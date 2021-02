Nuova Audi e-tron GT, la Granturismo elettrica con 487 km di autonomia

Chi ha detto che le auto elettriche sono noiose? Di certo non Audi, che ha appena presentato la nuova Audi e-tron GT, coupé quattro porte sviluppata in collaborazione con Audi Sport dall'oggettivo fascino. Due le varianti disponibili sul mercato, la "quattro" e la "RS", con quest'ultima dal carattere ancora più sportivo. Con questa nuova vettura il concetto di Granturismo entra in modo definitivo nell'era della mobilità elettrica, il marchio dei quattro anelli ha inoltre introdotto stilemi che ritroveremo anche nei prossimi modelli a zero emissioni della casa. Ad esempio troviamo cerchi di dimensioni generose, carreggiate ampie, una silhouette bassa e un passo lungo, il tutto finalizzato alla massima efficienza aerodinamica: abbiamo infatti un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,24, prese d'aria attive, uno spoiler posteriore estraibile, un sottoscocca carenato. Lunga 4,99 metri, larga 1,96 e alta 1,41 metri, con un bagagliaio principale da 405 litri per l'Audi e-tron GT quattro e 366 litri per l'Audi RS e-tron GT, il nuovo modello tedesco vanta proiettori a LED Audi Matrix di serie sulla RS e possibilità di avere l'Audi Laser Light, tecnologia che raddoppia la portata degli abbaglianti.



Massima velocità (anche di ricarica)

All'interno abbiamo una plancia orientata al conducente in stile "monoposto", con una generosa abitabilità. Il conducente potrà godere di una posizione di guida ribassata e di un'ampia consolle, mentre al posteriore c'è spazio sufficiente anche per due adulti. La trazione è "integrale quattro elettrica" grazie a un motore sincrono a magneti permanenti (PSM) in corrispondenza di ciascun asse. L'Audi e-tron GT quattro eroga la bellezza di 530 CV e 640 Nm, mentre la RS arriva a 646 CV e 830 Nm. In termini pratici, la quattro percorre lo 0-100 km/h in 4,1 secondi, la RS in 3,3 secondi. La velocità massima è di 245 km/h per la quattro, 250 km/h per la RS. Ma parliamo di batteria: abbiamo un accumulatore da 93 kWh (85 effettivi) a 800 V che si ricarica fino a 22 kW in AC, fino a 270 kW in DC - bastano infatti 5 minuti a tale potenza per ricaricare 100 km. In totale l'autonomia dichiarata da Audi è di 487 km WLTP per la quattro.

Il sistema prevede anche un efficiente precondizionamento della batteria per la ricarica rapida DC, con i clienti che avranno la possibilità di appoggiarsi al servizio e-tron Charging Service con oltre 200.000 punti di ricarica in Europa, comprese le colonnine ad alta velocità di IONITY che si potranno utilizzare a una tariffa agevolata.



Tecnologia di primo livello

Il marchio tedesco ha lavorato molto per avere un baricentro basso e una distribuzione dei pesi 50:50. Abbiamo poi ammortizzatori regolabili, molle pneumatiche adattive a tripla camera, il bloccaggio elettronico del differenziale posteriore e un sistema di controllo della dinamica di marcia Audi Drive Select. A richiesta poi, per la prima volta su un modello della famiglia e-tron, si può anche avere lo sterzo integrale. I dischi dei freni sono rivestiti in carburo di tungsteno, di serie sulla RS, mentre a richiesta si possono avere i freni carboceramici. I cerchi sono disponibili da 19 e da 21 pollici in design "Aero". Arriviamo così a parlare della tecnologia di bordo. Audi garantisce i sistemi di sicurezza Pre Sense e Pre Sense Front di serie, abbiamo poi i pacchetti Tour, City e di assistenza per il parcheggio. Presente anche il sistema di assistenza alla guida adattivo. La plancia dell'Audi e-tron GT può vantare un Virtual Cockpit Plus da 12,3 pollici e un display MMI Touch da 10,1 pollici di serie. La vettura comprende i comandi vocali e le espressioni di uso comune, possiamo effettuare ricerche on-board e sul cloud, mentre come optional è possibile avere l'head-up display.

Di serie invece il sistema di navigazione MMI Plus con trasferimento dati 4G/LTE e hotspot WLAN per gli occupanti. E ancora tutti i servizi della famiglia Audi Connect, l'Audi Phone Box e l'Audi Smartphone Interface di serie. Chiudiamo con un impianto audio firmato Bang & Olufsen, il Premium Soundsystem 3D di serie sulla RS, con 16 altoparlanti e 710 W di potenza complessiva e l'ormai caratteristico e-sound, un sound elettronico sportivo esterno e in abitacolo, adattabile grazie all'Audi Drive Select e in grado di seguire perfettamente l'erogazione della potenza. Non abbiamo ancora i prezzi italiani, in Germania però l'Audi e-tron GT quattro parte da 99.800 euro, con la RS si sale a 138.200 euro.