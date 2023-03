A Parigi con il nuovo Renault Espace: ecco il SUV Full Hybrid a 7 posti

Lanciata sul mercato per la prima volta nel 1984, la Renault Espace sta per compiere la bellezza di 40 anni - e si appresta a farlo con una sesta generazione profondamente tecnologica e "di rottura" rispetto al passato, completando in qualche modo il processo iniziato con la quinta generazione nel 2015. Già 8 anni fa Renault aveva abbandonato il paradigma della monovolume per strizzare in parte l'occhio al mondo dei crossover, dal quale aveva preso in prestito la dimensione dei cerchi e il design più "affilato" delle superfici a vetro.

Oggi Renault completa l'opera trasformando Espace in un SUV vero e proprio, incredibilmente spazioso nella sua versione a 5 posti, eccezionalmente funzionale nella sua variante a 7 posti, nonostante in termini di dimensioni la vettura sia stata di fatto accorciata.

Siamo stati a Parigi per vedere dal vivo la vettura e ora siamo pronti a raccontarvela in dettaglio, in attesa ovviamente di poter fare le dovute prove al volante. Partiamo proprio dalle nuove dimensioni.



Lo spazio ultra ottimizzato di nuova Espace

Nuova Espace si ferma a 4.722 mm di lunghezza, rispetto alla precedente generazione abbiamo dunque 14 cm in meno, nonostante questo però il passo è in grado di arrivare a 2.738 mm, mentre la larghezza è pari a 1.843 mm con retrovisori ripiegati, 2.083 con retrovisori aperti.

Pur con la lunghezza esterna ridotta, all'interno abbiamo uno spazio longitudinale di 2.481 mm (dal pedale dell'acceleratore allo schienale dell'ultimo sedile), che risulta così anche superiore ai 2.477 mm della Espace di quinta generazione. Tutta questa ottimizzazione degli spazi si deve sicuramente alla piattaforma CMF-CD dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi che i più attenti avranno già sentito: è lo stesso pianale utilizzato sulla nuova Renault Austral provata di recente, una vettura con cui nuova Espace condivide tantissima tecnologia. A tal proposito ci permettiamo di accelerare sul fronte dell'infotainment di bordo, visto che anche Espace offre lo stesso avanzato sistema OpenR Link già visto a bordo di nuova Mégane E-Tech e Austral.



Questo significa che abbiamo la nuova plancia Renault con sistema operativo Google Automotive integrato, che ci permette di utilizzare con facilità e in modo nativo app come Google Maps, Waze, Spotify e tanto altro, tutto sincronizzato con il nostro profilo Google e senza la necessità di connettere uno smartphone - per quanto utilizzare Apple CarPlay e Android Auto sia assolutamente permesso, anche wireless.

Pur essendo un aspetto fondamentale della vettura, abbiamo parlato di OpenR Link in maniera approfondita già in passato, motivo per cui preferiamo accelerare in questa sede e focalizzarci su altri aspetti (proviamo la tecnologia della nuova Renault Mégane E-Tech).



Una nuova Espace Full Hybrid

Abbiamo già detto che nuova Renault Espace 2023 nasce dallo stesso pianale di Austral, sul SUV compatto francese però non abbiamo la possibilità di avere una configurazione a 7 posti come su Espace.

Il nuovo SUV Full Size del marchio francese diventa una scelta obbligata per chiunque abbia bisogno di tanto spazio a bordo, nella versione a 5 posti ad esempio abbiamo la bellezza di 581 litri di bagagliaio con la panchetta tirata indietro al massimo, 777 litri con la panchetta tirata in avanti. Con la seconda fila ripiegata si arriva a 1.818 litri, con l'Espace che diventa una sorta di mini van ultra confortevole. La variante a 7 posti deve ovviamente sacrificare qualcosa a livello di spazio ma siamo comunque a livelli ottimi: abbiamo 477 litri con la terza fila abbattuta e la seconda fila tirata indietro, 677 litri con la seconda fila tirata avanti, mentre con tutti i sedili abbattuti siamo a 1.714 litri. Infine con 7 persone a bordo lo spazio a disposizione nel bagagliaio rimane di appena 159 litri, dunque viaggiare con le valigie è possibile solo in 5 persone, la configurazione a 7 posti è più adatta per tragitti di breve o media durata senza necessità di trasportare bagagli.

Ricordiamo in ogni caso che stiamo parlando di un SUV che si ferma a 4,72 metri di lunghezza, il lavoro di ottimizzazione degli spazi svolto da Renault dunque è encomiabile.

Certo la terza fila di sedili è più adatta a due bambini che a due adulti, più che altro per il poco spazio disponibile per le gambe, in altezza invece anche i nostri colleghi da quasi 1,80 metri riuscivano a star bene senza toccare il tetto con la testa. Dulcis in fundo: a bordo abbiamo piccoli vani sparsi che ci mettono a disposizione ulteriori 39 litri di spazio totale, di cui 20 sono accessibili dai due sedili anteriori.



