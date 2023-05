Nissan alla conquista della Formula E: auto, piloti e gare della Stagione 9

Mentre il Mondiale di Formula 1 2023 vede le due monoposto Red Bull Racing allungare il passo sugli avversari già dopo pochi GP, la Formula E vive la sua Stagione 9 con diversi piloti e team in una manciata di punti: arrivati al Round 9 (di 16 totali) in appena 34 punti infatti abbiamo cinque piloti di altrettante squadre, la lotta dunque è a dir poco serrata.

In lizza per il titolo c'è ovviamente anche il Nissan Formula E Team che stiamo seguendo da vicino per il gioco Nissan Booster che vi permette di scommettere delle carte NFT a ogni E-Prix, guadagnare dei punti XP e vincere un viaggio per due persone nel paddock del gran premio di Londra nel prossimo mese di luglio - ospiti ovviamente del box Nissan. Cerchiamo dunque di scoprire tutto su questa nona stagione di Formula E: piloti, team, vetture e cosa ci aspetta nelle prossime settimane.



Una Formula E di terza generazione

Arrivata alla sua nona stagione, la Formula E ha vissuto ovviamente diversi step tecnologici nel corso della sua storia, ad esempio dalle monoposto di prima generazione siamo arrivati alla Gen3.

Nissan in particolare ha debuttato con la sua prima Spark-Nissan IM01 Gen2 nel 2018 evolvendola poi nella IM02 e nella IM03 nei campionati successivi, nella stagione attuale 2022-2023 invece c'è stato un incredibile salto in avanti con la nuova Spark-Nissan e-4ORCE 04. Basata sulla monoposto di Formula E Spark SRT_05e Gen3 progettata da Frédéric Vasseur, l'attuale Team Principal di Ferrari in F1, questa vettura ha rappresentato un nuovo inizio per Nissan pur conservando il DNA più puro del marchio giapponese. Tecnicamente la monoposto è lunga 5.016 mm, larga 1.700 mm e alta 1.023 mm, con un passo di 2.970 mm e 760 kg di peso nonostante la batteria da 47 kWh fornita da Williams Advanced Engineering; la potenza massima da usare in qualifica è di ben 350 kW/476 CV, mentre in gara si arriva a 300 kW/408 CV con gomme fornite da Hankook. Guardando al rapporto peso-potenza diciamo che la Spark-Nissan e-4ORCE 04 equivale più o meno a un'Audi RS5 Turbo DTM. Rispetto alla Gen2 dunque è cambiata l'aerodinamica esterna, è stata aumentata la potenza e soprattutto è stata introdotta la possibilità di ricarica a 600 kW sfruttando la corrente continua (DC). Perché si è arrivati a una simile potenza?

ABB, main partner della Formula E che dà anche il nome al mondiale (ABB FIA Formula E World Championship è il nome completo), ha intenzione di introdurre i pit stop nella categoria. In 30 secondi le monoposto elettriche saranno in grado di recuperare circa 5 kWh di energia, un dettaglio che permetterà ai team di applicare nuove strategie in fase di gara e renderle ancora più avvincenti; parliamo al futuro perché, pur essendo le vetture già predisposte alla ricarica ultra veloce, la novità non è ancora operativa ma probabilmente lo sarà già nella stagione 2023/2024. Continuiamo però a parlare dell'attuale stagione 9: scopriamo chi sono i piloti del Nissan Formula E Team e i loro avversari.



Team e piloti della Stagione 9 di Formula E

Per la Season 9 dell'ABB FIA Formula E World Championship il team Nissan ha ufficializzato Norman Nato e Sacha Fenestraz come piloti titolari. Classe 1992, Nato è approdato in Nissan dopo aver gareggiato con ROKiT Venturi Racing e Jaguar Racing proprio in Formula E, in carriera però ha anche corso in Formula Renault 3.5, nella GP2 Series e in Formula 2, inoltre è pilota del RealTeam by WRT nel WEC.

Fenestraz è invece classe 1999, nonostante la sua giovane età ha già gareggiato nella Formula 4 francese e in varie Formula Renault, poi nella Super GT, nella Super Formula e ovviamente in Formula E a partire dal 2020 con il team Jaguar Racing e poi nel 2021 con Dragon Penske Autosport.

