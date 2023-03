Le novità della nuova Hyundai KONA 2024: cambia tutto

È dallo scorso mese di dicembre che Hyundai gioca con la comunicazione di nuova KONA 2024, parlandoci di un dettaglio alla volta... Ora però (quasi) tutte le carte sono state scoperte, i veli rimossi: vi presentiamo la nuova Hyundai KONA nella sua versione finale, più grande e tecnologica, pronta a rivoluzionare - negli intenti - il mercato dei SUV B. Il colosso coreano ha scelto una World Premiere digitale per il lancio del suo nuovo crossover che, a differenza delle generazioni precedenti, sovverte l'ordine tradizionale delle cose.

In passato infatti Hyundai è partita dalle versioni termiche per sviluppare la variante elettrica; con questa generazione il marchio è partito dalla KONA elettrica per sviluppare il resto della gamma, dobbiamo dunque aspettarci un'efficienza Full Electric ancora maggiore. Ma quali motorizzazioni avremo a listino? Nuova KONA 2024 si potrà avere Full Electric (BEV), Full Hybrid (HEV) e a combustione interna (ICE), anche in versione N Line.



Nuova KONA più grande e tecnologica

Nuova Hyundai KONA cambia sicuramente all'esterno, con dimensioni maggiorate e un design più muscoloso e futuristico, le principali modifiche però sembrano essere all'interno, proprio dove il crossover necessitava di più attenzioni.

Ora abbiamo a disposizione il doppio schermo panoramico da 12,3 pollici, la Digital Key 2 Touch, gli aggiornamenti OTA per scaricare update direttamente da internet e il Connected Car Navigation Cockpit (ccNC). Nuova KONA Electric promette un'autonomia elettrica di 490 km WLTP, ai vertici della sua categoria, inoltre è in grado di offrire un bagagliaio anteriore (anche detto frunk) da 27 litri, i deflettori attivi, la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), l'Head-up Display (HUD), la modalità di guida a un solo pedale i-PEDAL (che non è mai scontata), lo Smart Regenerative System, l'electronic-Active Sound Design (e-ASD) e l'Eco Package. Nuova KONA può anche contare sui più recenti sistemi di assistenza alla guida, tutti inclusi nel pacchetto Hyundai SmartSense con ADAS di ultima generazione, a bordo abbiamo insomma una Guida Autonoma di Livello 2. Fra i sistemi principali sono degni di nota soprattutto il Forward Collision Avoidance Assist (FCA), il Blind-spot View Monitor (BVM), il Remote Smart Parking Assist (RSPA) e il Driver Status Monitor (DSM).



Un crossover con 0,27 Cx

Tornando a parlare di dimensioni, nuova KONA Electric è lunga 4.355 mm (N Line 4.385 mm), larga 1.825 mm e alta 1.575 mm. Il suo passo è di ben 2.660 mm, non arriviamo ovviamente ai 3 metri della IONIQ 5 ma del resto parliamo di una vettura di segmento inferiore. Il suo bagagliaio offre in ogni caso 466 litri secondo lo standard VDA, che possono ovviamente essere ampliati ripiegando gli schienali dei sedili posteriori. Il suo nuovo design "robusto e dinamico" le permette di avere un coefficiente aerodinamico di appena 0,27 Cx, che per un crossover non è affatto male.

Ci vuole una streamliner come la IONIQ 6 per raggiungere i 0,21 Cx, una berlina super affusolata che offre ovviamente spazi del tutto diversi. Il suo design aerodinamico non scende però a compromessi con lo stile, abbiamo infatti passaruota scolpiti e superfici parametriche che conferiscono carattere al modello. Le linee cromate dinamiche collegano la linea di cintura allo spoiler posteriore con luce di stop integrata, inoltre la variante EV può contare sulle Pixelated Seamless Horizon Lamp e i dettagli di stile a forma di pixel che danno un tocco distintivo alla vettura. L'allestimento N Line vanta anche specchietti, tetto e spoiler neri opzionali e un design anteriore e posteriore più grintoso, con cerchi in lega da 18" o 19".



Tecnologia V2L per alimentare qualsiasi cosa

Dando un'occhiata più approfondita al nuovo abitacolo scopriamo che lo "spazio abitativo" interno è ora più ampio, mentre la plancia ridisegnata fa fare un salto quantico al modello coreano - che aveva negli interni un po' datati uno dei suoi talloni d'Achille. Il cambio Shift-by-wire è ora stato spostato dietro lo sterzo a tutto vantaggio di un tunnel centrale più ordinato, non propriamente minimalista - vista la presenza di diversi tasti e scorciatoie - ma comunque più "a fuoco".

Nuova KONA è anche equipaggiata con tecnologia ambient lighting, che il colosso coreano potrà aggiornare in futuro OTA per aggiungere nuove funzionalità, come del resto accade con le funzioni del sistema operativo centrale. Senza alcun dubbio ci troviamo di fronte alla KONA più evoluta di sempre, dotata persino di tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) ereditata alla più avanzata IONIQ 5. La vettura è dunque in grado di alimentare qualsiasi dispositivo e/o caricare device elettrici grazie a un adattatore V2L direttamente dal bocchettone di ricarica, oppure sfruttando una presa standard posizionata nella parte posteriore della console centrale.



Due batterie, due motori

Arriviamo così a parlare di potenze e batterie della nuova KONA Electric. L'autonomia di 490 km WLTP è possibile con la batteria da 65,4 kWh, un accumulatore associato a un motore elettrico da 160 kW/215 CV e 255 Nm di coppia, che dunque va leggermente a migliorare la potenza della KONA elettrica di scorsa generazione.

In alternativa abbiamo anche una variante con batteria da 48,4 kWh, 114,6 kW/154 CV e 255 Nm di coppia. Entrambe le versioni hanno trazione 2WD, supportano la ricarica a 400 V e sono capaci di recuperare il 70% della carica totale (dal 10% all'80%) in 41 minuti. Abbiamo dunque a che fare con una KONA rinnovata nel profondo, sviluppata a partire proprio dalla versione BEV, possiamo dunque aspettarci prestazioni e consumi estremamente ottimizzati. Ora non ci resta che attendere ulteriori dettagli sulle altre motorizzazioni, sulla disponibilità nel nostro Paese e i prezzi di listino. Cosa pensiamo di questo aggiornamento? In passato abbiamo letteralmente adorato funzionalità e dinamica di guida della precedente KONA 2021 (10 motivi per acquistare la nuova Hyundai KONA Electric), abbiamo però criticato qualche dettaglio che ora sembra totalmente risolto, pensiamo ad esempio alla plancia del tutto ridisegnata. In aggiunta abbiamo un design esterno migliorato, un coefficiente aerodinamico più basso, tanti ADAS, gli aggiornamenti OTA e la tecnologia V2L ereditata da modelli superiori. Anche se aspettiamo di poterla provare dal vivo possiamo già sbilanciarci: la Hyundai KONA sembra matura come non mai.