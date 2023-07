In pista con James Calado alla 6 Ore di Monza: il WEC visto dall'interno

65.000 spettatori in 3 giorni. Fino a qualche anno fa sarebbe stato impossibile prevedere una cifra tale di visitatori all'Autodromo Nazionale di Monza per un evento che non fosse la Formula 1, invece il weekend del 7-8-9 Luglio 2023 è stato uno dei più infuocati - in tutti i sensi, visti i 35 gradi di domenica - che il mondo delle ruote coperte abbia mai visto in Italia.

Chiamatelo, se volete, effetto Ferrari, o ancora meglio effetto Hypercar, sta di fatto che quest'anno il WEC grazie al ritorno di costruttori che hanno scolpito nella pietra il loro nome nella storia delle gare di durata come Ferrari, Peugeot o Porsche sta vivendo una nuova epoca d'oro.

Ospiti della FIA e coccolati dal Le Mans Spirit Club ci siamo gustati due giorni immersi nella stupenda cornice del parco di Monza godendoci uno degli eventi motorsport più belli degli ultimi anni. Ecco com'è andata!



8 Luglio: qualifiche e... Hot Lap con James Calado

Abbiamo intuito che il giorno di gara sarebbe stato parecchio carico già guardando l'afflusso di persone di sabato 8 Luglio.

Tanti giovani ma anche tante famiglie si sono recate presso il leggendario Tempio della Velocità per assistere alle Free Practice 3 programmate per le 10:45 di mattina e per le Qualifiche di gara delle 14:40. In mattinata abbiamo avuto modo di scoprire in tutta tranquillità ciò che il Le Mans Spirit Club offre a chi intende acquistare il VIP pass dorato.

Per 285 euro si ha non solo la possibilità di accedere alla giornata di qualifiche e alle giornata di gara, ma si ottiene anche accesso a tutta l'area paddock e alla bellissima zona hospitality con buffet di cucina francese (colazione, pranzo e cocktail dinner), open bar, megaschermo per seguire tutta la gara in diretta, zona relax oltre alla possibilità di vedere dal vivo la manifestazione da una postazione dedicata.

In aggiunta ci sono anche delle attività organizzate dal WEC, una di queste (e forse anche la più famosa) è la celebre Grid Walk che consente di scendere in pista nelle fasi di pre-gara e vivere da vicino l'esperienza di un evento endurance accanto a piloti e meccanici al lavoro. Tra le esperienze che la FIA ci ha proposto sabato 8 Luglio una delle più incredibili è stata l'Hot Lap con Ferrari.

A bordo di una nuovissima 296 GTB Assetto Fiorano (l'iterazione più pistaiola del V6 ibrido di Maranello) abbiamo fatto un giro completo del circuito di Monza come "assistenti" di James Calado, un pilota che non ha bisogno di troppe presentazioni dato che oltre ad aver vinto il WEC in classe LMGTE Pro nel 2017 e nel 2019 ha vinto anche la Le Mans nella stessa classe, prima nel 2019 e poi nel 2021, fino ad arrivare alle Hypercar e vincere con la 499P #51 la centesima edizione della gara endurance più famosa del mondo insieme ai compagni Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi (gli equipaggi della Ferrari 499P). Potete rivivere con noi questa esperienza pazzesca guardando il nostro video onboard:

Dopo l'Hot Lap - giusto appena prima dell'inizio delle qualifiche - siamo stati travolti letteralmente dalla folla durante la sessione di Pit Walk, uno slot dedicato dove tifosi e appassionati possono incontrare i propri idoli ai box, tra scambi di battute e autografi. Uno spettacolo bellissimo che ci dimostra quanto il WEC sia uscito dalla nicchia e abbia accolto a braccia aperte tanti nuovi amanti del motorsport.



