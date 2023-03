Al PLB World con Ford e Bobo Vieri: il paradiso dei gamer è a Milano

Chi bazzica il mondo dei videogiochi lo sa bene: sono anni ormai che tra Ford Italia e il mondo del gaming c'è un rapporto speciale, potremmo quasi definirlo un amore reciproco.

Quasi ogni anno l'ovale blu presenta una nuova partnership per rafforzare questo suo impegno, atto a favorire la condivisione dei valori degli eSports e i concetti di uguaglianza e inclusività a tutti i livelli, e in questo 2023 annuncia con orgoglio di essere diventato premium partner del PLB World entertainment hub di Milano.

Parliamo di uno spazio di oltre 700 mq interamente dedicato al gaming e agli eSports situato nel cuore futuristico di Milano, a pochi passi da Piazza Gae Aulenti e dalla Biblioteca degli Alberi.



Il PLB World di Bobo Vieri e Bernardo Corradi

Nato nel 2020 da un'idea di Christian Vieri e Bernardo Corradi, il PLB World (Power - Leadership - Balance) si è sin dal principio dato l'obiettivo di incentivare la formazione e la crescita personale e professionale dei giovani talenti italiani nel mondo del gaming e dello streaming. Per buona parte della settimana infatti il PLB World è una sorta di "palestra" per eSports competitivi, un luogo che diventa chiuso al pubblico e riservato soltanto ai professionisti.

Nel pomeriggio però l'hub si apre anche a curiosi, appassionati e giocatori casual che hanno così a disposizione potenti computer da gaming connessi a internet, simulatori di corse, PlayStation 5 e tanto altro. L'ovale blu nello specifico si prepara a supportare le attività di sim-racing, i tornei e le sessioni di allenamento con i professionisti che di volta in volta si alterneranno presso la struttura di Milano.



Dal W Track al Vanzilla

Ovviamente il PLB World è solo l'ultimo tassello di un mosaico più grande per Ford: il marchio americano è presente dal 2015 alla Gamescom di Colonia, gli appassionati più incalliti di eSports inoltre sanno che dal 2019 è stato fondato il team Fordzilla che gareggia sui più grandi palcoscenici d'Europa per quanto riguarda le corse virtuali.

Lo scorso anno, sempre in materia di gaming e di inclusione, in occasione della Giornata Internazionale della Donna Ford ha promosso il W Track in collaborazione con l'Autodromo Nazionale di Monza e Assetto Corsa, il titolo di sim-racing sviluppato da Kunos Simulazioni. Per favorire la parità di genere, lo storico rettilineo di Monza è stato modificato seguendo le curve della parola "Woman", così da far capire ai giocatori quanto possa essere complicato un percorso apparentemente lineare dal punto di vista femminile.



Ford ha ideato anche un divertente Vanzilla, un Transit Van allestito con postazioni di gioco accessibili a tutti, con lo scopo di far divertire i giovani malati oncologici dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dando loro l'opportunità di mettersi in gioco davanti a una console e passare qualche ora in totale spensieratezza.

Sempre a proposito di gaming e sim-racing, nel 2020 Ford ha anche creato la Fordzilla P1, una concept car virtuale realizzata assieme ai gamer che oggi può essere guidata (anche) sui simulatori del PLB World. Come dicevamo in apertura, tra Ford e i videogiochi (e tutti i valori che ruotano attorno a essi) esiste un legame strettissimo, una strategia di comunicazione che tenta di far breccia nel cuore delle 475.000 persone che ogni giorno seguono gli eSports nel nostro Paese, 1.620.000 se si considerano gli appassionati che seguono gli eventi più volte a settimana.

Un target che, secondo un recente studio Nielsen, è a maggioranza maschile (il 63%) con un'età compresa tra i 21 e i 40 anni; il mondo degli eSports è già considerato un ambiente molto inclusivo e aperto, o almeno è visto così dal 65% degli intervistati, è però ancora possibile raggiungere nuovi standard che vadano al di là di ogni genere, età, abilità, etnia e orientamento sessuale.