Tempo di pneumatici estivi: guida al cambio gomme del 15 aprile 2022

Il cambio delle gomme a seconda delle stagioni è regolato da leggi specifiche, che indicano le date esatte in cui passare dagli pneumatici invernali a quelli estivi e viceversa. Come tradizione la sostituzione inverno-estate è fissata per il 15 aprile: a partire da questa data si avranno 30 giorni di tempo, quindi fino al 15 maggio 2022, per montare le gomme estive. Al netto delle esenzioni, scaduto questo termine chi continuerà a viaggiare con pneumatici invernali sarà passibile di multe e sanzioni.

L'obbligo di sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi non ricade però su tutti i tipi di gomme. Infatti, gli pneumatici invernali che posseggono un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione della vettura sulla quale sono montati, possono non essere sostituiti ed essere utilizzati per tutto l'arco dell'anno.



Le proprietà degli pneumatici invernali

Le gomme che ci si appresta a rimuovere sono appunto quelle invernali le quali, come recita chiaramente il nome, vengono realizzate appositamente per consentire al guidatore di affrontare in tutta sicurezza i tracciati freddi, bagnati oppure resi scivolosi dal ghiaccio o dalla neve.

La loro mescola è studiata per offrire un'aderenza ottimale alle basse temperature. Sono facilmente riconoscibili perché hanno una scultura molto più intagliata rispetto a quella di un set estivo, disseminate di lamelle allo scopo di aumentare "gli spigoli" dello pneumatico, agevolando così la trazione del veicolo sul suolo viscido o scivoloso. Sono due i simboli che su una gomma stanno a indicare la caratteristica di "performance invernale". Il primo, più standard, richiesto per riconoscere le gomme invernali dalle attuali normative italiane è la marcatura M+S, ovvero mud and snow, letteralmente fango e neve. Questa sigla non garantisce però delle prestazioni invernali di elevato livello a differenza degli pneumatici sui quali è riportato il pittogramma di una montagna a tre cime con un fiocco di neve al suo interno. Il logo garantisce che lo pneumatico sia omologato per condizioni invernali severe e rilasciato solo dopo esser stato sottoposto a un particolare test europeo di aderenza sulla neve.

Per quanto, come vedremo poco più avanti, anche la soluzione all-season permetta di affrontare scenari invernali, la soluzione winter integrale è fortemente consigliata per tutti quegli automobilisti che spesso si trovano a guidare in condizioni invernali marcate, di fondo o di temperatura.



Le meraviglie del pneumatico estivo

Chi usa gli pneumatici invernali in estate perde tanto in termini di sicurezza. La loro carcassa troppo morbida provoca una maggiore usura, un consumo di energia più elevato (e quindi un maggior consumo di carburante) e necessita di un maggiore spazio di frenata, soprattutto nel caso di frenate di emergenza.

La temperatura di 7 gradi centigradi è un buon punto di riferimento: al di sotto di questa temperatura funzionano meglio le gomme invernali, al di sopra quelle estive.

Per contro, le gomme estive, quelle che nel 90% dei casi troviamo montate di primo equipaggiamento sulle vetture, sono ottimizzate per le temperature positive, performanti in caso sia di asfalto asciutto che bagnato. La scultura del battistrada, caratterizzata da pochi intagli e grossi canali longitudinali che servono ad evacuare l'acqua, è più rigida ed offre alle alte temperature maggior grip e precisione di guida, al contrario di ciò che invece avviene quando il termometro precipita verso lo zero. In questo caso la sua carcassa tende a indurirsi provocando un peggioramento delle prestazioni dello stesso in termini di aderenza, trazione e potenza frenante. Su strada fredda e bagnata, lo spazio di frenata di una gomma estiva può anche raddoppiare rispetto a uno pneumatico invernale mentre su neve e ghiaccio, lo spazio di frenata può essere addirittura otto volte più lungo.



Oltre a quelli estivi ed invernali esistono anche gli pneumatici 4 stagioni o all season, un ibrido tra le due precedenti categorie. In termini di guidabilità invernale le gomme quattro stagioni sono pensate per avere un buon livello di trazione sulla neve partendo da fermi e buoni spazi di arresto in frenata sempre su superfici innevate, dove devono garantire anche un'adeguata direzionalità in curva.

Le prestazioni in termini assoluti sono inferiori rispetto a pneumatici invernali specializzati ma garantiscono comunque una sicurezza decisamente superiore alle gomme estive, che in condizioni winter estreme non avrebbero scampo. Al tempo stesso l'all season può continuare a essere usata anche in primavera ed estate a differenza delle invernali. Non in grado di eguagliare gli pneumatici specializzati nelle condizioni di freddo o caldo estremo, offrono comunque il vantaggio di poter essere utilizzate quando le gomme specializzate sarebbero invece fuori dal loro campo di utilizzo. Tale soluzione è buona per quei conducenti che non fanno molti chilometri all'anno e che si muovono principalmente in città.



Percorrendo infatti pochi chilometri con una guida moderata, soprattutto in città, non siamo in grado di usurare gli pneumatici stagionali fino al punto in cui perdono le loro proprietà. Tali pneumatici, tuttavia, prima o poi si usureranno. Occorre inoltre considerare che le condizioni che incontriamo in città raramente sono estreme. Molto meglio cambiare dopo 4-5 anni e dopo più o meno 40.000 km il treno di pneumatici quattro stagioni che usare per 10 anni i due treni di pneumatici stagionali.

