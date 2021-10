Nilox presenta il monopattino M1 e le nuove e-bike Plus: le novità 2022

Nilox ha deciso di lasciare un'impronta forte sul mercato delle due ruote in questi ultimi sgoccioli di 2021. L'azienda specializzata in micro mobilità ha presentato a Milano tutta la sua nuova line-up di monopattini elettrici, portando nello Spazio Pergolesi due modelli inediti, e di e-bike, con ben otto novità. Andiamo a scoprire tutto in dettaglio partendo proprio dai monopattini elettrici M1 e Blaze SE. Quest'ultimo è un modello pensato per i più giovani, adatto soprattuto a percorrere "l'ultimo miglio", magari dopo aver preso un treno o un autobus.

Pesa infatti soltanto 13 kg e può percorrere fino a 18 km con un pieno di energia. Le manopole sono realizzate con un materiale antibatterico, inoltre abbiamo integrati un portacellulare e un display LED per monitorare velocità di crociera e livello di carica. La velocità di marcia massima a proposito è di 22 km/h, possibile grazie a un motore da 300 W che può risalire pendenze fino al 21%. Il Nilox Blaze SE viene offerto a un prezzo consigliato di 299,95 euro nella particolare colorazione Black + Flash Lime. Sarà disponibile dal mese di dicembre 2021.



Il nuovo monopattino elettrico Nilox M1

Merita un paragrafo dedicato il nuovo Nilox M1, un prodotto che riprende i canoni della filosofia X-Drive della compagnia e condensa al suo interno tantissime novità.

Fra quelle di maggior rilievo troviamo sicuramente le frecce direzionali poste sul retro, appena al di sopra della ruota, fondamentali per aumentare la sicurezza in strada e segnalare le svolte. Si fa notare poi la Chiave NFC utile ad avviare il monopattino, che può essere anche replicata sullo smartphone. Non manca neppure il Cruise Control e uno Smart Display di nuova generazione che ci permette anche di controllare le 3 velocità standard di sistema - 6 km/h, 20 km/h e 25 km/h. In questo caso possiamo raggiungere i 25 km di autonomia con una sola carica (anche se sappiamo che sono dati da prendere con le pinze, poiché il range reale dipende da moltissimi fattori), grazie al motore da 350 W inoltre possiamo risalire discrete pendenze con la modalità Torque, che permette di portare al picco massimo la potenza nei momenti di maggiore bisogno.

Nilox M1 sarà disponibile a partire dal mese di novembre 2021 nella colorazione Matte Black + Flash Lime e in un secondo momento anche nella speciale versione Dark Grey + Petrol Blue a un prezzo consigliato di 399,95 euro. Ovviamente restano a listino i classici cavalli di battaglia della compagnia come il Nilox Doc Twelve spesso in sconto e il monopattino Nilox Doc Urban.



Le nuove e-bike 2022 di Nilox

Arriviamo così a parlare delle nuove e-bike di Nilox per il 2022. Ben otto modelli differenti, tutti contrassegnati dal badge "Plus". Nilox infatti ha lasciato invariato il design delle sue bici più richieste, del resto squadra che vince non si cambia, e ha aumentato la loro autonomia.

La J1 Plus è una Graziella vintage che può raggiugnere i 25 km/h e funzionare fino a 40 km con una sola carica grazie alla batteria rimovibile da 36 V - 7,5 Ah. Sarà disponibile dall'inizio del 2022 a 699,95 euro. La J3 Plus è invece l'iconica fatbike di Nilox con ruote da 20"x4" e cambio Shimano a 7 velocità, che quest'anno guadagna fino a 70 km di autonomia grazie a una batteria da 12,8 Ah che si carica in 6 ore. Verrà venduta a 1.199,95 euro all'inizio del 2022. Si sale invece a 1.399,95 euro con la nuova J4 Plus, e-bike che vanta una forcella ammortizzata all'anteriore e un doppio freno a disco. La batteria da 13 Ah integrata nel telaio ma comunque rimovibile le dona un aspetto accattivante. Più classica è invece la J5 Plus, classica bici cittadina che ora percorre fino a 65 km con una carica e costa 899,95 euro. Sempre a proposito di e-bike dal design tradizionale: la nuova X6 Plus è pronta ad affrontare qualsiasi tipo di terreno grazie ai suoi pneumatici da 27,5"x2,10", un motore da 250 W e una batteria da 12,8 Ah, con la quale è possibile percorrere fino a 90 km con una singola carica. Questo modello costa 1.099,95 euro, a 1.199,95 euro invece troviamo la X7 Plus, e-bike perfetta per il cicloturismo che raggiunge gli 80 km con una carica di energia.

Allo stesso prezzo è proposta la nuova X7 f, variante femminile dalle caratteristiche praticamente identiche salvo le ruote da 26" e il design privo di tubo verticale. Chiudiamo così con la nuova X8 Plus, e-bike di piccole dimensioni con ruote da 20"x4", doppio freno a disco e batteria rimovibile da 13 Ah che promette fino a 70 km "con un pieno". Nilox ha dunque una e-bike per ogni gusto, sia per la città che per le passeggiate extraurbane, dovete solo fare la vostra scelta - e aspettare che siano disponibili nei negozi.