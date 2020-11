Nuova Hyundai i20 ibrida con tecnologia a 48V: la new gen a 149 euro/mese

Oramai lo abbiamo imparato a dovere: la parola d'ordine di questo 2020, in campo automotive ovviamente, è "ibrido". Lo sa bene anche Hyundai, che ha appena presentato la nuova i20 con sistema ibrido a 48V con design e tecnologie rinnovati. Parliamo della terza generazione di uno dei modelli più apprezzati di casa Hyundai, una segmento B che per l'ennesima volta mira a settare nuovi standard per la categoria - e ora andiamo a scoprire come. Innanzitutto nuova Hyundai i20 2021 è il primo modello della casa a portare la cifra stilistica "Sensuous Sportiness" in Europa, che ambisce a creare un valore emozionale fra auto e cliente. Rispetto alla precedente generazione, il tetto è stato abbassato di 24 mm, la carrozzeria invece è stata allargata di 30 mm, mentre lunghezza e passo hanno guadagnato rispettivamente 5 e 10 mm. Nuove proporzioni che garantiscono maggiore spazio agli occupanti, con il bagagliaio aumentato di ben 25 litri e capace di arrivare oggi a 351 litri - che per una segmento B non è affatto male. I cerchi opzionali da 17" poi aumentano il look sportivo della vettura, che vanta anche una griglia anteriore e dei paraurti ridisegnati. Hyundai mette poi a disposizione ben 10 tinte per la carrozzeria, con il tetto Phantom Black opzionale e due diverse combinazioni di colori interni.



A bordo della nuova Hyundai i20 2021

Una volta saliti a bordo vettura troviamo il nuovo cluster digitale da 10,25" abbinato a uno schermo centrale di eguali dimensioni (ma solo su alcuni allestimenti) - abbiamo dunque due comodi display per visionare le informazioni di marcia principali e per gestire l'infotainment. Il sistema di bordo inoltre permette lo split-screen per il multitasking e offre la tecnologia Hyundai Bluelink, che oltre a connettersi al vostro smartphone (a tal proposito Apple Carplay e Android Auto funzionano wireless) include anche i vari servizi Connected Car e i LIVE Services di Hyundai. Bluelink ha bisogno di un abbonamento extra per funzionare, Hyundai però vi vende l'auto con 5 anni di servizio incluso. Se poi amate la musica, la nuova Hyundai i20 2021 mette sul piatto anche un impianto audio premium firmato Bose con 8 altoparlanti, tra cui un subwoofer, piazzati in modo strategico in tutto il veicolo per un'esperienza di ascolto "immersiva".

Nessun compromesso neppure sul fronte della sicurezza e dell'assistenza di guida: sono infatti presenti tutti i dispositivi Hyundai SmartSense, fra i quali bisogna citare assolutamente il Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC), l'Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), il Lane Keeping Assist (LKA), il Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA), il Parking Collision-Avoidance Assist - Reverse (PCA-R) e l'Avviso di Ripartenza (LDVA).



Tecnologia a 48V

Arriviamo così a parlare di motorizzazioni, con la vera novità della generazione che si annida nel sistema Mild Hybrid a 48V (per saperne di più vi rimandiamo al nostro speciale sulle tecnologie ibride attualmente in commercio). Tale tecnologia è affiancata a un efficiente motore termico 1.0 T-GDi turbo benzina da 100 CV, che grazie alla natura ibrida riduce l'impatto ambientale del 3-4%. Tale opzione è disponibile sia con cambio manuale intelligente a 6 rapporti (iMT) che con cambio a doppia frizione a 7 marce (7DCT). Nel caso in cui questa combinazione sia "eccessiva" per voi, a listino trovate anche un motore 1.2 MPi a 4 cilindri da 84 CV con cambio manuale a 5 rapporti. Nuova Hyundai i20 Hybrid Connectline con Exterior Pack (Fari Full LED, fendinebbia anteriori e vetri posteriori oscurati), motore 1.0 T-GDI 48V da 100 CV e cambio manuale intelligente a sei rapporti (6iMT) è proposta dalla casa sudcoreana a 149 euro al mese e un anticipo di 5.850 euro grazie al finanziamento Hyundai i-Plus e permuta o rottamazione dell'usato (TAN 4,96%, TAEG 6,83%) - per un vantaggio cliente di 2.750 euro.

Inoltre, dopo quattro anni siete liberi di scegliere se tenere l'auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai oppure restituirla. Nell'allestimento Connectline trovate cerchi da 16", quadro strumenti digitale da 10.25", sistema multimediale con display touchscreen da 8" e retrocamera, connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto. La versione top di gamma Bose aggiunge, tra le altre cose, il navigatore con display touchscreen da 10.25" e Bluelink, interni premium bicolore, ambient lighting, Premium Sound System BOSE a 8 canali con woofer e amplificatore esterno. Come tradizione tutte le auto Hyundai commercializzate in Italia dispongono della garanzia Hyundai "5 anni a Km illimitati".