La nostra giornata si è poi conclusa con la sessione di qualifiche pomeridiane: la Toyota numero 7 ha conquistato la pole position nella categoria Hypercar, mentre l'eterno Robert Kubica del Team WRT ha ottenuto il giro più veloce nella classe LMP2. Sarah Bovy, la talentosa pilota belga del team tutto femminile Iron Dames si è invece distinta nella categoria LMGTE portando a casa "un giro viola" pazzesco.



9 Luglio: giornata infiammata tra grid walk e combattimenti in classe Hypercar

Nella nostra carriera da editor automotive abbiamo partecipato a svariati Grid Walk ma possiamo assicurarvi che quello del WEC è completamente su un altro livello.



La tensione che si respira è palpabile, l'aria è tesa ma allo stesso tempo potete trovarvi da un momento all'altro a scherzare con Jim Glickenhaus o stringere la mano a Roger Penske.

Se il Grid Walk più patinato al mondo è sicuramente quello della F1, dato che ospita ogni weekend alcune delle persone più celebri al mondo, quello del WEC raccoglie in poche decine di metri alcune delle personalità più leggendarie del motorsport. Per noi già questo giustificherebbe la spesa per il Le Mans Spirit Club VIP Pass. Poi godersi la partenza di una delle tappe più importanti del campionato endurance sorseggiando del buon Champagne francese, accolti dal boato dei tifosi Ferrari mentre gli elicotteri dell'Aeronautica Militare sorvolano l'Autodromo di Monza, è stato qualcosa di indimenticabile.

Grazie all'accesso hospitality abbiamo guardato tutta la gara in programma - concedendoci qualche vagabondaggio per le tribune del circuito a caccia di qualche scatto fotografico - e ovviamente non siamo rimasti delusi dallo spettacolo.

La partenza della Ferrari è stata subito emozionante ma alla prima variante ecco subito l'imprevisto: mentre Miguel Molina, al volante della numero 50, ha cercato di prendere il comando della corsa superando la Toyota GR010 numero 7 di Mike Conway, la numero 51 di Antonio Giovinazzi è stata toccata all'ingresso di curva dalla Toyota numero 8 di Sebastian Buemi e si è girata. Oltre al danno anche la beffa: nel tentativo di rientrare in pista Giovinazzi ha rischiato una collisione con la Corvette numero 33 che è andata troppo lunga in staccata e ha dovuto usare forzatamente la via di fuga.

La Ferrari #51 ha iniziato una costante rimonta e dopo la prima ora si è portata in ottava posizione, per poi chiudere definitivamente in sesta piazza.

Male invece per i leader del campionato Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa al volante della GR010 numero 8: due penalità durante la prima ora di gara, prima per il tamponamento con la #51 di Giovinazzi e poi per un pericoloso contatto che ha distrutto l'Aston Martin della D'Station Racing guidata da Satoshi Hoshino all'ingresso della Ascari, hanno compromesso la prestazione della squadra.

Alla fine però Toyota Gazoo Racing ha sorriso dopo 6 ore di gara tornando alla vittoria nel FIA WEC con una performance trionfante a distanza di un mese dalla deludente Le Mans 2023.

La Toyota numero 7 ha tagliato il traguardo in prima posizione dopo aver completato 200 giri con un vantaggio di appena 16 secondi sulla Ferrari 499P di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. Nonostante la seconda posizione assoluta, il team della Rossa ha onorato la gara di casa con una prestazione importante esaltando il pubblico dell'Autodromo di Monza.

Da segnalare anche Peugeot che ha ottenuto il suo primo podio con la 9X8: nonostante alcuni problemi alla trasmissione, la squadra di Paul di Resta è riuscita a strappare un monumentale terzo posto.

L'esperienza, che non vediamo l'ora di ripetere, non poteva che terminare con le premiazioni e anche qui siamo stati colti da uno spettacolo magnifico pari solo alla F1: un'ondata di tifosi Ferrari sotto al podio a festeggiare il secondo posto della 499P #51 (ricordiamo che Ferrari sta lavorando a tre Hypercar su base 499P) e anche, con grandissima sportività, celebrare il gradino più alto del podio conquistato dalla Toyota numero 7.