Nuovi NIO EC7 ed ES8: SUV ultra tecnologici per battere Tesla e Audi

La nuova mobilità elettrica sta dando modo a brand cinesi (sia startup che marchi più rodati) di affacciarsi in maniera massiccia sul mercato internazionale, pensiamo ad esempio a NIO che sta preparando il debutto in grande stile in Europa. Il produttore cinese ha già annunciato di voler vendere nel vecchio continente le nuove ET7 ed ET5, berline premium che faranno concorrenza diretta a Tesla ma non solo, anche a tutti i produttori europei di auto elettriche. Abbiamo visto le prime NIO ET7 partire per l'Europa, inoltre la stessa berlina ha guadagnato le 5 Stelle Euro NCAP ottenendo il 95% nei Safety Assist. Ora, come regalo di Natale, NIO ha annunciato da poche ore le nuove EC7 ed ES8: scopriamole in dettaglio.



NIO EC7: il SUV Coupé più aerodinamico al mondo

La NIO EC7 è un elegante SUV Coupé che strizza l'occhio soprattutto al mondo Audi più che a quello Tesla. Può accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi e frenare da 100 km/h a 0 in appena 33,9 metri. Prestazioni eccezionali che si devono anche al suo straordinario coefficiente aerodinamico: appena 0,23 cx, che rende l'EC7 il SUV più aerodinamico del mondo.

Per capire il potenziale di questa vettura, vi basti pensare che la nuova Hyundai IONIQ 6 con forme da streamliner che abbiamo visto a Milano offre un coefficiente di 0,21 cx. Il NIO EC7 presenta anche uno spoiler posteriore dinamico, per la prima volta su un veicolo del brand; questo dettaglio migliora l'aerodinamica e aumenta il controllo in strada.

Abbiamo dunque a che fare con un modello molto potente e dalle linee sinuose, che promette anche tantissimo stile: il tetto panoramico è grande quasi due metri quadrati (1,94) e garantisce isolamento acustico e termico. È costruito con tecnologica elettrocromatica (EC) di terza generazione e permette di selezionare 5 livelli di opacità, dalla piena luce naturale alla privacy più assoluta.



NIO ES8: un nuovo flagship

A guadagnare il titolo di nuovo flagship della compagnia è il nuovo NIO ES8, un SUV Full Size dal design davvero particolare - soprattutto all'interno. Viene infatti proposto nella configurazione 2+2+2, con 6 sedili totali. La sua piattaforma elettrica è di seconda generazione e monta ben due motori con potenza massima di picco di 480 kW/644 CV. Questo SUV accelera da 0 a 100 km/h in appena 4,1 secondi, mentre lo spazio di frenata è di soli 34,3 metri da 100 km/h a 0.

L'impianto frenante è intelligente (tecnologia IPB) così come le sospensioni ad aria con doppia camera che grazie al controller ICC aumentano la comodità di guida. Come abbiamo già detto i sedili offrono 6 posti su 3 file, con il sedile del passeggero dotato di speciali cuscinetti capaci di garantire la Zero Gravity Posture; la fila centrale invece offre un piccolo bracciolo a due livelli, utile a creare un'esperienza "executive" a chi viaggia dietro.

La terza fila invece è più standard e offre due posti con sedili confortevoli. Entrambe le NIO EC7 ed ES8 sono dotate di fari intelligenti multi-beam ADB che possono proiettare pattern e animazioni, gestire gli abbaglianti in modo automatico ed emettere segnali di pericolo in collaborazione con i sistemi di assistenza alla guida - e sì, sembra proprio che NIO abbia studiato a fondo il mondo Audi prima di produrre questi nuovi SUV (il futuro luminoso di Audi fra laser e OLED flessibili).



A proposito di sistemi di assistenza, a differenza delle ultime Tesla che offrono solo telecamere, le nuove auto NIO sono dotate del sistema intelligente Banyan e delle più recenti tecnologie Aquila: a bordo figurano ben 33 sensori differenti incluso uno scanner LiDAR, inoltre a gestire tutto c'è la super piattaforma di computing Adam con chip Orin X.

Questa piattaforma è in grado non solo di gestire la Guida Autonoma ma anche il cockpit digitale panoramico PanoCinema, dotato di assistente digitale NOMI, di un impianto audio Dolby Atmos da 7.1.4 canali, LED d'atmosfera e uno schermo centrale AMOLED da 12,8 pollici. Ciliegina sulla torta: le nuove NIO regalano anche esperienze AR e VR di alto livello, per un grado di immersività assoluto.



Una batteria da cambiare al volo

Ma parliamo di batterie, dando così senso al celebre detto latino dulcis in fundo. Come già saprete, NIO è conosciuta soprattutto per il suo innovativo sistema di Battery Swapping, per saperne di più vi rimandiamo al nostro articolo La batteria si cambia al volo con il Battery Swapping di NIO.



Riassumendo in maniera brutale, presso queste stazioni ultra tecnologiche è possibile cambiare in pochi minuti la batteria della propria vettura NIO, che così può abbassare il prezzo di acquisto dell'auto e offrire le proprie batterie "a noleggio", a mo' di servizio. Anche le NIO EC7 ed ES8 saranno ovviamente compatibili con questo sistema, addirittura dalla metà del 2023 il "pilota automatico" sarà in grado di deviare in maniera autonoma verso la stazione di swapping più vicina nel caso in cui ve ne sia bisogno - abbassando così in maniera clamorosa i tempi di "rifornimento". Anziché connettere la batteria a una colonnina non dovrete fare altro che montare un nuovo accumulatore in pochi minuti.

La NIO EC7 avrà un costo di partenza di 488.000 RMB (circa 65.000 euro al cambio) con 75 kWh di batteria, mentre la variante da 100 kWh costerà 546.000 RMB (quasi 74.000 euro al cambio); sfruttando il servizio BaaS (Battery-as-a-Service) il prezzo sarà invece di 418.000 RMB (circa 56.000 euro). Gli ordini sono stati già aperti in Cina presso l'app ufficiale di NIO, le prime consegne invece sono previste a partire da maggio 2023, sempre nel gigantesco Paese asiatico.



Non sappiamo quando questi nuovi SUV elettrici arriveranno in Europa, di certo il brand cinese sta investendo in stazioni di Battery Swapping anche nel vecchio continente, ne ha ad esempio installate diverse nei Paesi nordici e di recente ha inaugurato la prima stazione di cambio batterie in Germania. Solo il tempo ci dirà se sarà un business model vincente oppure no...