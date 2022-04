Le offerte auto di aprile 2022: dalle promo Toyota a quelle Peugeot

Un tempo per comprare un'auto nuova ogni consumatore aveva due strade: pagarla in contanti o chiedere un finanziamento. Oggi invece al momento dell'acquisto esistono una galassia di opzioni: chiedere un prestito bancario, affidarsi alla finanziaria indicata dalla concessionaria, scegliere l'opzione dell'auto a noleggio a lungo termine o in leasing.

Questo aprile 2022, poi, sarà un mese particolare, con giorni di ferie e qualche ponte che assieme toglieranno alcune possibilità di immatricolare. È dunque probabile che molte concessionarie saranno benevole nei confronti dei clienti, con una politica di sconti ancora più aggressiva. Le offerte più vantaggiose del mese riguardano soprattutto vetture giapponesi e modelli appartenenti al segmento delle piccole, anche se non mancano proposte di altre categorie e di altre nazioni.



Le offerte di aprile 2022 dal Giappone

È proprio dalla terra del Sol Levante che decidiamo di partire. Per tutto il mese di aprile 2022, la Toyota Aygo X Active MT è in offerta, con il prezzo che scende dai 16.500 euro del listino ai 13.000 euro - scegliendo il finanziamento che deve essere approvato da Toyota Financial Services.

Anche altri cavalli di battaglia del marchio giapponese godono di agevolazioni: Yaris 1.5 Hybrid Active è a 19.200 euro con finanziamento in 48 mesi, anticipo e maxi-rata finale (valore futuro garantito), da pagare solo in caso di riscatto, o ancora Yaris Cross 1.5 Hybrid Active 2WD a 22.650 euro con finanziamento in 48 mesi, anticipo e maxi-rata finale (ecco com'è la nuova Toyota Yaris Cross) e Corolla 1.8 Hybrid Active, con la stessa formula, a 24.400 euro.

Il marchio di lusso di Toyota, ovvero Lexus, grazie a promozioni valide sempre per tutto il mese offre la sua NX "entry level" (la Hybrid Premium) a 53.500 euro anziché 60.000.

La rivale di Yokohama, la Nissan, vede la sua Micra IG-T 92 CV Acenta scendere di prezzo, passando dai 17.700 euro di listino fino ai 13.650 euro dell'offerta in caso di pagamento in contanti. Scegliendo il finanziamento proposto da Nissan Finanziaria (soggetto ad approvazione) si scende ancora fino a 12.350 euro.

Le promozioni Nissan riguardano anche il suo amato SUV Qashqai, il quale, nella sua versione MHEV 140 CV Acenta presenta uno sconto di 3.200 euro: passa da 29.990 a 26.790 euro. L'offerta è valida in caso di permuta o rottamazione di un'autovettura usata con anzianità superiore a dieci anni, di proprietà del cliente da almeno sei mesi alla data del contratto del veicolo nuovo.



Anche la Mazda2 M Hybrid 1.5 90 CV Evolve scende di prezzo, dal listino di 18.700 euro (la nuova Mazda2 2022 è anche Hybrid). L'offerta prevede uno sconto fino a 16.200 euro scegliendo il finanziamento proposto dalla Casa Madre che è soggetto all'approvazione di Santander Consumer Bank. Per questo mese, inoltre, anche la Mazda3 2.0L 122 CV Executive costerà 24.100 euro invece di 26.100.



Mancano ancora Honda e Suzuki. Quest'ultima mette la Suzuki Ignis più cara del listino (la 4WD Top) a 18.500 euro invece di 19.800, mentre la prima mette invece in promozione la HR-V più economica del suo listino - la Elegance - a 28.800 euro, al posto dei 31.800 preventivati fino al mese scorso. L'offerta - valida in caso di permuta - include fino a otto anni di garanzia estesa in omaggio.



Le offerte Kia, Hyundai e Ford

Attraversando il Mar del Giappone approdiamo in Corea dove ad attenderci troviamo le offerte Kia e Hyundai. La prima offre la sua Xceed in versione 1.0 T-GDI 120 CV a 18.500 euro anziché 23.500 in caso di acquisto in contanti.

