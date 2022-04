Nuove Jaguar F-PACE Mild Hybrid: 6 cilindri MHEV da 300 e 400 CV

La gamma Jaguar F-PACE si aggiorna con i nuovi motori 6 cilindri ibridi da 300 e 400 CV. Le versioni MHEV (Mild Hybrid) prendono il nome di 300 SPORT e 400 SPORT. Queste nuove Jaguar F-PACE ibride si fanno notare per via di inediti cerchi da 21 pollici Gloss Black (fra gli optional troviamo anche i 22 pollici), del Black Pack, dei vetri oscurati e delle barre del tetto Gloss Black. 300 SPORT e 400 SPORT sono disponibili in tutta la gamma delle colorazioni Jaguar che comprendono una finitura opaca, sette colori metallizzati e due varianti cromatiche metallizzate premium, la Carpathian Grey e la Charente Grey.

I lussuosi interni sono stati poi arricchiti dai sedili Performance in pelle Windsor, che si abbinano al rivestimento del cielo in tessuto scamosciato Ebony e alle impiallacciature in frassino Satin Charcoal. Di serie anche il sistema Premium Cabin Lighting, che rende possibile personalizzare l'abitacolo con 30 diverse colorazioni.



I nuovi motori 6 cilindri delle F-PACE 300 SPORT e 400 SPORT

La 400 SPORT vanta un motore 3,0 litri benzina 6 cilindri in linea Ingenium MHEV, che eroga 400 CV di potenza e 550 Nm di coppia.

A rendere l'accelerazione più aggressiva abbiamo poi un turbocompressore twin scroll supportato da un supercharger elettrico (per ridurre il turbo lag), da aggiungere al controllo dell'alzata a variazione continua della valvola d'aspirazione e al sistema d'iniezione diretta del carburante ad altissima pressione (250 bar). La F-PACE 400 SPORT accelera da 0 a 100 km/h in appena 5,4 secondi e raggiunge in pista una velocità massima di 250 km/h. Il sistema ibrido si compone poi di un dispositivo BiSG (Belt integrated Starter Generator) che recupera l'energia cinetica in una batteria agli ioni di litio da 48 V. Il 6 cilindri diesel Ingenium MHEV utilizza invece un avanzato sistema di sovralimentazione sequenziale, composto da due turbo a geometria variabile (come funziona il turbo a geometria variabile?) che offrono una grandissima reattività a ogni regime.



Passando alla 300 SPORT, abbiamo in questo caso 300 CV di potenza e 650 Nm di coppia, un'accelerazione 0-100 possibile in 6,4 secondi e 230 km/h di velocità massima. Nonostante queste alte prestazioni, i consumi dichiarati si attestano sui 7,4 litri/100 km, con emissioni da 194 g/km. La gamma F-PACE non finisce qui, abbiamo infatti anche una variante Plug-in Hybrid P400e da 404 CV che offre in Full Electric fino a 53 km di autonomia.

Infine abbiamo le versioni con propulsori a quattro cilindri Ingenium, sia benzina da 250 CV che diesel MHEV da 163 e 204 CV, oltre al brutale 5 litri V8 da 550 CV al top della gamma. Tutte le F-PACE attuali sono dotate di trazione AWD e trasmissione automatica a 8 rapporti - che può anche essere gestita manualmente dalle levette tattili poste sul volante.



Il rinnovato infotainment della Jaguar F-PACE

Le nuove F-PACE 300 SPORT e 400 SPORT offrono, al pari del resto della gamma, un sistema operativo di bordo con Amazon Alexa incorporato. Con l'assistente vocale del colosso americano possiamo non solo controllare tutti i nostri dispositivi che solitamente gestiamo da casa o sullo smartphone, possiamo anche fare richieste relative al sistema operativo Jaguar Pivi Pro, ad esempio possiamo navigare con il software integrato, gestire la musica, gli audiolibri, i podcast e le telefonate.

Impostando un indirizzo preferito, ci basta dire "Alexa portami a casa" per vedere sul navigatore il percorso più veloce, possiamo inoltre sfruttare l'integrazione delle mappe per vedere i negozi nei dintorni chiedendo - per esempio - "Alexa mostrami i negozi nelle vicinanze".

Ovviamente possiamo chiedere ad Alexa anche informazioni sul meteo oppure ascoltare le ultime notizie disponibili, tutte feature che arriveranno a bordo di tutte le Jaguar con software Pivi Pro grazie a un aggiornamento SOTA (Software Over The Air). Chiudiamo così con i prezzi: la Jaguar F-PACE 300 SPORT ha un prezzo di partenza di 91.970 euro, mentre per la 400 SPORT si parte da 96.550 euro.