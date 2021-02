Nuova Lancia Ypsilon Hybrid 2021: tutte le novità e le promo di febbraio

Il 2020 è stato un anno importante nella storia della Lancia Ypsilon, che va avanti da quasi 36 anni, sin da quando si chiamava Y10: la piccola citycar italiana è infatti diventata ibrida. Non un punto di arrivo ma un nuovo punto di partenza, che oggi, a inizio 2021, ci porta a una Lancia Ypsilon in grado di cambiare pelle, tecnologia e stile. Come ha ricordato Luca Napolitano, Lancia Chief Executive Officer all'interno di Stellantis, la Ypsilon "è stata la prima e l'unica a portare nel suo segmento stile, eleganza e contenuti da segmento superiore. E ciascuna delle 4 generazioni e delle 35 serie speciali hanno contribuito al suo successo e a renderla unica. In 35 anni sono oltre tre milioni gli esemplari di Ypsilon venduti, è leader nel suo segmento e la seconda auto più venduta del mercato. Nel 2020 ha adottato il nuovo powertrain Mild Hybrid con ottimi risultati: oltre 14 mila unità vendute con la nuova motorizzazione. Inoltre, sempre nel 2020, Ypsilon ha raggiunto la seconda miglior quota dal lancio del 2011 pari al 13,9%". Dati eccellenti che ci portano a credere in un successo ancora maggiore con la nuova generazione - che porta con sé le seguenti novità.



Novità esterne e interne

A livello di design, la nuova Lancia Ypsilon 2021 si rifà soprattutto al suo passato, al DNA classico del marchio, tornando alla griglia verticale, proponendo una nuova calandra e gruppi ottici rinnovati con tecnologia DRL LED. Tutti i cromi esterni sono poi stati satinati, dal profilo della calandra alle maniglie, passando ovviamente per i loghi presenti sulla vettura. Per quanto riguarda la palette di colori, abbiamo la nuova carrozzeria Blu Elegante metallizzata, rivisitazione del più celebre Blu Lancia. All'interno invece abbiamo due allestimenti, Silver e Gold, che adottano ora il nuovo materiale SEAQUAL YARN, un tessuto sostenibile che nasce dalla plastica raccolta nel Mediterraneo e riciclata. Ma arriviamo al cuore tecnologico della nuova Ypsilon 2021, l'aspetto che forse più ci interessa: sulla plancia troviamo adesso un nuovo sistema di infotainment con touchscreen da 7", perfettamente compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Sul fronte motore, viene invece confermata l'accoppiata vincente dello scorso maggio 2020, con un benzina Firefly 3 cilindri da 1 litro e 70 CV (51,5 kW) e un motorino elettrico BSG (Belt Integrated Starter Generator) da 12 V con batteria al litio che permette di ridurre consumi ed emissioni di CO2 fino al -13%.

A proposito di ambiente: su tutta la nuova gamma arriva di serie il Kit EcoChic con filtro dell'aria particellare polyphenol Prime. I filtri MOPAR Prime sono a carboni attivi trattati a base di Polefenoli, caratteristica che li rende capaci di trattenere gli allergeni. Nello specifico il Kit EcoChic blocca il particolato (PM 2.5) oltre il 98%, cattura più del 99% degli allergeni, riduce il proliferare di muffe e batteri.



Le promo di febbraio 2021 per nuova Lancia Ypsilon

Arriviamo così a parlare di prezzi, o meglio: delle diverse possibilità che Stellantis mette al servizio dei clienti per avere la nuova Lancia Ypsilon 2021. Partiamo dal noleggio a lungo termine di Leasys, grazie al quale avere una nuova Ypsilon 1.0 70CV Firefly Hybrid Silver a 169 euro IVA Inclusa con formula Pay per Use Leasys Miles Plus a 48 mesi. In questo modo paghiamo 0,18 euro/km solo per i chilometri effettivamente percorsi - con i primi 1.000 km inclusi nel canone. In alternativa abbiamo la medesima vettura proposta a 269 euro IVA inclusa per 48 mesi e 60.000 km con la formula Leasys Be Free. Sfruttando invece un finanziamento FCA Bank, si può avere la nuova Lancia Ypsilon Hybrid 2021 con un vantaggio aggiuntivo di 1.500 euro e prima rata a Gennaio 2022. In totale, sommando i vantaggi FCA all'Ecobonus statale in caso di rottamazione, nuova Ypsilon 2021 parte da 9.500 euro anziché 12.500 euro, oltre i classici oneri finanziari, un'offerta valida fino al 28 febbraio 2021.

Tiriamo dunque le somme: chi si aspettava una rivoluzione a 360 gradi, probabilmente resterà deluso anche questa volta, poiché Stellantis ha optato per un "refresh soft", con poche novità ma ben assestate - e senza alzare i prezzi. Oggi nuova Ypsilon Hybrid ha ancora più vantaggi rispetto alle versione 2020, potrebbe dunque essere il momento migliore per prenderne una, tuttavia latitano ancora soluzioni Hybrid a 48V e le possibilità di Guida Autonoma di Livello 2 - funzionalità questa che diversa concorrenza offre di serie su vetture che costano poche migliaia di euro in più. Non tutti però potrebbero essere interessati a tali tecnologie, in questo caso nuova Ypsilon rimane una delle migliori soluzioni (rigorosamente EcoChic) per circolare in città senza spendere un capitale in fase di acquisto - e senza mettere da parte lo stile.