Natural Born Driver: su Sky la storia di Ivan Capelli fra Prost e Senna

L'amore di un padre per il proprio figlio è all'origine del sogno di un bambino milanese che, come ogni ragazzo della sua età, voleva diventare Gigi Riva e che invece una mattina del 1977 finisce per ritrovarsi sulla pista di Fiorano. Sul tracciato di proprietà della Rossa di Maranello il papà, regista pubblicitario con la passione per le quattroruote, è chiamato a girare uno spot per la Parmalat con Niki Lauda protagonista. Il campione austriaco, dopo esser stato ripreso dalle telecamere per qualche giro, si ferma ai box e scende dalla macchina.

A quel punto il capomeccanico fa un cenno al giovane Ivan, lo invita a raggiungerlo per poi farlo accomodare sul sedile ancora caldo della macchina. È un colpo di fulmine, di quelli che segnano il destino di un uomo: "Addio pallone, voglio diventare un pilota" è il primo pensiero di quel quattordicenne.



Attraverso vecchi filmati di famiglia girati dal papà e gelosamente custoditi dalla mamma è lo stesso Capelli a doppiare le immagini ma soprattutto i pensieri della sua adolescenza, quelli in cui si dilettava ancora con le macchinine elettriche inseguendo quel sogno che - non poteva ancora saperlo - sarebbe diventato realtà.

Sì, perché Ivan Capelli ce l'ha fatta, la storica voce insieme a Gianfranco Mazzoni della massima categoria dell'automobile per la Rai tra la fine degli anni Novanta e gli anni Duemila ha vissuto da protagonista la F1, prima vestendo i non convenzionali panni acquamarina della giapponese Leyton House poi, addirittura, la più famosa di tutte: la mitica tuta rossa Ferrari.



Ivan Capelli dai kart alla F1

Prima della gloria bisogna però fare un indietro, perché il docufilm - retrò e al contempo pop, corredato anche da disegni e illustrazioni che si amalgamano con i vecchi filmati - ideato da Gionata Zanetta e scritto a quattro mani con lo stesso Capelli non vuole prendersi troppo sul serio, presentandosi come un divertente "action homemade" con al centro quello che in principio sembra un improbabile protagonista: un ragazzo di 15 anni che sale per la prima volta su un kart grazie a papà e "senza dirlo alla mamma".

Tant'è che il suo primo destriero, un 125 cc con le marce - come mostrano le immagini - non riesce neppure a mettersi in moto. I primi giri saranno allora su un 100 di cilindrata personalizzato Barilla. 17esimo su 18 partecipanti nella prima qualifica della sua vita e con il numero "sbagliato" - perché il suo adorato 5 portafortuna (stesso numero del grande Mario Andretti) è già stato preso - comincia l'improbabile avventura del giovane Ivan. Passeranno diversi anni perché Capelli (campione italiano kart) passi dalla pista di kart di San Pancrazio (Parma) al mastodontico e patinato Circus della F1. Il lungo pellegrinaggio prevede passaggi in F3, F3000 e F2, tutte categorie che Ivan affronta con team di secondo piano, talvolta pagando di tasca sua, come quando per iscriversi al primo mondiale di F3 il padre deve sborsare 190 milioni delle vecchie lire. Se l'equipaggiamento è ben lontano dall'apice, di primissimo livello sono invece i legami umani che il giovane Ivan stringe con chi gli sta intorno e si occupa di lui e del suo mezzo.



Su tutti Cesare Gariboldi, molto più che un team manager: agente, mentore, amico e un secondo padre per Ivan, fino al momento della sua tragica scomparsa.

Sono persone come lui che nei momenti sportivi più difficili gli danno la forza di provare a inseguire quell'imprendibile ragazzo che viene da San Paolo e corre con il suo sgargiante casco giallo.

Ayrton Senna troverà la F1 già nel 1984 mentre Capelli dovrà attendere l'anno successivo, quando Ken Tyrrell - il "boscaiolo" che ha scoperto Jackie Stewart, alto due metri e patron dell'omonima scuderia - gli offre due wild card a Brands Hatch e Adelaide in Australia.

