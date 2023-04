Nuova Peugeot 308 diventa 100% elettrica: tutto sulla First Edition

La gamma 308 di Peugeot è senza alcun dubbio una delle più interessanti attualmente a disposizione, configurabile inoltre sin dal debutto con tecnologia Plug-in Hybrid. Per la 308 però è arrivato il momento di diventare 100% elettrica. Scopriamo la nuova Peugeot e-308 First Edition, spinta da un'inedita motorizzazione elettrica da 115 kW/156 CV di potenza che offre fino a 411 km di autonomia secondo il ciclo combinato WLTP - anche se questo dato può variare in base alla configurazione scelta.

In una vettura sola il marchio del leone ha cercato di unire un design accattivante, tanta tecnologia ed efficienza. Inoltre la First Edition di cui parliamo sarà disponibile al lancio con una ricca dotazione di serie e una Wallbox casalinga per la ricarica installata gratuitamente a casa.

Nuova Peugeot e-308 First Edition si potrà ordinare prossimamente sul sito ufficiale Peugeot e sarà disponibile anche con finanziamento i-Move con rata da 308 euro al mese (36 mesi e 45.000 km complessivi con un anticipo di 7.100 euro, TAN 5,75% e TAEG 6,79%). La vettura sarà ufficialmente in Italia nel mese di ottobre 2023.



Nuova Peugeot e-308 First Edition in dettaglio

Sul fronte del design la nuova Peugeot e-308 First Edition si caratterizza per via della firma luminosa a forma di artiglio che incornicia i proiettori dotati della tecnologia Matrix LED. Anche al posteriore troviamo gruppi ottici a LED con i caratteristici tre artigli, con i cerchi in lega da 18" dal disegno inedito che completano il look esterno - parliamo di cerchi sviluppati appositamente per la versione elettrica, dall'aerodinamica particolarmente curata per massimizzare l'efficienza.



Come anticipato in apertura a muovere nuova Peugeot e-308 First Edition abbiamo un motore elettrico da 156 CV e 270 Nm di coppia subito disponibile che promette di essere silenzioso, privo di vibrazioni e - ovviamente - senza emissioni di CO2. Questa motorizzazione Full Electric si aggiunge a quelle già esistenti su nuova 308, pensiamo ad esempio alle Plug-in Hybrid da 180 CV e 225 CV oltre alle versioni termiche a benzina e diesel. Al di là del motore inedito per Peugeot troviamo anche una batteria di nuova generazione da 54 kWh lordi (51 kWh netti e utilizzabili) composta per l'80% da nichel, per il 10% da manganese e per il 10% di cobalto.

Funziona a 400 V e promette un'autonomia fino a 411 km WLTP, Peugeot però non ha ancora ufficializzato la potenza massima di ricarica. Non bisogna poi sottovalutare la presenza di serie di una pompa di calore ultra efficiente, capace di gestire il comfort termico di bordo senza esagerare con i consumi di elettricità. Consumi che possono variare in base alle diverse modalità di guida: in ECO abbiamo al massimo 109 CV e 220 Nm, in NORMAL arriviamo a 136 CV e 250 Nm, in SPORT invece abbiamo 156 CV e 270 Nm, insomma possiamo guidare Full Power.



Tecnologia e allestimento di nuova Peugeot e-308 First Edition

Come abbiamo già scritto, nuova Peugeot e-308 First Edition arriva con un pacchetto di contenuti alquanto ricco, compreso il Peugeot i-Cockpit di ultima generazione con volante compatto e appiattito sopra e sotto (il nuovo i-Cockpit 3D della Peugeot 208 in azione), head-up display, quadro strumenti 3D e touchscreen centrale da 10 pollici in alta definizione.

La plancia prevede anche i-Toggles virtuali completamente personalizzabili, disponibili sotto il touch screen centrale, inoltre la connettività di bordo integra anche la nuova tecnologia i-Connect Advanced, sistema di infotainment di ultima generazione che rende intuitiva l'esperienza di viaggio. Sempre a proposito di connettività abbiamo il pieno supporto all'app My Peugeot che permette di dialogare con il proprio veicolo a distanza, di lanciare il pre-condizionamento termico oppure avviare una ricarica da remoto.



Arriviamo così a parlare di allestimento, con la Peugeot e-308 First Edition basata sul classico trim GT. Tre i colori a scelta fra Bianco Okenite, Verde Olivine e Grigio Selenio, cerchi in lega da 18", sedili riscaldati in TEP, tessuto e Alcantara, i-Cockpit, i-Connect Advanced, caricabatterie trifase di bordo da 11 kW, Pack Drive Assist, proiettori Matrix LED e volante riscaldato. Nuova Peugeot e-308 First Edition, prodotta nello stabilimento Stellantis di Mulhouse, si potrà presto ordinare sul sito italiano di Peugeot con le prime consegne previste - lo ricordiamo - a ottobre 2023.