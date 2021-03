Nuova Toyota Yaris Cross arriva in Italia in versione Adventure e Premiere

La Toyota Yaris è ormai un'auto fondamentale per l'azienda giapponese, soprattutto dopo l'uscita della variante ibrida 2020, l'auto più venduta all'inizio di quest'anno in Europa. Le vendite potrebbero ulteriormente decollare con la nuova Toyota Yaris Cross, la versione crossover della piccola utilitaria impertinente. Parliamo di un SUV ibrido di segmento B che arriva sul mercato europeo in allestimento Adventure, leggermente diverso da quello Lounge mostrato in anteprima l'anno scorso. La Yaris Cross Adventure si distingue per via di un look più vistoso, adatto alla città ma anche ad ambienti extraurbani. All'interno abbiamo finiture in nero lucido, sedili in pelle e tessuto dalla trama sportiva, con volante e cuffia della leva del cambio in pelle. Al top della gamma troviamo invece Yaris Cross Premiere, con sedili in pelle e cerchi in lega specifici lavorati da 18 pollici. Di serie il portellone posteriore motorizzato con kick sensor, head-up display e finitura Brass Gold bicolore per la carrozzeria. Questa sarà una serie limitata ai primi 12 mesi di vendita.



Carattere ibrido

Arriviamo così a parlare di tecnica: costruita sulla piattaforma TNGA, in variante GA-B come la nuova Yaris, la Yaris Cross vanta una posizione di guida più alta, più simile a RAV4 e C-HR. Il powertrain ibrido si basa su un motore termico da 1.5 litri a ciclo Atkinson di quarta generazione da 116 CV, lo stesso visto a bordo di nuova Yaris Hybrid 2020. Un propulsore che tiene a bada le emissioni di CO2, ferme a circa 100 g/km con la versione a trazione anteriore, al di sotto dei 110 g/km per i modelli AWD-i. A proposito di AWD-i: parliamo di un sistema a trazione integrale intelligente (ecco spiegata la "i" finale) che passa automaticamente dalla trazione anteriore a quella integrale a seconda delle condizioni stradali. Il conducente può inoltre impostare le modalità Trail e Snow per migliorare la stabilità del veicolo in determinate condizioni. Una soluzione tecnologica compatta e leggera, che non impatta sul peso generale della vettura, e dunque non peggiora i consumi.



La tecnologia della Yaris Cross

Toyota Yaris Cross offre anche tanta altra tecnologia oltre al sistema AWD-i. Attraverso il sistema Toyota Smart Connect gli occupanti dell'auto potranno sfruttare un'inedita connettività wireless, ancora mai vista sui modelli del brand. Inoltre sulla plancia abbiamo uno schermo multimediale da 9 pollici ad alta definizione, con navigazione e mappe aggiornate in tempo reale con dati basati sul cloud - pensiamo al traffico, punti di interesse, condizioni stradali. Con l'applicazione per smartphone MyT i proprietari di Yaris Cross potranno inviare alla vettura piani di viaggio e gestire la climatizzazione di bordo ancor prima di salire in auto. Questa nuova variante Cross ci aiuta anche a parcheggiare, grazie alla tecnologia Toyota Teammate Advanced Park che fa tutto in modalità semi-automatica e ci permette di utilizzare la telecamere panoramiche a 360 gradi. Il parcheggio semi-automatico e la telecamera panoramica vengono offerti di serie con altri ADAS come il Blind Spot Monitor, il Rear Cross Traffic Alert con frenata automatica e Intelligent Clearence Sonar (anch'esso con frenata automatica) che migliorano la sicurezza nelle strade urbane trafficate.



Comodità di carico

Sopra abbiamo nominato il portellone motorizzato che rileva il movimento del piede, ebbene il bagagliaio sfrutta il sistema Toyota Smart Cargo, con il piano di carico che può essere regolato in altezza o diviso in due per offrire uno stoccaggio sicuro. Il vano può così essere sfruttato al massimo grazie ai sedili posteriori abbattibili 40:20:40, con ciascun sedile che può essere reclinato. In questo modo è semplice sistemare sci, biciclette o bagagli. La Toyota Yaris Cross è stata progettata appositamente per l'Europa e viene prodotta presso lo stabilimento Toyota di Valenciennes in Francia. Si potrà prenotare a partire dalla primavera 2021, dunque l'attesa è quasi terminata.