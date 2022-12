Il passo indietro di Elon Musk: le Tesla avranno un radar hi-def nel 2023

Lo scorso anno Elon Musk aveva sorpreso dichiarando - nel mese di maggio - di voler rimuovere dalle sue Tesla radar e sensori a ultrasuoni, lasciando soltanto le telecamere di bordo al servizio di Autopilot e della Guida Autonoma. È ciò che la compagnia americana ha chiamato Tesla Vision (le Tesla non avranno più radar di bordo), ora però sembra ci sarà una clamorosa marcia indietro. O almeno è ciò che sembra, aspettate di conoscere la storia nella sua interezza.

La tecnologia Tesla Vision in questo ultimo anno e mezzo si è sicuramente dimostrata sicura e affidabile, la stessa IIHS americana (che vigila sulla sicurezza dei veicoli commercializzati negli Stati Uniti) aveva testato con successo le Tesla senza radar e sensori (la IIHS prova le Tesla senza radar), arrivando alla conclusione che fossero sicure quanto le altre Full Hardware. Ora però Tesla sta programmando di montare un nuovo radar ad alte prestazioni sulle sue vetture.



Sulle Tesla torna il radar, ma di nuova generazione

A partire dal mese prossimo, ovvero gennaio 2023, Tesla commercializzerà un nuovo radar, questo è ciò che la compagnia ha dichiarato alla FCC. Lo scopo di questa mossa ovviamente è soltanto uno: accelerare l'arrivo della Guida Autonoma completa a bordo delle Tesla.

Appena un anno fa Elon Musk aveva affermato che le Tesla con solo telecamere sarebbero state più affidabili di quelle con telecamere+radar, perché "la vista delle telecamere è ora così buona che il radar rischia di sporcare il segnale". La mossa attuale appare dunque agli occhi di tutti come una clamorosa marcia indietro, una sorta di "ammissione" di come in realtà Tesla Vision fosse un azzardo, ma non è proprio così. Ai tempi infatti Musk aveva anche aggiunto un'importante frase: "Non siamo però così radicali, un radar ad alta definizione renderebbe di certo più affidabile la vista delle telecamere, a oggi però non esiste ancora questo radar. Tesla Vision + un radar ad alta definizione sarebbe sicuramente meglio della sola tecnologia Vision". Ed eccoci dunque arrivati al dunque: era tutto previsto, Elon Musk sapeva già cosa sarebbe potuto succedere.



La tecnologia che non c'era

Evidentemente la tecnologia ha finalmente prodotto il radar hi-def che Elon Musk stava cercando e "da metà gennaio 2023" troveremo questo interessante prodotto sulle Tesla di nuova fabbricazione. Anche se la notizia sta uscendo sostanzialmente adesso, è dall'inizio dell'anno che Tesla ha depositato presso la FCC la possibilità di utilizzare un nuovo radar sulle sue auto. La FCC si è impegnata, come di solito accade, a non divulgare i dati tecnici dei prodotti registrati, un accordo di riservatezza che solitamente decade dopo 6 mesi dalla deposizione del brevetto, Tesla però ha esteso il termine e dunque ancora oggi non conosciamo le capacità tecniche del nuovo radar messo a punto dalla società californiana.

Ormai però è solo questione di tempo, ricordiamo che settimana scorsa è stata anche fotografata una nuova Tesla Model 3 2023, che potrebbe già aver avuto a bordo il nuovo hardware . Per saperne di più sulla vicenda non ci resta che attendere, anche per scoprire se ci sarà o meno un programma di "retrofit" per aggiornare le Tesla di questi ultimi anni uscite dagli stabilimenti con le sole telecamere Vision. Come sempre stay tuned per eventuali aggiornamenti.