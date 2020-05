Nuova Lancia Ypsilon Hybrid 2020: dopo 35 anni l'utilitaria diventa ibrida

Il 2020, lo abbiamo ribadito più volte, sarà l'anno delle auto ibride. I grandi produttori auto hanno assoluto bisogno di abbassare le emissioni medie delle loro gamme nell'Unione Europea, e questo per non incappare in pesanti sanzioni. Proprio nelle ultime ore abbiamo visto come BMW abbia fatto diventare Mild Hybrid e Plug-In Hybrid tutta la line-up della nuova Serie 5 2020 e la Serie 6 Gran Turismo 2020, oggi invece parliamo della nuova Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic. FCA è probabilmente uno dei marchi più in ritardo sulla tecnologia ibrida o 100% elettrica, nonostante il lancio della nuova Fiat 500e, di Panda Hybrid e 500 Hybrid, con tecnologia però a 12V. Con questa nuova Ypsilon abbiamo fatto qualche passo in avanti? Scopriamolo...



La nuova Ypsilon diventa ibrida

Dopo ben 35 anni di onorato servizio, la Lancia Ypsilon cambia marcia e diventa più rispettosa dell'ambiente - ma senza perdere il suo iconico stile. Sulla "Fashion City Car" debutta infatti la tecnologia Mild Hybrid, proposta nella speciale edizione Ypsilon Hybrid Maryne. Disponibile negli allestimenti Silver e Gold, la nuova Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic offre nella sua variante top volante e cuffia del cambio in pelle, specchietti elettrici, sensori di parcheggio posteriori, scarico cromato, cerchi style da 15", sistema di infotainment Uconnect da 5", Bluetooth e USB, con tecnologia DAB per la radio digitale e servizi live integrati. Con il Pack Gold Plus si possono addirittura avere interni in fine Alcantara.

La vera novità di quest'anno però, come anticipato, è la tecnologia Hybrid: il nuovo motore 1.0 FireFly a 3 cilindri eroga 70 CV (51,5 kW) è affiancato a un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 12V e una piccola batteria al litio (come le sorelle Panda e 500, dovremmo parlare di Micro Hybrid?).



Rispetto alla versione 1.2 Fire da 69 CV, la nuova Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic abbatte i consumi fino al 24% garantendo le stesse prestazioni. Il sistema BSG inoltre consente riavvii del motore termico silenziosi, senza vibrazioni nelle fasi di arresto e ripartenza. Per il cambio FCA ha pensato a una nuova trasmissione a 6 marce, progettata appositamente per ottimizzare i consumi del motore; inoltre questa nuova Ypsilon è in linea con la normativa Euro 6D Final, dunque non ha alcun problema a circolare nei centri urbani. La sua natura ibrida dovrebbe anche assicurarle l'accesso ad agevolazioni fiscali e a costi di parcheggio ridotti nei comuni che lo prevedono.



L'auto è inoltre proposta con pacchetto D-Fence by Mopar, che comprende un filtro in grado di trattenere le impurità che arrivano dall'esterno, bloccare il particolato e il 100% degli allergeni, ridurre del 98% la formazione di muffe e batteri. E ancora abbiamo un purificatore per l'aria interna e una lampada a raggi UV che aiuta a igienizzare tutte le superfici di contatto come il pomello del cambio, i sedili e il volante. Tornando invece alla parola EcoChic, che FCA ama abbinare al suo nuovo veicolo, parliamo di colorazioni: la nuova Ypsilon Hybrid Maryne è disponibile anche nei colori Avorio Chic, Grigio Ardesia, Bianco Neve, Grigio Argento, Grigio Pietra e Nero Vulcano. Ma a che prezzo?



Ypsilon senza pensieri (?)

Diverse le soluzioni per averla, FCA Bank ad esempio offre la nuova Ypsilon Hybrid con una formula ad anticipo zero, nessuna rata fino al 2021 e un finanziamento da 4 euro al giorno. Le prime 18 rate sono da 115 euro mentre le altre 72 da 185 euro con TAN 6,85%- TAEG 9,03% - una promo valida fino al 30 giugno prossimo. Esiste poi la soluzione Leasys 4ME, che offre un "noleggio su misura". Con questa opzione la Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic si guida a 229 euro al mese IVA inclusa e senza anticipi per un periodo di 36 mesi e 30.000 km. All'interno di questo pacchetto troviamo RCA, assistenza stradale H24, utilizzo della Leasys app e servizi di infomobilità Leasys I-care. Disponibili anche altri pacchetti "Senza pensieri", con Car Assistance ad esempio sono inclusi la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'utilizzo di un veicolo sostitutivo, mentre con Car Protection si possono aggiungere le coperture Furto, Incendio e riparazione danni.



Confermando anche sulla nuova Ypsilon una tecnologia (Micro) Hybrid a 12V, è ancora presto per parlare di una vera e propria rivoluzione in casa FCA. Questa è infatti la soluzione meno efficiente del mercato, che chiama Mild Hybrid i sistemi a 48V e Full Hybrid le auto con un vero e proprio motore elettrico accanto a quello termico. Nonostante questo, si tratta di un nuovo passo di FCA verso la mobilità green, inoltre le leggi attuali permettono di utilizzare i vari incentivi riservati all'ibrido anche su soluzioni di questo tipo, dunque sulla carta vincono tutti, produttore e cliente. Spetta a voi scegliere quale tecnologia ibrida si abbina meglio alle vostre esigenze, per saperne di più vi rimandiamo a un nostro speciale dedicato scritto in occasione di Panda e 500 Hybrid.