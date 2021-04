Prezzi e versioni della nuova Hyundai Kona 2021, anche elettrica

Nel corso delle ultime settimane abbiamo parlato spesso della nuova Hyundai Kona 2021, ridisegnata all'esterno e con diverse novità all'interno. Oggi la vettura diventa a tutti gli effetti ufficiale nel nostro Paese, poiché Hyundai Italia ha svelato motorizzazioni, allestimenti e prezzi per il nostro mercato. Andiamo dunque a scoprire tutto sulla nuova Kona 2021. Iniziamo col dire che la vettura sarà disponibile in tre macro-versioni: Kona, Kona Electric e Kona Hybrid. Kona benzina/diesel e Hybrid vantano nuovi fari Full LED con firma DRL LED, cerchi in lega da 18" e un paraurti anteriore del tutto ridisegnato. All'interno abbiamo un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, luci d'ambiente nel vano piedi e nel porta bicchieri centrale, un display centrale da 10,25" per l'infotainment con tecnologia BlueLink.

Hyundai Kona 2021 benzina/diesel/hybrid

La N Line avrà invece un carattere leggermente più sportivo con fari LED con firma luminosa e un paraurti posteriore con design specifico e doppio terminale di scarico. Internamente questa versione avrà anche i sedili con il logo N e dettagli rossi. Arriviamo così a Kona Electric, con cerchi in lega aerodinamici da 17", fari Full LED con firma DRL LED, un nuovo paraurti anteriore con griglia chiusa, passaruota e minigonne verniciate. Al posteriore abbiamo un gruppo luci e un paraurti ridisegnati, un tetto a contrasto Phantom Black o Chalk White.



I motori della nuova Kona 2021

La Kona tradizionale a benzina si presenta al pubblico con una singola motorizzazione disponibile anche ibrida a 48V, la 1.0 TGDI da 120 CV con cambio iMT a 6 rapporti. A gasolio avremo invece l'1.6 CRDI con sistema a 48V da 136 CV declinato con cambio iMT 2WD, cambio automatico DCT 2WD, cambio DCT 4WD. Kona Hybrid avrà un'unica motorizzazione, la 1.6 GDI da 141 CV con cambio DCT 2WD, arriviamo infine alla Kona Electric, con batterie da 39 kWh o 64 kWh. Nella variante con batteria più piccola, la Kona Electric può arrivare a 305 km nel ciclo misto, 435 km in ambito urbano, offrendo fino a 136 CV di potenza.

Kona Electric 2021

La 64 kWh raggiunge invece i 484 km in combinato, i 660 km in città, con un motore da 204 CV. Com'è facile immaginare, Hyundai ha puntato molte delle carte della nuova Kona sulla sicurezza e l'assistenza alla guida: a seconda della versione dell'auto, abbiamo l'FCA con riconoscimento vetture/pedoni/ciclisti, il Driver Alert Warning, lo Smart Cruise Control con S&G, il Safe Exit Warning, il Lane Following Assist, il Lead Vehicle Departure Alert, il Blind Spot Collision Avoidance e il Rear Cross Collision Avoidance, solo per ricordare i principali sistemi in dotazione.



I prezzi di nuova Kona 2021

Ma a che prezzo possiamo portare in garage la nuova Kona 2021? Il SUV/Crossover sudcoreano parte da 22.000 euro nella sua variante benzina XTech, il diesel parte da 25.150 euro sempre in versione XTech, tutte le varie motorizzazioni tradizionali sono inoltre compatibili con l'allestimento N Line, che al suo massimo arriva a 31.600 euro. Safety Pack e Techno Pack, che potrebbe valere la pena installare per avere una vettura maggiormente tecnologica, costano come optional rispettivamente 550 euro/950 euro e 1.200 euro. Kona Hybrid parte da 27.150 euro nella sua variante XTech, mentre Kona Electric parte da 35.850 euro nella sua variante 39 kWh/136 CV/2 WD. Per la batteria più grande, da 64 kWh, si parte da 45.000 euro in versione X Line. In questo caso il Safety & Tech Pack costa 1.850 euro. Al lancio avremo la 48V X Line, la Hybrid e la Electric da 64 kWh.

Ricordiamo che su tutta la gamma si possono avere vantaggi legati all'Ecobonus 2021: fino a 3.000 euro con rottamazione su Kona a benzina, fino a 3.250 euro con rottamazione su Kona Hybrid, fino a 10.500 euro con rottamazione per Hyundai Electric. Hyundai ha inoltre lanciato una vantaggiosa campagna chiamata Triplo Zero che vi consente di avere Kona Electric con 24 rate mensili con TAN 0%. Ora non ci resta che provare questa nuova, interessante Kona 2021.