchetto di assistenza alla guida di Mercedes costa invece, sulla Classe B, 1.878,80 euro + 359,90 euro per il riconoscimento dei segnali stradali. Altri 500,20 euro si spendono per il Pacchetto Parcheggio con telecamera a 360 gradi, di una comodità obiettivamente stratosferica, mentre bisogna pagare "dazio" persino per utilizzare Apple CarPlay e Android Auto: una feature spesso presente di serie anche su auto di fascia più bassa e citycar, in casa Mercedes costa 366 euro extra. Anche la ricarica wireless per il telefono ha un costo non indifferente: 244 euro. Gli extra non finiscono qui, poiché nel pacchetto di assistenza alla guida manca l'utile Blind Spot Assist, dal costo di 549 euro. Insomma, tempi duri per i Tech Lovers che vogliano acquistare una Classe B 250 e EQ POWER (lo stesso però accade con la Classe A 250 e EQ POWER, sigh!), che piena della sua migliore tecnologia arriva a costare poco più di 50.000 euro, a meno che per l'appunto non siate disposti a rinunciare a qualche aggiunta di nuova generazione.



Troviamo che sia una gestione del listino un po' "antiquata", passateci il termine, che il mercato sta bypassando a grandi falcate - con ordini online semplici e diretti, pacchetti chiari e completi, con meno opzioni di personalizzazione (è vero!) ma una gestione generale dell'acquisto più snella. Il "caos" optional e la mancanza di molti dispositivi utili dagli equipaggiamenti di serie sono di fatto gli unici Contro che abbiamo riscontrato, per il resto invece abbiamo a che fare con l'inconfondibile esperienza Mercedes-Benz, da vivere intensamente al di là delle parole.