Nella prima foto: a sinistra Sacha Fenestraz, a destra Norman Nato

Il cammino del Nissan Formula E Team in questa nona stagione si sta rivelando pieno di ostacoli imprevisti, inoltre le squadre rivali sono estremamente agguerrite: contro il produttore giapponese troviamo l'ABT CUPRA Formula E Team con i piloti Robin Frijns e Nico Müller, l'Avalanche Andretti Formula E con Jake Dennis e André Lotterei, DS Penske con Jean-Éric Vergne e il campione in carica Staffel Vandoorne, l'Envision Racing con Nick Cassidy e Sebastian Buemi, Jaguar TCS Racing con Mitch Evans e Sam Bird, Mahindra Racing con Oliver Rowland e Lucas Di Grassi, Maserati MSG Racing con Edoardo Mortara e Maximilian Günther, il Neom McLaren Formula E Team con Jake Hughes e René Rast, NIO 333 Racing con Dan Ticktum e Sergio Sette Camara e infine il TAG Heuer Porsche Formula E Team con Pascal Wehrlein e Antonio Felix Da Costa. In totale dunque abbiamo 11 team agguerriti e 22 piloti, con Nick Cassidy di Envision Racing in testa alla classifica mondiale con 121 punti al termine del Round 9 di Monaco - dove è arrivato primo. (Nella foto in basso: Victor Martins, pilota Rookie Test Nissan della Stagione 9)



Per Cassidy si è trattato del quinto podio stagionale, appena dietro di lui in classifica però c'è Pascal Wehrlein del TAG Heuer Porsche Formula E Team con 101 punti, mentre Jake Dennis dell'Avalanche Andretti Formula E Team è terzo con 96 punti, dunque il titolo della Stagione 9 è ancora del tutto in bilico. Il punteggio dell'ABB FIA Formula E World Championship segue un sistema standard utilizzato dalla FIA anche in altre serie, si assegnano punti ai primi 10 piloti, da 1 a 25 in base alla posizione di arrivo. Inoltre la Pole Position vale 3 punti extra, il giro più veloce 1 punto. A livello di struttura invece ogni fine settimana prevede due sessioni di prove libere, un turno di qualifica e la gara, tutto concentrato in due giorni.



Le gare finali della Season 9

Mentre scriviamo la Formula E ha archiviato il Round 9 di Monaco e si appresta a volare a Jakarta per i Round 10 e Round 11 del 3 e 4 giugno 2023, gare valide per i pronostici del gioco Nissan Booster assieme all'E-Prix di Portland del 24 giugno 2023 e la doppia tappa romana del 15 e 16 luglio 2023.

Il gran finale invece è previsto a Londra con Round 15 e Round 16 il 29 e il 30 luglio 2023. Il vincitore del gioco Nissan Booster sarà ospite nel paddock del London E-Prix per un weekend all'insegna della passione e dell'alta velocità green: le monoposto Gen3 possono infatti raggiungere i 322 km/h senza rilasciare emissioni di CO2.



Ricordiamo infatti che la Formula E ha anche un secondo fine oltre a quello primario dell'intrattenimento: serve a sensibilizzare tutti noi appassionati sui temi ambientali e di Carbon Neutrality. Nissan stessa mira a diventare un'azienda 100% sostenibile con il piano Ambition 2030, un progetto a lungo termine che vuole ottimizzare l'esperienza della mobilità green tramite tecnologie sempre nuove e promuovere un'idea di un cambiamento reale, concreto.

Secondo le linee guida del piano entro l'anno fiscale 2030 Nissan raggiungerà la neutralità dalle emissioni di carbonio in tutto il ciclo di vita dei suoi prodotti; a guidare questa rivoluzione è soprattutto la regione AMIEO (Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania) con l'ecosistema EV36Zero per un futuro 100% elettrico - che passa anche per il motorsport.



Per rimanere sempre aggiornati su Nissan Booster e il team Nissan di Formula E vi ricordiamo di seguire il server Discord di Nissan Booster.