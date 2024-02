Porsche Italia ha venduto oltre 7.600 auto nel 2023: tutti i numeri

Porsche Italia ha concluso un altro anno con estremo successo. La divisione italiana del brand di lusso tedesco ha registrato un aumento delle vendite nel 2023, consegnando un totale di 7.642 veicoli e segnando quindi un incremento del 5% rispetto all'anno precedente. Questo risultato conferma la posizione di Porsche Italia come terzo mercato singolo in Europa per volume di vendite.

Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto nonostante il contesto economico e geopolitico particolarmente complesso del 2023, che ha influenzato anche la disponibilità dei prodotti. Ha sottolineato in particolare i risultati positivi nel settore dei veicoli elettrici, con la performance superiore alla media del mercato nazionale grazie alle vendite del modello Taycan.



Macan traina le vendite, molto bene l'online

Innocenti ha evidenziato le opportunità di crescita nel settore della mobilità sostenibile nel segmento premium e luxury. Ha inoltre anticipato ottimismo riguardo alle vendite della nuova Macan completamente elettrica, appena lanciata, ritenendo che questo modello possa contribuire significativamente al successo continuativo di Porsche Italia.

Nel corso del 2023, infatti, la Porsche Macan ha mantenuto la sua posizione come il modello più richiesto, registrando un totale di 3.267 consegne, seguita dall'iconica 911 con 1.718 unità consegnate. Sul gradino più basso del podio si piazza il Cayenne, che ha visto l'introduzione della sua versione aggiornata nel corso dell'anno, con un totale di 1.376 unità consegnate. Taycan, primo modello completamente elettrico del marchio, si posiziona al quarto posto con 587 consegne, seguito dalla 718 con 388 unità e infine dalla Panamera con 306 unità. Sebbene le consegne della Panamera abbiano registrato un lieve calo rispetto all'anno precedente, questo è stato in linea con le aspettative, considerando l'imminente presentazione della terza generazione avvenuta a novembre.

L'anno passato ha visto anche la crescita delle vendite online, rappresentando un motivo di grande soddisfazione per Porsche Italia, con volumi che hanno registrato un notevole incremento del 22% rispetto all'anno precedente, raggiungendo un totale di 557 vetture vendute tramite questo canale.

L'utilizzo del canale digitale ha inoltre permesso di raggiungere un pubblico più giovane, con un'età media dei clienti online che risulta sette anni inferiore rispetto ai clienti tradizionali. Inoltre, è stato possibile avvicinare nuovi clienti al marchio, con il 78% degli acquirenti online che non aveva mai posseduto una vettura Porsche in precedenza.



Presenza capillare in tutta Italia

I punti di contatto fisici rimangono un pilastro fondamentale della strategia del marchio, che insieme alla sua rete di vendita sta investendo consistenti risorse per garantire un'esperienza clienti di altissimo livello. Questo impegno si manifesta attraverso Destination Porsche, una nuova visione architettonica aziendale che prevede l'aggiornamento di tutti i Centri Porsche secondo nuovi standard stilistici, di accoglienza e di percorso di vendita. Il piano di sviluppo prevede un investimento totale di 130 milioni di euro, con l'obiettivo di completare l'ammodernamento dell'80% della rete entro i prossimi due anni e raggiungere il 100% entro il 2028.



Ottimi anche i numeri del Porsche Experience Center Franciacorta che ha superato i 50.000 visitatori provenienti da 78 diverse nazionalità dal settembre 2021 (cosa fare in un giorno al Porsche Experience Center Franciacorta?). Ha ospitato oltre 400 eventi in due anni, offrendo una varietà di esperienze, dalle corse sulla pista di go-kart allo shopping nel negozio Porsche e alle degustazioni al ristorante Speedster. Oltre a essere un centro per eventi, promuove iniziative sociali, come esperienze di guida per persone con disabilità, giornate speciali per ragazzi disabili e corsi di autodifesa per le donne.



Sforzi verso la transizione EV intensificati

Porsche si impegna anche in una transizione bilanciata verso la mobilità elettrica. Con l'ambizioso obiettivo di superare l'80% di vendite di vetture nuove completamente elettriche entro il 2030, il marchio è attivamente coinvolto in Italia per facilitare questa transizione sostenibile. Questo impegno è stato rafforzato di recente con il lancio della nuova Macan, che si aggiunge alla gamma completamente elettrica affiancando Taycan, arrivata ora alla sua seconda generazione con ancora più autonomia.



Per soddisfare le esigenze dei clienti interessati al passaggio all'elettrico, Porsche Italia ha sviluppato offerte specifiche, tra cui formule di leasing e noleggio che includono soluzioni per la ricarica domestica tramite wallbox o presso punti di ricarica pubblici. Parallelamente, l'azienda sta creando una propria rete di infrastrutture di ricarica in tutto il mondo, denominata Porsche Charging Lounge, che offre agli acquirenti un'esperienza di ricarica all'insegna dello stile e dell'attenzione al cliente. L'Italia sarà parte integrante di questo piano, con la prima stazione inaugurata nel 2023 a Bingen sul Reno, in Germania.