La prima chiamata arriva con solo una settimana di preavviso e lo vede concludere il GP incidentato mentre in Australia conquista un memorabile quarto posto e i primi punti iridati. L'incredibile risultato non basta però ad assicurargli un posto stabile per la stagione successiva. Per il salto definitivo dovrà attendere l'incontro con un magnate giapponese dal carattere poco convenzionale: Akira Akagi, proprietario dell'immobiliare Leyton House con la passione per le corse, che nel 1987 iscrive un suo team alle competizioni.



Dopo un esordio costellato di delusioni - nel quale però Ivan nella sua amata Montecarlo conquista il primo punto nella storia del team - negli anni seguenti cominciano ad arrivare le prestazioni, i podi e le soddisfazioni, come quella di superare in pista la leggenda Ayrton Senna. Quell'auto che ne 1987 era poco più che una F3000 adattata ai regolamenti della F1 cresce anche grazie al genio di un giovane ingegnere inglese, Adrian Newey, che proprio sulla improbabile verdona giapponese sperimenta le sue prime ardite invenzioni ingegneristiche, quelle che nei 30 anni successivi porteranno molteplici volte al vertice scuderie del calibro di Williams, McLaren e Red Bull. (In basso: Ivan Capelli all'anteprima del film al Volvo Studio Milano)

L'acme della sua esperienza in Leyton House Ivan Capelli la ottiene in Francia, al Paul Ricard, in un afoso pomeriggio di luglio del 1990 quando, dopo aver guidato a lungo la corsa, è costretto a cedere la vetta per un guasto al motore, accontentandosi della seconda piazza. Il milanese dall'animo gentile non drammatizza e si gode una cartolina da sogno, quella di un podio che lo vede stretto fra Alain Prost (vincitore) e Senna (terzo classificato), i due più grandi interpreti della loro generazione.



Ivan Capelli ed Enzo Ferrari

La favola del ragazzo comune che è riuscito a inseguire il proprio sogno potrebbe anche concludersi in questo modo, non fosse per un ultimo capitolo.

È il 1983 quando dopo la prestigiosa vittoria con la F3 a Montecarlo ha l'occasione di scambiare qualche parola con Enzo Ferrari (Enzo Ferrari, l'uomo dietro il mito del cavallino rampante). "Non andare a correre in America, gli europei non guardano quelle corse" e "se rimani qua noi ti teniamo d'occhio". Parole bonarie, un consiglio da nonno a nipote che però brillano di una luce diversa quando nel 1992 Ivan Capelli diventa il nuovo pilota Ferrari in coppia con Jean Alesi. Il Drake non c'è più ma non può non condividere, anche da lassù, l'emozione con la quale l'italiano si cala per la prima volta nell'abitacolo e inizia a fissare il cavallino nero su sfondo giallo posto sul volante davanti a lui, ripensando a quella assurda prima volta di oltre quindici anni prima.

Natural Born Driver è un'emozionante rilettura del materiale video girato nel corso degli anni dal padre di Ivan, rielaborato e attualizzato attraverso un'originale tecnica mista che fonde le riprese a illustrazioni animate, acquerelli in movimento e foto d'archivio. Il risultato è un biopic fuori dal comune che comunica pienamente la vitalità e la sana incoscienza degli anni Settanta, una vera innovazione nel genere del documentario sportivo.



Dopo aver rinnovato per altri cinque anni la propria partnership con la massima categoria dell'automobile, Sky ribadisce il suo impegno a 360 gradi con il mondo delle quattroruote anche attraverso un docufilm di pregevole fattura come Natural Born Driver - in onda domenica 9 ottobre alle 21:15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW. Entro la fine dell'anno è prevista anche l'uscita dell'atteso docufilm Villeneuve Pironi, confermando sempre di più il colosso delle telecomunicazioni, come da slogan, "la casa dei motori".