Una Renault Espace Full Hybrid

Abbiamo già detto che nuova Espace condivide diverse tecnologie con Austral e fra queste anche l'ultima frontiera Renault in materia di motorizzazioni Full Hybrid.

Questa sesta generazione di Espace si presenta al pubblico europeo con una singola motorizzazione, la più efficiente che il marchio francese abbia da offrire: parliamo di una configurazione a tre motori, uno termico a benzina da 1,2 litri e 96 kW/130 CV/200 Nm di coppia, un motore elettrico principale da 50 kW/70 CV/205 Nm di coppia e un motore elettrico secondario che funziona da starter ad alta tensione - che aggiunge a suo modo 25 CV e 50 Nm. In totale abbiamo una potenza di 200 CV, con il motore elettrico principale alimentato da una batteria agli ioni di litio da 2 kWh/400 V che non ha bisogno di essere collegata alla rete elettrica (per questo motivo parliamo di Full Hybrid, non di Plug-in Hybrid). In termini di efficienza, la motorizzazione E-Tech Full Hybrid ci permette di circolare in modalità elettrica in città fino all'80% del tempo, permettendoci così di risparmiare idealmente il 40% del carburante rispetto a una tradizionale motorizzazione ICE.



Renault ci lascia in ogni caso estremamente liberi di utilizzare i motori della vettura a nostro piacimento, a bordo infatti possiamo cambiare 5 modalità di guida differenti: 100% elettrica con il solo motore elettrico in funzione (anche se i chilometri di autonomia sono ovviamente limitati), ibrida dinamica con entrambi i motori principali in funzione, e-drive con il motore elettrico che aziona le ruote e il propulsore termico che ricarica la batteria, solo termico e infine recupero energetico, con ruote e motore elettrico che ricaricano la batteria.

Possiamo dunque regolare tutto in base al nostro stile di guida, inoltre abbiamo a disposizione anche quattro configurazioni MULTI-SENSE: Eco, Sport, Comfort e Perso, mappature che riescono a personalizzare ulteriormente la dinamica di guida.



Tecnologia e allestimenti

Nuova Renault Espace 2023 sarà disponibile a listino in tre allestimenti differenti. Alla base abbiamo il trim Techno con cerchi da 19" e sellerie in tessuto 100% riciclato.

Iconic si caratterizza per calandra, cornici dei finestrini, lama anteriore e barre del tetto verniciate in nero, oltre a cerchi che raggiungono i 20", sellerie disponibili in pelle Grigio Sabbia Chiaro e un inserto in frassino sulla plancia; è senza alcun dubbio la variante più elegante e raffinata della gamma. La nostra versione preferita è infine la terza: a Parigi abbiamo potuto ammirare anche il trim Esprit Alpine, che nel recente passato abbiamo visto anche su Austral. È l'allestimento più sportiveggiante dei tre, il più muscoloso grazie a dettagli ben curati, una calandra a scacchiera e cerchi in alluminio Daytona diamantati neri da 20". Su Iconic e Esprit Alpine è poi possibile configurare l'Active Driver Assist, l'avanzata Guida Autonoma di Livello 2 di Renault con Highway and Traffic Jam Assistant, la tecnologia che permette di adattare in automatico la velocità in base al traffico in autostrada oppure di gestire lo stop/start nel traffico congestionato, oltre ovviamente a molti altri ADAS.



Fra le altre tecnologie da segnalare abbiamo poi un head-up display di ultima generazione e l'Around View Monitor (AVM), una telecamera 3D con visione a 360 gradi che grazie a quattro occhi digitali ci permette di vedere tutto l'ambiente attorno alla vettura. Infine, un altro sistema ereditato da Austral: parliamo del 4CONTROL Advanced di nuova concezione che ora permette di ruotare le ruote posteriori fino a 5 gradi (mentre in precedenza si arrivava a 3,5 gradi).

Questa tecnologia permette non solo di avere un raggio di sterzata di appena 10,4 metri, paragonabile a quello di una Clio per manovre facilitate all'estremo, ma anche di avere una maggiore stabilità in diverse occasioni. Ad alta velocità o in curva a più di 50 km/h il 4CONTROL Advanced effettua micro-sterzate delle ruote posteriori nello stesso senso di quelle anteriori (fino a 1 grado) per migliorare la tenuta di strada. Questo è tutto ciò che sappiamo al momento sulla vettura, il cui prezzo di listino dovrebbe essere superiore del 10% a quello di Austral. In termini di disponibilità, Renault pensa di consegnare le prime Espace E-Tech Full Hybrid nel corso dell'estate 2023, restiamo però in attesa di conferme ufficiali.