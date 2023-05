Nissan e la Formula E: dalla IM01 alla potente e-4ORCE 04 Gen3

Quando si parla di vetture elettriche si cita spesso Tesla, non si deve però dimenticare il contributo dato da un produttore storico come Nissan sin dal 2010. La LEAF è infatti una delle auto elettriche più longeve del panorama internazionale, sul mercato da 13 anni, ben prima che Elon Musk lanciasse la sua prima Model S nel 2012.

Nissan è dunque uno dei costruttori pionieri nel settore BEV, possiede un know-how che a partire dal 2016 ha spinto l'azienda a esplorare gli emozionanti territori della Formula E, il campionato motorsport totalmente elettrico che nel 2023 corre la sua nona edizione. Ripercorriamo dunque il lungo viaggio di Nissan nella categoria, dal primo mondiale alla stagione attuale, durante la quale sarà ancora a caccia del titolo.



I primi passi di Nissan in Formula E

La Casa giapponese, l'unica del Paese attualmente impegnata nella Formula elettrica, si è interessata per la prima volta alla Formula E durante la stagione 2016/2017, solo l'anno successivo però - con la stagione 2017/2018 - è arrivata l'entrata ufficiale nel grande circus assieme all'alleato Renault. Dal 2018/2019 invece il vero grande passo: il debutto ufficiale come team in partnership con e-Dams, nello stesso anno in cui la Formula E è diventata ufficialmente ABB FIA Formula E Championship.

La Nissan IM01 a Ginevra

Da allora Nissan non ha perso una singola stagione della Formula E, anzi ne ha sostenuto ogni evoluzione tecnologica. Il 2018 in particolare è stato un anno chiave per l'intera categoria: è stata infatti presentata ufficialmente la Gen2 delle monoposto elettriche in gara, vetture avanzate che avrebbero garantito ancora più spettacolo in pista. La Gen2 è servita anche a fare un po' di "ordine" nella Formula E, che nelle stagioni precedenti aveva lasciato i produttori liberi di sperimentare nuovi motori, cambi e inverter.

In particolare Dallara e McLaren hanno lasciato la loro impronta sulle prime stagioni della Formula E, con l'azienda italiana incaricata di costruire i telai monoscocca e quella inglese invece occupata con i propulsori. Le batterie sono invece state fornite prima da Williams, poi da McLaren Applied Technologies. È proprio con la Gen2 però che la categoria fa un balzo quantico in avanti.



La Formula E passa alla Gen2

Progettata da Frédéric Vasseur, oggi spesso sulle prime pagine dei giornali specializzati per essere il Team Principal e General Manager della Ferrari in Formula 1, la monoposto Gen2 della Formula E ha preso il nome generico di Spark SRT 05e, capace di sostituire con le sue tecnologie la precedente Spark-Renault SRT 01E. Frutto del lavoro congiunto di Spark Racing Technology, McLaren Electronic Systems, Williams Advanced Engineering e Dallara, la monoposto di Gen2 era in grado di erogare fino a 250 kW/340 CV di potenza, anche se in gara per questioni di risparmio energetico il motore veniva limitato a 200 kW/272 CV (dal 2022 si è poi passati a 220 kW/299 CV).

Lunga 5.160 mm, larga 1.770 mm e alta appena 1.050 mm, questa monoposto presentava un design ottimizzato per favorire i sorpassi e un'elevata sensibilità all'altezza di marcia, poteva insomma affrontare senza problemi i circuiti cittadini tanto cari alla Formula E. Raggiungeva i 280 km/h e poteva accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi, inoltre la sua batteria era stata portata a 52 kWh rispetto ai precedenti 28 kWh. Sulla base della monoposto Gen2 Nissan ha creato la sua IM01, guidata nel 2018/2019 da Sébastien Buemi e Oliver Rowland - entrambi capaci di ottenere 190 punti stagionali con un quarto posto nel mondiale costruttori nel campionato di debutto.

Con la stagione 2019/2020 è arrivata l'evoluzione Spark-Nissan IM02, vettura sempre da 250 kW (più Fanboost) con cui Buemi e Rowland hanno conquistato 167 punti e il secondo posto costruttori, mentre nel 2021/2022 si è arrivati all'ultima evoluzione della Gen2: la Spark-Nissan IM03 sempre basata sulla Spark SRT05e, una vettura che sarà guidata da Oliver Rowland e Sébastien Buemi nella stagione 2020/2021, con Rowland sostituito da Maximilian Günther nel 2021/2022.



L'arrivo della Spark-Nissan e-4ORCE 04

Arriviamo così al 2022/2023, la nona stagione ancora in corso che vede in pista le innovative monoposto Gen3 con la loro particolare forma triangolare per favorire all'estremo l'aerodinamica. Rispetto alla Gen2 è cambiato praticamente tutto, anche se la firma sul progetto base è sempre di Frédéric Vasseur. Su questa generazione abbiamo un bimotore elettrico da 350 kW/476 CV per la qualifica e 300 kW/408 CV per la gara con una batteria da 47 kWh.

La Spark-Nissan e-4ORCE 04 in azione

Nonostante la batteria agli ioni di litio il peso di queste vetture è di appena 760 kg, inoltre rispetto al passato possiedono una caratteristica inedita che prossimamente potrebbe cambiare la dinamica base degli E-Prix: sono predisposte per la ricarica ultra veloce a 600 kW, motivo per cui ABB sta pensando di inserire delle ricariche flash durante le gare, con pit stop da 30 secondi circa. Una novità che avrebbe dovuto debuttare già con la stagione 9 ma che in seguito a diversi problemi tecnici è stata rinviata - probabilmente al prossimo anno.

Le monoposto attuali però sono già pronte per le ricariche in gara, lo stesso vale per la nuova Spark-Nissan e-4ORCE 04, la monoposto della Casa giapponese che sta correndo l'attuale campionato 2022/2023. Campionato di cui parleremo in dettaglio in un nuovo articolo in arrivo che da casa possiamo già vivere da protagonisti grazie al gioco Nissan Booster: 71 carte NFT da giocare, pronostici da indovinare, punti da guadagnare al fine di volare al London E-Prix 2023 per conoscere il team Nissan di Formula E. Pronti a seguire le imprese della e-4ORCE 04 fino al gran finale del 30 luglio?



Per rimanere sempre aggiornati su Nissan Booster e il team Nissan di Formula E vi ricordiamo di seguire il server Discord di Nissan Booster.