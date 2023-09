La Polestar 3 vista assieme al suo designer: il segreto è nel dettagli

La mobilità elettrica è probabilmente la più grande innovazione del settore automotive dalla creazione del motore a scoppio. Una novità che ha creato una frattura fra antiche tradizioni e possibilità del tutto inedite, aprendo le porte a marchi emergenti capaci di diventare realtà solide, tangibili, come Polestar, costola elettrica di Volvo Cars. Con la nascita del brand "a elettroni", il noto marchio svedese ha preso una decisione chiara: offrire al pubblico più esigente un'alternativa premium in grado di sfidare i migliori automaker del panorama mondiale.

La Polestar 2, in vendita in Italia da poco meno di un anno e già arrivata nel suo aggiornamento MY2024, è stata una grande prova di forza, un modello che ha creato il solco perfetto per il lancio della Polestar 3. Il SUV con sfumature sportive è arrivato per la prima volta in Italia e noi lo abbiamo visto dal vivo. Dove? Nel primo Polestar Space d'Italia, appena inaugurato a Milano, uno spazio presso cui toccare con mano i prodotti del marchio e sperimentare tutte le possibilità offerte in fase di configurazione.

Oltre a vedere la nuova Polestar 3 abbiamo anche avuto la possibilità di intervistare Alexander Lutz, Managing Director di Polestar Italia, e Nahum Escobedo, Design Manager Exterior di Polestar, padre spirituale del nuovo SUV elettrico - anche se SUV non è l'etichetta migliore per definire la vettura.



Un SUV sportivo fino a 517 CV

Gli uomini di Polestar hanno infatti preso i concetti base di un qualsiasi SUV a 7 posti e li hanno rivoluzionati: lo spazio interno è stato adattato per ospitare fino a 5 passeggeri in tutta comodità, inoltre la linea del tetto è stata notevolmente abbassata rispetto agli standard, motivo per cui la Polestar 3 si potrebbe definire un'auto sportiva con assetto rialzato, adatto a diversi fondi stradali.

Nel listino italiano, a tempo debito, troveremo due versioni: il modello di partenza sarà la Polestar 3 Long Range Dual Motor con 360 kW/489 CV di potenza e 840 Nm di coppia, dotato di trazione integrale con vettorizzazione della coppia con doppia frizione e della possibilità di disconnettere il motore posteriore per limitare i consumi in ambito urbano. Nel pianale trova posto una grande batteria da 111 kWh con architettura a 400 V, capace di ricaricarsi alle colonnine HPC fino a 250 kW. A riprova che si tratti di una vettura sportiva con assetto rialzato abbiamo i dati dell'accelerazione: lo 0-100 km/h è possibile in 5,0 secondi. Questo senza che l'autonomia WLTP generale venga intaccata più di tanto: Polestar 3 Long Range Dual Motor può arrivare a 610 km, i consumi stimati infatti si attestano attorno a 20,1-21,1 kWh/100 km. Grazie alla potenza della vettura è possibile trainare fino a 2.200 kg/750 kg (frenato/non frenato). Il prezzo di questa versione è di 94.900 euro, ulteriore conferma che a Polestar interessa quasi ed esclusivamente il mercato premium.

Qualora tutto questo non dovesse bastare, il listino italiano vi darà la possibilità di acquistare la Polestar 3 Long Range Dual Motor con Performance Pack, come accade del resto anche su Polestar 2 (proviamo la Polestar 2 con Performance Pack). In questo caso la potenza sale a 380 kW/517 CV, la coppia a 910 Nm, il prezzo a 101.900 euro. Rispetto al modello base abbiamo un'autonomia massima di 560 km e un'accelerazione 0-100 km/h possibile in 4,7 secondi.



Attenzione maniacale ai dettagli

Vista dal vivo, la nuova Polestar 3 sorprende - come tradizione - per la cura dei dettagli, oltre che per le dimensioni. Sulla carta abbiamo 4.900 mm di lunghezza, 1.968 mm di larghezza e 1.614-1.627 mm di altezza. Il muso della vettura prende ispirazione dal mondo aeronautico (così come lo sviluppo aerodinamico) e più ci si avvicina, più si scoprono particolarità difficili da ritrovare presso la concorrenza.

Mentre molti automaker cercano di "nascondere" il più possibile la tecnologia esterna della vettura, Polestar la rende protagonista, a partire dalla Smart Zone presente sul frontale. Sulle fiancate un adesivo palesa a tutti la capacità della batteria e la potenza dei motori, all'interno invece i sedili riportano il nome del loro materiale, quanta CO2 è servita per la creazione e se la filiera è stata tracciata. Una cura maniacale per i dettagli, lo ripetiamo, che farà assolutamente impazzire gli amanti del design. Di dettagli abbiamo parlato anche con Nahum Escobedo che la Polestar 3 l'ha vista nascere linea dopo linea.

