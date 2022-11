NIU lancia la nuova e-bike BQi C3 Pro a EICMA 2022: tutte le novità

Oggi 8 novembre è il gran giorno di EICMA 2022: la fiera ha appena aperto i battenti ai giornalisti, mentre il pubblico potrà visitare i padiglioni di Rho Fiera Milano a partire da giovedì 10 novembre. Fra gli oltre 1.300 espositori arrivati quest'anno NIU ha subito attirato la nostra attenzione.

Il noto brand cinese, ormai leader nel settore degli scooter elettrici, ha portato alla fiera milanese la nuova e-bike BQi C3 Pro che sarà disponibile dal prossimo mese di marzo 2023, mentre i nuovi monopattini elettrici KQi1 Sport e KQi Youth arriveranno nei negozi a gennaio 2023. Andiamo dunque a scoprire le novità 2023 di NIU, che inoltre ha in serbo anche una particolare collaborazione con Diesel.



La nuova NIU BQi C3 Pro

La nuova BQi C3 Pro portata a EICMA 2022 è una bicicletta a pedalata assistita che può raggiungere i 25 km/h, è insomma in regola con le leggi europee. Grazie al suo sistema a doppia batteria promette fino a 100 km di autonomia, è infatti dotata di due batterie LG sostituibili e leggere che funzionano a 48 V e 19,2 Ah.

Di e-bike il mercato è ormai saturo di modelli di ogni tipo, la nuova NIU BQi C3 Pro però si differenzia per un telaio ampio, sicuro e stabile e sopratutto per via di una trasmissione Gates Carbon Drive all'avanguardia, che riduce al minimo la manutenzione. È una soluzione pulita, silenziosa ed estremamente affidabile che sostituisce l'utilizzo della classica catena. I freni inoltre sono a disco sia all'anteriore che al posteriore, sul manubrio campeggia poi il classico faro Halo che caratterizza tutti i veicoli NIU.



La BQi C3 Pro è anche dotata di diversi accessori che la rendono molto versatile. Il cestino anteriore può sopportare fino a 10 kg, mentre il cestello anteriore può trasportare fino a 30 kg. Sul manubrio si possono anche installare specchietti retrovisori opzionali per avere una maggiore visibilità. BQi C3 Pro sarà disponibile nei colori grigio, bianco e nero a partire da marzo 2023 a un prezzo di 2.999 euro. A proposito di bici elettriche, Nilox ha presentato a EICMA 2022 tre nuove e-bike.



I nuovi monopattini NIU a EICMA 2022

Non solo e-bike: NIU ha portato a EICMA 2022 anche il nuovo monopattino elettrico KQi1 Sport, che a un prezzo di 399 euro offre una velocità massima di 25 km/h e 25 km di autonomia. È un nuovo modello entry level molto interessante che a Milano Rho Fiera è arrivato assieme al fratellino minore KQi Youth.

Due le versioni di questo monopattino: Youth per i bambini dai 6 ai 12 anni e Youth+ per i bambini dagli 8 ai 14 anni. Tutti colorati e con un'autonomia di 11 km, sono dotati di dispositivi di sicurezza, un divertente nastro adesivo intercambiabile e di luci ambientali intercambiabili. Costeranno 299 euro e saranno nei negozi da gennaio 2023.



Sempre a EICMA 2022 NIU ha annunciato una nuova collaborazione con Diesel, il noto marchio di lifestyle. La partnership vedrà il rilascio di due modelli esclusivi ispirati al cromo: uno scooter elettrico NIU x Diesel Edition Mai GT e un monopattino elettrico NIU x Diesel Edition KQi2. Ricordiamo che l'MQi GT di NIU può arrivare a 100 km/h grazie a un potente motore da 5 kW alimentato da due batterie rimovibili da 72 V e 26 Ah. Ha ruote da 14 pollici, doppi freni a disco, la possibilità di connettersi all'app NIU per le funzioni smart.



Infine il KQi2 è il pluripremiato monopattino del marchio: può raggiungere i 25 km/h e i 40 km di autonomia. Ha ruote da 10", un largo manubrio che aumenta la stabilità, diverse funzioni smart tramite l'app di NIU. Il nuovo NIU x Diesel Editino MQi GT arriverà nei negozi a febbraio 2023 a un prezzo di 6.999 euro (a EICMA il finanziamento istantaneo per moto ed e-bike), mentre il monopattino NIU x Diesel KQi2 costerà 699 euro e sarà disponibile da aprile 2023.