Nuove Mercedes-Benz Classe A e Classe B 2023: sportive e tecnologiche

Mercedes-Benz ha presentato le nuove Classe A e Classe B 2023, con diverse migliorie rispetto al passato. Per la Classe A, sempre disponibile in versione berlina oppure hatchback, si parte da un design sportivo e muscolare sin dal frontale, capace di trasmettere potenza e dinamismo. Il cofano è infatti inclinato in avanti, inoltre i cerchi da 19 pollici sono stati ridisegnati - compresi i cerchi in lega leggera opzionali AMG. Nuova Classe A offre una selezione rinnovata di verniciature esterne, solide/metallizzate e MANUFAKTUR.

All'interno abbiamo invece un abitacolo che ripropone il doppio schermo indipendente di serie con un display da 7 pollici e uno più grande da 10,25 pollici posto al centro. Ovviamente sarà possibile anche opzionare due schermi da 10,25 pollici. Su nuova Classe A Mercedes-Benz offre un sedile comfort di alta qualità con il nuovo rivestimento ARTICO, oltre a una dotazione di serie più ricca: abbiamo infatti la telecamera di retromarcia, il pacchetto USB e il volante in pelle nappa sin dal primo allestimento.



La nuova Mercedes-Benz Classe A 2023

La telematica dell'auto è stata riveduta e corretta, inoltre ora abbiamo un sensore di impronte digitali per l'identificazione e l'autorizzazione del conducente, la connettività con Apple CarPlay e Android Auto Wireless, una porta USB-C aggiuntiva e una potenza di ricarica via USB aumentata.

Nuova Classe A si fregia anche di un pacchetto aggiornato di assistenza alla guida, abbiamo infatti il sistema di mantenimento della corsia che viene controllato in modo molto più confortevole con la gestione attiva dello sterzo invece della frenata unilaterale. Il pacchetto parcheggio supporta poi il parcheggio longitudinale e offre una visualizzazione a 360 gradi per il parcheggio assistito da telecamera con immagini 3D.



Ma parliamo di Powertrain: l'intera gamma di motori è stata elettrificata e ora comprende unità a quattro cilindri con cambio automatico DCT a 7 oppure 9 rapporti di serie. Come Mild Hybrid sono dotati di un sistema elettrico a 48 V che fornisce 10 kW di energia extra all'avvio.

Le varianti Plug-in Hybrid invece sono state potenziate, anche la batteria ad alta tensione è stata migliorata: il motore elettrico arriva ora a 80 kW, 5 kW in più rispetto al passato, mentre la potenza di ricarica è salita a 11 kW in AC anziché 7,4 kW come in precedenza. Nuova Classe A permette anche di ricaricare in DC fino a 22 kW, si va dunque dal 10% all'80% in circa 25 minuti.



La nuova Mercedes-Benz Classe B 2023

Mercedes-Benz ha rinnovato anche la sua Classe B, che per contenuti offre soluzioni speculari a nuova Classe A. Cambia ovviamente qualcosa nel design esterno, con i fari LED di nuova concezione (disponibili come optional), il paraurti sportivo e la griglia del radiatore che conferiscono alla vettura uno slancio dinamico.

La Sports Tourer dimostra poi tutta la sua sportività grazie a cerchi montati esternamente a filo con quattro ulteriori design con dimensioni fino a 19 pollici, compresi i cerchi in lega leggera in nero lucido firmati AMG. La vista posteriore trasmette dinamismo e potenza grazie ai nuovi gruppi ottici posteriori divisi e ora dotati di tecnologia LED di serie.



Nuova Classe B è disponibile in dieci diverse verniciature solide/metalliche o speciali. All'interno, come detto, ritroviamo lo stesso assetto di nuova Classe A, con in più la possibilità di avere il volante riscaldato nella variante di allestimento AMG.

Anche in questo caso Apple CarPlay e Android Auto diventano Wireless, abbiamo una porta USB C aggiuntiva e più potenza di ricarica via USB. Identica a Classe A la suite di motorizzazioni, Mild Hybrid a 48 V e Plug-in Hybrid con motore elettrico fino a 80 kW e batterie capaci di ricaricarsi fino a 11 kW in AC e 22 kW in DC.