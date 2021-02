Nuova Hyundai IONIQ 5 2021, il crossover elettrico carico in 18 minuti

Oggi 23 febbraio 2021 è un giorno chiave per Hyundai: segna infatti il debutto ufficiale e internazionale del nuovo crossover elettrico IONIQ 5, un veicolo di medie dimensioni che sfrutta molte delle potenzialità date dalla piattaforma E-GMP del produttore sudcoreano, ovvero la Electric-Global Modular Platform, che permette anche di avere un passo particolarmente allungato. All'interno della nuova IONIQ 5 troviamo inoltre materiali eco-friendly, sistemi di connettività e di guida assistita avanzati, grandi performance e una ricarica ultra rapida dotata della funzione Vehicle-to-Load (V2L). Andiamo dunque a scoprire le principali caratteristiche di questa nuova opera d'arte firmata Hyundai.

Ispirato a Hyundai Pony, il design esclusivo della IONIQ 5 offre un passo di ben 3.000 mm e il primo cofano "a conchiglia" di Hyundai (che garantisce una grande aerodinamicità), con un paraurti a V e gruppi ottici a forma di pixel. Le altre dimensioni sono: lunghezza 4.635 mm, larghezza 1.890 mm, altezza 1.605 mm. Lateralmente abbiamo maniglie automatiche a scomparsa, mentre le linee anteriori e posteriori si fondono insieme alle portiere, offrendo un'altra interpretazione del design Parametric Dynamics - visto di recente anche sulla nuova Hyundai Tucson 2021. Le ruote aerodinamiche, proposte da 20", riprendono invece il tema del Parametric Pixel.



Batterie e motori elettrici

Prima di raccontarvi degli spaziosi interni vogliamo subito affrontare il tema powertrain: i clienti Hyundai potranno scegliere due opzioni per il pacco batteria, da 58 kWh o 72,6 kWh, e altrettante per i sistemi di propulsione, a singolo motore posteriore oppure con doppio motore. La velocità massima è di 185 km/h in entrambi i livelli di potenza, la trazione integrale AWD abbinata alla batteria da 72,6 kWh è invece capace di sprigionare 225 kW di potenza e una coppia massima di 605 Nm, con uno 0-100 km/h possibile in 5,2 secondi. La 2WD con batteria da 72,6 kWh offre 160 kW di potenza e 350 Nm di coppia, con lo 0-100 possibile in 7,4 secondi. Con il battery pack da 58 kWh le prestazioni diminuiscono con entrambe le trazioni: 173 kW e 605 Nm con la AWD, 125 kW e 350 Nm con la 2WD. Parlando di autonomia, la variante 2WD a singolo motore offre fino a 470-480 km con la batteria da 72,6 kWh secondo il nuovo standard WLTP. Avrete inoltre zero problemi di ricarica: Hyundai IONIQ 5 è infatti compatibile con colonnine a 400V e 800V, significa che possiamo sfruttare potenze fino a 350 kW e caricare la batteria dal 10% all'80% in appena 18 minuti.

Con 5 minuti di carica alla massima potenza si ottengono 100 km di strada. La IONIQ 5 può anche funzionare da alimentatore: grazie alla funzione V2L, ogni cliente potrà connettere qualsiasi dispositivo elettrico come un monopattino, una e-bike, dell'attrezzatura da campeggio sfruttando la batteria del veicolo - con una potenza di output fino a 3,6 kW.



Assistenza, sicurezza, comfort

All'interno l'abitacolo è caratterizzato soprattutto da una Universal Island centrale che può scorrere indietro fino a 140 mm. I sedili anteriori sono regolabili elettricamente e possono essere reclinati a piacere. Particolare poi la plancia, minimale ma estremamente funzionale: abbiamo un dual cockpit con display touchscreen da 12 pollici per l'infotainment e un cruscotto digitale da 12 pollici "aperto", che può essere personalizzato dal conducente. Per la prima volta su una vettura Hyundai arriva inoltre l'head-up display con realtà aumentata (AR HUD), che trasforma di fatto il parabrezza in uno schermo. Hyundai ha poi portato a un nuovo livello i suoi sistemi SmartSense, arrivando a offrire un pacchetto di guida assistita estremamente completo. IONIQ 5 è infatti il primo modello della casa a offrire l'Highway Driving Assist 2 (HDA 2), che si affianca a Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) con funzionalità junction turning/junction crossing, Blind Spot View Monitor (BVM), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), High Beam Assist (HBA), Driver Attention Warning (DAW) e a numerosi altri sistemi.

Il bagagliaio offre 531 litri di spazio e può arrivare a 1.591 litri con i sedili abbattuti. Abbiamo anche un vano anteriore da 57 litri nella versione 2WD, da 24 litri con la AWD. La nuova IONIQ 5 sarà disponibile in alcuni mercati selezionati a partire dalla prima metà del 2021.