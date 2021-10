Tutto sulle nuove MG Marvel R, ZS EV e MG5 Electric: l'autunno è elettrico

A due anni esatti dal rilancio del brand MG nell'Europa continentale, il marchio britannico entra in una nuova fase della sua storia con tre modelli - presentati pochissime ore fa all'MG Autumn Event. Oggi siamo venuti a conoscenza di nuovi dettagli sulla nuova MG Marvel R Electric presentata a marzo, prezzi per l'Europa compresi, abbiamo visto una MG ZS EV totalmente rinnovata e infine l'inedita MG5 Electric, "la prima station wagon 100% elettrica al mondo".

Ora che abbiamo un "piano del giorno", partiamo subito snocciolando le novità della MG Marvel R. Stiamo parlando del nuovo SUV di punta del marchio britannico, pensato per quei clienti che amano design, prestazioni e tecnologia. All'interno troverete un abitacolo spazioso e confortevole, a colpire più di ogni altra cosa è però il gigantesco schermo centrale.



Le meraviglie della MG Marvel R

La nuova MG Marvel R vanta un iconico schermo touch da ben 19,4", una novità assoluta per il mercato, utile a controllare l'inedito sistema di infotainment MG iSMART.

Quest'ultimo è in grado di connettersi allo smartphone e di utilizzare tantissime funzioni online, non sono poi poche le operazioni che è possibile effettuare da remoto, a distanza. Tre i livelli di allestimento, Comfort, Luxury e Performance, con trazione RWD oppure AWD. Comfort e Luxury offrono la trazione posteriore e due motori elettrici con potenza combo di 132 kW/180 CV e 410 Nm di coppia. L'autonomia, secondo il ciclo WLTP, è fissata a 402 km. Decisamente più arrabbiata è la variante Performance: trazione integrale permanente, 212 kW/288 CV di potenza, 665 Nm di coppia, con un'autonomia di 370 km WLTP. Tutte le MG Marvel R montano una batteria da 70 kWh e integrano sistemi ADAS per l'assistenza alla guida di ultima generazione; è poi possibile riscaldare o raffreddare l'abitacolo e la batteria a distanza, oltre a sfruttare la tecnologia V2L.

Grazie a questa feature la vettura è in grado di cedere la sua corrente ad altri dispositivi, pensiamo a e-bike e monopattini, a computer o a pompe d'aria, si può persino ricaricare un secondo veicolo elettrico in caso di necessità (a proposito: guardate una Hyundai Ioniq 5 che ricarica una Tesla Model 3). In AC la carica di bordo è a 11 kW, in DC invece si raggiungono i 92 kW di picco, utili a ricaricare la batteria dal 5 all'80% in 43 minuti. La nuova MG Marvel R parte da 39.990 euro per la versione Comfort, Luxury arriva a 43.990 euro e Performance a 47.990 euro. Sarà negli MG Store dalla fine di ottobre.



Le novità della MG ZS EV

La MG ZS EV ha già soddisfatto 15.000 clienti nel suo primo anno di mercato, nonostante questo però ha deciso di migliorarsi ulteriormente. Abbiamo adesso un design più "fresco", prestazioni più soddisfacenti e un'autonomia più ampia. Disponibile in Comfort e Luxury, la nuova ZS EV può arrivare a 440 km di autonomia WLTP nella sua variante Long Range da 70 kWh, un bel salto rispetto agli attuali 263 km.

A listino però avremo anche una versione Standard Range con batteria da 50,3 kWh e un'autonomia di 320 km WLTP. Non solo più range: le nuove MG ZS EV si ricaricano anche più in fretta, con un caricatore di bordo da 11 kW. Abbiamo poi il nuovo sistema MG iSMART e la possibilità di connettere lo smartphone, controllando diversi parametri a distanza. Arriverà negli MG Store nei prossimi mesi a un prezzo di 30.990 euro nella versione Standard Range, 34.990 euro per la Long Range.



La wagon elettrica MG5 Electric

Le Station Wagon non stanno di certo vivendo il loro massimo periodo di gloria, sono però ancora molti gli utenti affezionati a questo comodo form factor. Sul fronte dell'elettrificazione abbiamo di recente provato la nuova Renault Mégane Sporter E-Tech Plug-in Hybrid, ciò che mancava al mercato però era una wagon 100% elettrica.

Beh eccola qui: la MG5 Electric offre un bagagliaio da 479 litri, pronto a espandersi fino a 1.400 litri con i sedili abbattuti. Anche in questo caso debutta il sistema MG iSMART e la connettività smartphone è inclusa, mentre sotto il cofano troviamo un motore elettrico da 115 kW/156 CV con 260 Nm di coppia. Un sistema pensato per la massima efficienza, con una batteria da 61,1 kWh infatti possiamo percorrere fino a 400 km di autonomia WLTP. Prossimamente sarà poi disponibile anche una variante con 50,3 kWh, con autonomia fino a 320 km. Entrambe le versioni avranno la ricarica AC fino a 11 kW.

Arriverà negli MG Store nel primo trimestre del 2022 con due livelli di allestimento, Comfort e Luxury, con prezzi di partenza inferiori a 30.000 euro. Tutti i prezzi citati nell'articolo sono europei e possono variare leggermente da Paese a Paese, a causa ovviamente della diversa tassazione locale. MG lancia lancia in ogni caso un chiaro segnale alla concorrenza: realizzare auto elettriche dal prezzo accessibile e con pochi compromessi è possibile, non vediamo l'ora di poter toccare con mano le nuove creature del brand britannico.