Se invece si sceglie il finanziamento proposto dalla Casa madre, si scende ancora a 17.500 euro, ma serve l'approvazione di Santander Consumer Bank. La Hyundai i10 1.0 MPI 67 CV Tech con Connected Pack costa 13.150 euro invece di 15.550 euro, se si sottoscrive il finanziamento previsto dalla Casa.

L'approdo in Europa passa attraverso il Nuovo Mondo, dove a svettare è naturalmente il colosso Ford. Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium viene a costare 22.850 euro con acquisto in contanti oppure 22.100 euro con finanziamento in 36 mesi, anticipo zero e maxi-rata finale (valore futuro garantito) da pagare solo in caso di riscatto (abbiamo provato la nuova Ford Puma).

Fiesta Active MY 2022 5 porte 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium è invece a partire da 18.600 euro con la stessa formula, ovvero l'acquisto in contanti per poi scendere fino a 17.850 euro con finanziamento in 36 mesi, anticipo zero e maxi-rata finale.



Le promozioni Stellantis e Volkswagen

Si giunge finalmente nella vecchia Europa dove, per quanto riguarda l'Italia, dobbiamo "accontentarci" del prezzo scontato della Jeep Renegade 1.0 T3 120 CV MT Longitude, che passa per tutto il mese da 24.900 euro a 20.400 euro con pagamento in contanti oppure fino a 18.900 euro con il finanziamento proposto dalla Casa soggetto all'approvazione della finanziaria FCA Bank.



Più soddisfazione la si incontra al di fuori dei confini nostrani, a partire da Volkswagen che offre con la formula - valida fino al 30 aprile e soggetta all'approvazione di Volkswagen Financial Services - del finanziamento in 36 mesi, con anticipo e maxi-rata finale, una serie variegata di modelli: dalla piccola Up! 1.0 65 CV 5p move up! (13.925 €) alla Volkswagen Golf 1.0 e-TSI Evo DSG Life a € 27.238, passando per la Volkswagen Polo 1.0 TSI Life 95 CV € 18.779 e il SUV Crossover Taigo 1.0 TSI 110 CV R-Line (€ 24.119).

La Opel Corsa 1.2 Edition costa ufficialmente 18.100 euro ma grazie alle promozioni della Casa tedesca - valide fino al 6 aprile 2022 solo con l'applicazione "Speciale Voucher" online con permuta/rottamazione - sono sufficienti 15.100 euro per acquistarla.

Le promozioni Smart permettono invece di acquistare ad aprile 2022 la microcar EQ fortwo passion con meno di 20.000 euro (da 27.134 a 19.298 euro). L'offerta va abbinata al finanziamento myDrivePass (TAN fisso 2,90%, TAEG 4,05%): anticipo di 1.200 euro, 35 rate da 250 euro e una maxirata finale da 10.600 euro.



Venendo alla Francia, fino al 6 aprile 2022 sono sufficienti 31.550 euro (invece di 35.650) per acquistare la Peugeot e-208 Active Pack mentre Renault Clio TCe 90 CV 5 porte Equilibre vede, lungo tutto il mese di aprile, il suo prezzo di attacco scendere da 17.900 a 14.600 euro, ma solo scegliendo il finanziamento della Casa madre che è soggetto all'approvazione di FinRenault.

C'è anche Citroen. La C3 PureTech 83 CV S&S Feel Pack è scontata da 17.150 a 14.600 euro in caso di acquisto in contanti. Se invece si scegliere il finanziamento, che è soggetto all'approvazione di Banca PSA Italia, l'offerta scende a 13.600 euro.



Menzione d'onore, infine, anche per Skoda e SEAT: con la Casa di Plzen lo sconto di 1.800 euro previsto dalle promozioni Skoda - valide ad aprile 2022 in caso di permuta o rottamazione - permette di acquistare la Fabia "base" (la 1.0 65 CV) con 15.100 euro invece di 16.900, la SEAT Ibiza 1.0 MPI 80 CV FR invece è in vendita con il prezzo che scende dai 16.750 euro del listino ai 13.750 euro dell'offerta, la quale è comunque soggetta all'approvazione di SEAT Financial Services.