Tornando agli pneumatici estivi, quelli che rendono più agevole e sicura la guida nei mesi più caldi, per valutare l'affidabilità di questi ultimi vengono effettuati numerosi test comparativi su strada; i risultati di queste prove tecniche vengono analizzati da esperti del settore e dibattuti sulle più importanti riviste del settore automobilistico.



Le novità del mercato 2022

Il mondo degli pneumatici prevede come ogni anno anche diverse novità, a partire dalla Continental che ha presentato le UltraContact 2022. La nuova gamma di pneumatici estivi progettata per massimizzare durata, robustezza e bassa rumorosità, particolarmente adatte a chi guarda con attenzione ai costi di gestione dei veicoli.

Per raggiungere questi traguardi Continental ha sviluppato una nuova mescola denominata YellowChili che contiene una speciale struttura di polimeri sintetici a matrice flessibile che, spiega Continental, consente una minore abrasione. Sul fronte della sicurezza, gli spazi di frenata, anche sul bagnato, sono tra le caratteristiche più importanti per gli pneumatici. I risultati ottimali del nuovo UltraContact sono ottenuti con un elevato numero di lamelle oblique a profilo smussato che garantiscono il deflusso dell'acqua dalla superficie di contatto verso le scanalature del battistrada e poi verso le spalle. L'innovativa angolazione di queste lamelle (denominate "bevel-sipe") accelera la rimozione dell'acqua, ottimizzando gli spazi di frenata sul bagnato.

Le Michelin Pilot Sport 5 2022 sono invece consigliate agli appassionati di auto sportive e berline ad alte prestazioni (Michelin presenta le nuove gomme Pilot Sport 5 2022). Sono progettate per ottimizzare la combinazione di prestazioni sportive e longevità. A questa soluzione la casa francese accosta anche le Michelin Primacy 4+ 2022. L'evoluzione delle Primacy 4 è pensata per berline e SUV guidati nei viaggi di tutti i giorni e nei lunghi viaggi in famiglia.

Michelin anticipa che si distingue per le migliori prestazioni di frenata sul bagnato da usurato (test TÜV SÜD) grazie alla tecnologia Michelin EverGrip, che combina due strati di gomma per compensare la perdita di profondità del battistrada e continuare così a evacuare meglio l'acqua quando usurata.

Non rimane a guardare nemmeno Pirelli che rinnova la sua gamma Scorpion presentando le nuove gomme dedicate ai SUV, segmento di veicoli notevolmente cresciuto negli ultimi anni e destinato a diventare il più diffuso al mondo. I nuovi penumatici Scorpion trasferiscono al mondo SUV molte delle innovazioni tecnologiche recentemente introdotte da Pirelli nella nuova famiglia Cinturato.

Tra le avanzate caratteristiche delle nuove coperture Scorpion c'è quella di adattarsi al meglio alle prestazioni delle motorizzazioni green, come confermato dal fatto che la gamma Scorpion è quelle che nel portafoglio Pirelli registra il maggior numero di omologazioni su auto elettriche o ibride plug-in. I nuovi pneumatici, riconoscibili per la marcatura Elect sul fianco, dispongono in "optional" di diverse tecnologie avanzate, come PNCS per contribuire a ridurre il rumore di rotolamento all'interno dell'abitacolo, Run Flat e Seal Inside per continuare a viaggiare anche dopo una foratura.

Sul podio di praticamente ogni categoria di pneumatici c'è poi la Bridgestone. I suoi pneumatici Turanza T005 offrono per ogni misura ampie garanzie grazie a un buon equilibrio generale, miglior voto su bagnato, buone prestazioni su asciutto e buone risposte per consumo di carburante e usura, con un'unica debolezza relativa al comfort e rumorosità percepita.

Bene anche il nuovo modello Bridgestone Potenza Sport, nell'ambito degli pneumatici sportivi. La gomma giapponese rivela ottime prestazioni nell'handling sul bagnato e sull'asciutto.



Ricordando che per essere sicuri di effettuare un buono acquisto è sempre necessario prima di tutto definire le proprie esigenze, uno dei test più attesi e autorevoli è senza dubbio quello realizzato da TCS (Touring Club Svizzero) il quale, al termine di severe sessioni di prova, ha indicato, per quegli automobilisti che viaggiano molto, le coperture Goodyear EfficientGrip Performance 2, Continental EcoContact 6 o le FULDA Ecocontrol HP 2 fra le migliori (ricordiamo inoltre che Goodyear ha presentato le nuove Eagle F1 Asymmetric 6).

Le esigenze sportive sono invece più soddisfatte da modelli che offrono buone prestazioni di guida e uno spazio di frenata corto come le gomme Bridgestone (Turanza T005) o Pirelli (Cinturato P1 verde) se invece si vuole dare priorità a criteri ecologici allora la scelta può ricadere sulla gomma Continental EcoContact 6. Per chi percorre pochi chilometri, infine, anche le gomme Falken, Cooper o Vredestein possono costituire alternative interessanti.