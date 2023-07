Tra necessità e passione: breve storia delle mitiche kit car

"Un'auto smontata per parti e imballata in scatole". È questa la dizionaristica definizione di una kit car. Acquistando un tale kit l'automobilista dovrà montare autonomamente il proprio veicolo, un'operazione che da un lato gli consentirà di familiarizzare più dettagliatamente con l'auto e dall'altro di ottenere un modello unico o quasi.

Una kit car non è però solo un oggetto da montare, è una concezione che ha attraversato il Novecento e che, a seconda dei decenni, ha saputo soddisfare determinate esigenze economiche oppure incarnare un'ideale. Di seguito ripercorriamo brevemente alcune tappe della sua peculiare storia.



Kit Car: breve storia

Si pensa che uno dei primi progetti per un'auto kit provenga dal Regno Unito. Nel 1896, Thomas Hyler White creò un progetto per un'automobile di base che poteva essere assemblata in qualsiasi garage di casa. Ciò ha contribuito a stimolare l'idea di creare kit che includessero la maggior parte dei componenti di base richiesti.

In alcuni casi, anche parti come la trasmissione e il motore erano inclusi nei primi kit, anche se gli appassionati di solito trovavano più facile ed economico acquistare quei componenti localmente. Nel 1912, poi, il produttore americano Lad's Car offrì ai suoi clienti un'auto smontata. La differenza tra l'analogo già assemblato era di 20 dollari (140 dollari vs 160 dollari) che, in termini moderni, corrisponderebbe a un srisparmio di quasi 500 dollari.



La rinascita degli anni Cinquanta

Man mano che la produzione in serie di veicoli diventava più diffusa, il concetto di creare un'auto da un kit divenne meno attraente per le persone che potevano ottenere una vettura ben costruita per una quantità relativamente piccola di denaro. Per diversi decenni, dunque, l'auto kit ha ricevuto poca o nessuna attenzione. Tuttavia, il vento ha cominciato a cambiare negli anni Cinquanta, quando l'idea di kit car di design ha iniziato a entrare in voga.

Questa rinascita d'interesse per le kit car ha avuto a che fare con un nuovo approccio all'intera idea dell'assemblaggio domestico di un veicolo. Invece di concentrarsi sul concetto di risparmiare denaro facendo un'auto da un kit, i kit più recenti sono stati commercializzati come mezzo per consentire agli appassionati di creare una replica di un design di veicoli classici o ben noti. In molti casi questi design non erano più in produzione, il che ha contribuito ad attirare l'attenzione di quelle persone che desideravano un veicolo fuori dalla norma in un momento nel quale i design delle auto contemporanee stavano diventando sempre più uniformi.

L'introduzione di componenti in fibra di vetro al posto della lamiera ha contribuito poi a rendere il processo di assemblaggio ancora più semplice per gli appassionati. Ci sono esempi di kit car che potrebbero essere assemblati in un solo fine settimana senza troppi problemi. Per le persone che desideravano un design particolare per un veicolo ma non potevano permettersi un originale, la kit car offriva la possibilità di vivere un sogno.



Tra moda ed economia: gli anni Settanta

Le auto in kit divennero particolarmente popolari in Inghilterra dove, fino alla metà degli anni '70, le kit car parzialmente assemblate venivano prodotte per evitare l'imposizione della tassa di acquisto, essendo i kit valutati come componentistica e non come veicoli. La Lotus Elan, per esempio, era disponibile in questa forma e, per questa ragione, numerosi produttori di auto sportive come la Lotus e TVR iniziarono la loro avventura come produttori di kit car.

Sempre nel corso degli anni '70 molti kit avevano carrozzerie progettate per essere imbullonate direttamente al telaio del famoso Beetle della Volkswagen, celebre anche per il fatto che la carrozzeria originaria poteva essere facilmente separata dal telaio lasciando praticamente tutti i componenti meccanici collegati, e quindi facilmente sostituibile con carrozzerie in vetroresina.

Ciò ha reso il Maggiolino uno dei più popolari veicoli "donatori" di tutti i tempi. Esempi di questa conversione sono la Bradley GT, Sterling e Sebring che sono state prodotte in migliaia di pezzi. Il dune buggy su base Volkswagen è anch'esso stato prodotto in un numero relativamente alto fra gli anni '60 e '70. Il kit Sterling Nova, originariamente prodotto nel Regno Unito, è stato il più popolare kit su base Volkswagen in tutto il mondo e, sotto diverse licenze, ha venduto un numero stimato in oltre 10.000 kit.



Le Kit Car oggi

Veniamo infine al giorno d'oggi. Le kit car attuali sono spesso repliche di noti e spesso costosi classici. La AC Cobra e la Lotus 7 sono esempi particolarmente popolari di vetture replicate in kit. Il diritto di fabbricare la Lotus 7 con carrozzeria in alluminio è rimasta esclusiva proprietà di Caterham Cars, che ha acquistato i diritti per la macchina dal fondatore della Lotus, Mr. Colin Chapman, nel 1973.

Vi sono però moltissime ditte che hanno replicato (e sviluppato) il layout di questa vettura con carrozzerie in vetroresina e materiali compositi. Un sondaggio di circa 600 proprietari di kit di auto negli Stati Uniti, Inghilterra e Germania, ha dimostrato che tipicamente sono necessarie 1.000-1.500 ore per costruire una macchina kit, a seconda del modello e della sua completezza. Tuttavia, poiché la complessità dei kit offerti continua a salire, anche i tempi sono aumentati negli anni, così come i costi.

Inoltre, sono nate delle aziende che producono autovetture in kit che non replicano nessuna vettura del passato ma che hanno una propria identità e proprie specifiche tecniche, spesso di alto livello. La Ultima GTR è una di queste, così come la Factory Five, la SuperLite SLC e molte altre. Oggi è possibile anche costruire a casa una mitica Peel P50, l'auto più piccola del mondo.