"La cura dei dettagli è un nostro marchio di fabbrica. Sfruttiamo tecnologie di alto livello, perché non mostrarle fieramente? Inoltre più ti avvicini alla vettura, più hai modo di scoprire informazioni sulla batteria, la telecamera frontale, i materiali interni. Vogliamo suscitare curiosità nel pubblico" ci ha detto Escobedo. "Il nostro obiettivo principale è creare automobili dal design minimale e senza tempo. Ogni nostro prodotto dev'essere immediatamente riconoscibile. Quando vedi una Polestar per strada non dovresti chiederti ‘Hey che auto è quella?', dovresti sapere sin da subito che si tratta di una nostra vettura."



Abbiamo chiesto al designer quanto tempo ci vuole a sviluppare un progetto dalla carta bianca all'ok definitivo, e come si lavora per mescolare alla perfezione bellezza di design e funzionalità: "Veder nascere un progetto è molto interessante. Tutto parte dal nostro design studio dove 20 designer differenti avanzano la loro proposta. Soltanto una viene selezionata, il designer vincitore passa così allo stesso successivo che riguarda il dialogo con gli ingegneri per capire se il progetto può funzionare nella realtà. Dai primi sketch al progetto definitivo passa più o meno un anno, un anno e mezzo, è un lavoro molto intenso che richiede miglioramenti costanti giorno dopo giorno. L'aerodinamica è una sfida aggiuntiva per noi, perché dobbiamo mixare design e funzionalità. Con la Polestar 3 abbiamo passato davvero tanto tempo in galleria del vento, abbiamo lavorato accanto agli ingegneri affinché il prodotto finito fosse il più ottimizzato possibile."



Il test drive si fa a domicilio

Con Alexander Lutz abbiamo toccato temi differenti, come ad esempio la politica: il mercato elettrico italiano non è semplice da gestire, c'è qualcosa che i governi possono fare per aiutare materialmente l'industria a far decollare il settore? "Più che di incentivi abbiamo bisogno di chiarezza. Un governo dovrebbe prendere una decisione chiara e andare fino in fondo. Avere uno sconto di 10.000 euro sulla singola auto non ci aiuta particolarmente, abbiamo soltanto bisogno che la politica prenda una direzione chiara, in Italia però manca talvolta persino la discussione sul tema."



"Un altro aiuto concreto potrebbe arrivare dal taglio dell'IVA sulle auto elettriche aziendali. Se un'azienda scegliere di acquistare un veicolo a zero emissioni dovrebbe essere in grado di scaricare completamente l'IVA, questo sarebbe un aiuto eccezionale per il settore." Il Polestar Space di Milano è soltanto il primo di una serie: entro fine anno toccherà a Roma, poi cosa arriverà? "Sicuramente arriveranno altri Polestar Space in giro per l'Italia, stiamo però lavorando anche a tantissimi eventi e test drive hub presso i quali vedere e provare le vetture. Abbiamo anche ideato una forma di test drive a domicilio: basta prenotare sul sito Polestar per ricevere l'auto test direttamente a casa oppure in ufficio.



Ci stiamo focalizzando su tanti altri aspetti che vanno oltre lo Space". Il mondo automotive arriva da anni di estrema difficoltà, tra COVID-19, crisi dei chip e mancanza di materie prime. Per diverso tempo non è stato assolutamente facile reperire una nuova auto, con tempi di attesa anche superiori ai 12 mesi: come vanno oggi le cose? "Fortunatamente il settore si è ripreso, non abbiamo più i problemi di un tempo e ora è molto più facile gestire gli ordini. Adesso una nuova Polestar si riceve mediamente in 3-4 settimane".

In chiusura ci siamo chiesti se Polestar avesse intenzione di lanciare, prima o poi, una compatta elettrica, magari per fronteggiare la Tesla da 25.000 dollari: "Non posso escluderlo totalmente, di sicuro però non è nei nostri piani imminenti. Siamo stati abbastanza precisi con la numerazione dei modelli: la Polestar 1 è stato un nostro esercizio di stile, con la 2 abbiamo definito meglio i nostri tratti, poi abbiamo continuato ad anticipare modelli fino alla 7 e finora non c'è stato spazio per una compatta. Poiché con i numeri si tende sempre ad aumentare dimensioni e potenze... è probabile che non avremo vetture compatte in futuro". Tale compito potrebbe spettare a Volvo e alla sua EX30, questa però è tutta un'altra storia.