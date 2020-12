Nuova Hyundai Tucson 2021: tre varianti ibride e tanta tecnologia a bordo

Hyundai Italia ha presentato, via streaming ovviamente viste le esigenze legate al COVID-19, la nuova Hyundai Tucson 2021, una generazione che va a migliorare sia l'aspetto esterno che la tecnologia di bordo - oltre ovviamente all'abitacolo aggiornato a 360 gradi. Strano che Hyundai abbia investito in un nuovo SUV C? In realtà no, i dati dicono tutt'altro: l'interno segmento dei SUV, secondo le previsioni 2021, crescerà ulteriormente dal 42% al 45% del market share totale, guardando soltanto ai SUV C si salirà dal 41% al 42% (si intende dal 2020 al 2021). con oltre 300.000 vetture di questo tipo immatricolate. La casa sudcoreana dunque non ha alcun dubbio sulla bontà del suo investimento, inoltre abbiamo un'offerta quantomai varia. Anche il mercato dei SUV C si sta chiaramente spostando verso motorizzazioni green, a oggi il diesel detiene il 55% del market share ma è in discesa, la benzina è al 18%, il GPL al 9%, mentre HEV e PHEV sono rispettivamente al 15% e al 3%. Proprio per questo motivo la nuova Hyundai Tucson sarà disponibile Mild Hybrid, Full Hybrid e Plug-in Hybrid. Andiamo dunque a scoprire tutte le novità di questa generazione.



Eleganza e aggressività di nuova Tucson

Nata nel 2004, la Hyundai Tucson arriva oggi alla sua quarta generazione, offrendo ai suoi clienti un design innovativo basato sulla filosofia del Parametric Dynamics, una gamma di motori totalmente elettrificata, tantissima tecnologia intelligente orientata alla persona, un pacchetto sicurezza fra i più completi della categoria. All'esterno abbiamo un design rinnovato della griglia, nuovi fari frontali "nascosti" così come il tergicristallo posteriore. Sempre nella parte posteriore abbiamo il logo Hyundai in vetro liscio, un design parametrico per il paraurti e luci a piena larghezza. All'interno potremo montare sedili in monocolore nero, bicolore o acquistare il pacchetto colore Teal (tutti disponibili sia in tessuto che in pelle), inoltre la console centrale è ora da 10,25 pollici ed è "affiancata" dal riscaldamento, la ventilazione e la climatizzazione. Presente anche un comodo quadro strumenti digitale da 10,25 pollici. A impreziosire ulteriormente l'abitacolo abbiamo poi un sistema di Ambient Light configurabile in 64 colori, materiali morbidi di alta qualità, nuove bacchette per l'aerazione diretta. Arriviamo così a parlare delle dimensioni: la nuova Hyundai Tucson arriva a 4.500 mm (+20 mm rispetto alla versione precedente) con un passo di 2.680 mm, 1.865 mm di larghezza e 1.650 mm di altezza.



Tecnologia di bordo

Sul fronte della tecnologia di bordo, partiamo con il sistema Bluelink che permette navigazione in tempo reale, routing connesso e profilo utente personalizzato - oltre ovviamente all'integrazione con Apple CarPlay e Android Auto. Hyundai ha posto grandissima attenzione all'assistenza di guida e ai sistemi di sicurezza, con Highway Driving Assist, frenata di emergenza con Junction Turning, Blind-Spot View Monitor, Remote Smart Park Assist in arrivo successivamente tramite aggiornamento. Il conducente potrà fare affidamento anche sul Forward Collision che rileva persino i ciclisti, un Cruise Control smart basato sulla navigazione in tempo reale, il Remote Smart Parking Assist disponibile sulle varianti HEV/PHEV, Blind Spot Monitor e Safe Exit Warning, solo per citare i sistemi principali. Appena sopra abbiamo nominato il Blind-Spot View Monitor ma di cosa si stratta esattamente? È un sistema che ci dà una visione dell'angolo cieco direttamente sul quadro strumenti digitale. Si attiva in automatico all'inserimento della freccia e garantisce un'ottima vista anche in condizioni di scarsa visibilità.

Arriviamo così a parlare dei motori, prima di affrontare il tema dei prezzi. Lato Benzina 48V abbiamo un motore da 1.6 litri T-GDi Smartstream 2WD da 150 CV, 6 marce con cambio manuale, 7 rapporti con automatico DCT. Il Benzina Full Hybrid 1.6 T-GDi Smartstream offre invece al lancio 230 CV e successivamente avrà anche una versione da 265 CV. Questa variante è disponibile sia 2WD che 4WD con cambio automatico a 6 rapporti. Infine il Diesel 48V, prima da 115 CV e successivamente da 136 CV, con motore 1.6 CRDi Smartstream 2WD con cambio manuale. Ma quanto costa la nuova Hyundai Tucson 2021?

Si parte da 29.400 euro per la variante XTech con motore benzina 1.6 Hybrid 48V da 150 CV, il diesel invece parte da 30.750 euro e si sale a 33.350 per la Full Hybrid da 230 CV. A febbraio 2021 inoltre arriverà la nuova PHEV N Line ICE e ad aprile 2021 il diesel iMT 48V N Line HEV/PHEV. Hyundai ha già pensato anche a un vantaggio cliente di 4.250 euro per la nuova Tucson X-Line 1.6 T-GDi da 150 CV, senza dimenticare le soluzioni i-PLUS, con 48 rate da 289 euro e 9.000 euro di anticipo, e By Mobility, con anticipo da 8.082 euro e un canone mensile di 339 euro per 47 mesi per la X-Line 1.6 da 230 CV 2WD. I prezzi però variano a seconda dei modelli, per maggiori informazioni vi rimandiamo ovviamente al sito ufficiale Hyundai Italia (in fase di aggiornamento).