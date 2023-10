Siamo stati al Porsche Festival 2023: record per il 75esimo anniversario!

Da quando la sezione Motori esiste sul portale di Everyeye abbiamo sempre partecipato al consueto Porsche Festival di ottobre, l'evento che raduna tutti gli appassionati del marchio di Stoccarda in due giorni a suon di boxer flat-six, spettacoli ed esperienze in pista. La manifestazione 2023, radunatasi presso il Misano World Circuit nel weekend 7-8 ottobre, è stata un vero e proprio "record-breaker" per Porsche Italia, grazie all'importante afflusso di oltre 11.000 clienti e appassionati arrivati da tutta Europa.

Per celebrare i 75 anni di Porsche il Festival ha accompagnato gli ospiti presenti in un viaggio attraverso otto decenni - dagli anni ‘50 a oggi - di storia del marchio fondato da Ferdinand Porsche nel 1931.



Una passione lunga 75 anni

Un incontro tra passato e futuro rappresentato dalle Porsche di ogni epoca in esposizione, dalla 356 "Pre-A" del 1953 alla futuristica concept car Mission X.



Le giornate di sabato e domenica sono state poi condite da Experience appositamente studiate per provare tutta la line-up Porsche tra cui la nuova 992 911 Dakar, tutta la gamma Taycan, le nuove 992 Carrera GTS e Carrera 4 GTS - sulla quale abbiamo avuto il piacere di girare in pista accanto a un istruttore Porsche -, la 992 GT3 e la devastante 992 GT3 RS.

Ad accompagnare il tutto c'è stata la tappa di campionato della Porsche CUP Italia, vera chicca per appassionati su un circuito magnifico come quello di Misano World Circuit, mentre a chiudere le giornate ci sono state le parate riservate ai clienti Porsche.



Noi abbiamo avuto l'opportunità di scendere in pista con la nostra stravagante Porsche Cayenne GTS con livrea "Rough Road" e il suo infinito V8 da 4.8 litri e celebrare insieme ad altri appassionati l'amore per questo brand.

Se non avete mai partecipato a questo evento (nei precedenti anni tenutosi al Porsche Experience Center di Franciacorta) ma siete fan del Marchio di Stoccarda vi consigliamo caldamente di mettere in agenda la manifestazione del 2024. Non ve ne pentirete, parola nostra!



Qualche numero dell'evento appena passato:



• 75 anni di Porsche e 60 anni dell'iconica 911

• 1.236 Porsche hanno colorato il Misano World Circuit durante le due tradizionali parate

• 512 esperienze di guida e oltre 4.000 giri di pista

• 150 giri nell'Arena Flat Track con la 911 Dakar

• 887 i cavalli della Porsche più potente presente, una 918 Spyder

• 911 GT2 RS Clubsport 25, la Porsche più rara presente al Festival con soli 30 esemplari prodotti



• 1953 l'anno di produzione della Porsche più storica: la 356 "Pre-A"

• 31 vetture di ogni epoca esposte, 10 delle quali provenienti dal Porsche Museum di Stoccarda

• 1 anteprima nazionale: la futuristica concept car Mission X

• 2 gare della Porsche Carrera Cup, di cui 1 in notturna

• Oltre 40.000 foto scattate dai fotografi ufficiali

• Oltre 20 ore di musica e intrattenimento con RDS



Il Concorso di Restauro Porsche Classic

Porsche Italia ha inoltre svelato il podio del prestigioso Concorso di Restauro Porsche Classic, la competizione dedicata alle Porsche d'epoca aperta a tutti i Centri Porsche e i Centri Assistenza Porsche d'Italia che hanno tempo un anno per portare a termine un lavoro di restauro completo di una Porsche Classic.



L'edizione 2023 ha visto trionfare la 911 2000 S del Centro Assistenza Porsche Padova Est, seguita dalla Porsche 356 SC Cabriolet del Centro Porsche Milano Est e la 964 4 Cabrio del Centro Assistenza Porsche Catania, rispettivamente in seconda e terza posizione. Le tre vetture che si sono aggiudicate il podio sono state oggetto di un restauro totale, partendo dalla sverniciatura profonda della carrozzeria fino alla completa revisione di meccanica, ciclistica e interni, passando per la sostituzione di tutti i laminati deteriorati. Ora non resta che iniziare a pensare all'edizione 2024.