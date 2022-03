Europa libera dalla Russia con le pompe di calore: può funzionare?

Da poco meno di una settimana il presidente russo Vladimir Putin ha iniziato un attacco unilaterale contro l'Ucraina, recriminando l'appartenenza di diversi territori e minando, di fatto, alla stabilità del Paese democratico. Una decisione drammatica che non riguarda soltanto il popolo ucraino ma l'intero pianeta, poiché le ripercussioni umane, militari ed economiche investiranno il vecchio e il nuovo mondo in maniera indiscriminata.

Da italiani ad esempio dobbiamo stare molto attenti alle nostre riserve di gas, poiché preleviamo dalla Russia circa il 40% del nostro fabbisogno annuale. Una percentuale che, se interrotta di botto, potrebbe causarci non pochi problemi e lasciarci al freddo in questi ultimi scampoli di inverno - per non pensare al prossimo.



Il Governo ha ovviamente già intavolato diverse soluzioni alternative, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio è già volato in Algeria per provare ad alzare la soglia di gas prelevata dal Paese, mentre il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha paventato la riapertura (o meglio, la rimessa in funzione a pieno regime) delle nostre centrali a carbone, purtroppo però poco efficienti e altamente inquinanti. Ora dagli USA arriva una nuova proposta.



Le pompe di calore possono staccarci dalla Russia?

Il giornalista americano Bill McKibben ha nelle ultime ore elaborato una teoria grazie alla quale potremmo diventare indipendenti dall'energia russa - noi italiani così come altri Paesi europei.

Nell'articolo "Heat Pumps for Peace and Freedom", ovvero Pompe di calore per la pace e la libertà, McKibben scrive: "Il Presidente Joe Biden dovrebbe immediatamente invocare il Defense Production Act per permettere alle aziende americane di accelerare la produzione di pompe di calore a elettricità, che potremmo spedire in Europa per ovviare alle mancanze dovute al Paese di Vladimir Putin." Secondo il giornalista, a partire da luglio 2021 la rete elettrica europea potrebbe gestire la bellezza di 50 milioni di pompe di calore (dati Euractiv), che permetterebbero di utilizzare molto meno gas rispetto ad ora. Ovviamente 50 milioni di pompe di calore sono tantissime, neppure gli USA sarebbero in grado di crearne così tante e spedirle in Europa, accelerare sulla produzione però potrebbe mettere una pezza importante alla crisi.

Sarebbe un modo davvero originale e collaterale per aiutare l'Europa e - allo stesso tempo - isolare la Russia, che senza il ricatto del gas perderebbe buona parte del suo "potere contrattuale". Ma sarebbe davvero possibile ricorrere a un Defense Act per produrre pompe di calore e non materiale bellico?



Cos'è il Defense Production Act americano

Stando alla definizione della FEMA, il Defense Production Act è il "mezzo principale delle autorità presidenziali per accelerare ed espandere la fornitura di materiali e servizi da parte dell'industria US al fine di promuovere la difesa nazionale".

Teoricamente dunque l'idea potrebbe funzionare. In piena pandemia Donald Trump ha usato un Defense Production Act per produrre ventilatori a uso medico, Joe Biden ne ha emanato un altro per aumentare la produzione di mascherine. Idealmente dunque si potrebbe anche fare. McKibben è andato anche oltre la semplice proposta, ha spiegato come un'azione simile potrebbe aiutare gli stessi Stati Uniti. "Se l'America riesce a produrre così tante pompe di calore per gli altri, potrebbe cogliere dei benefici per se stessa un domani. Come si suol dire, 'se fai qualcosa per il Montenegro quest'anno, potresti aiutare il Minnesota fra due anni', spiegando agli americani come sia effettivamente possibile disfarsi dei combustibili fossili. Sto scrivendo questo articolo in una casa in Minnesota riscaldata (durante una bufera di neve) da una pompa di calore connessa a dei pannelli solari che ho in giardino e una batteria che ho nello scantinato. Funziona davvero". Ovviamente affidarsi soltanto a nuove pompe di calore non basta, poiché poi bisogna assicurarsi che l'energia elettrica utile ad alimentarle non arrivi da fonti fossili, il che renderebbe vano ogni sforzo (non a caso nel Regno Unito si pensa all'eolico e al nucleare).

La Germania, a tal proposito, ha già annunciato di voler prendere il suo intero fabbisogno elettrico da fonti rinnovabili entro il 2035 (gli stessi Stati Uniti vogliono trasformare le barriere antirumore in pannelli solari), così da dipendere sempre meno dall'energia importata dalla Russia (inoltre gli innovativi pannelli solari Tesla stanno arrivando in Europa). Il Ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner ha di recente dichiarato: "Le fonti rinnovabili ci liberano dalla dipendenza verso altri Paesi. Sono energie di libertà". L'attuale conflitto può impartirci diverse lezioni, speriamo che una sia questa...