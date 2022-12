Dal Natale Fiat alle promo Toyota: le migliori offerte auto a dicembre 2022

Natale 2022 è ormai alle porte e le offerte automotive non accennano a diminuire, anzi... andiamo subito a scoprire le migliori promozioni valide fino al 31 dicembre 2022 da BMW a Volvo, passando ovviamente per i maggiori produttori di veicoli. Chissà, magari quest'anno sotto l'albero avrete bisogno di spazio maggiore per poter sistemare una nuova quattro ruote! O almeno il suo contratto di ordine, visto che le consegne sul nuovo sono mediamente evase fra i 3 e i 12 mesi, salvo rarissime eccezioni.

Non vogliamo però fare i Grinch del caso e rovinarvi l'atmosfera natalizia, è comunque una buona idea ordinare ora una nuova auto in sconto per averla nel 2023; muoversi in anticipo del resto sembra essere l'unico modo per avere - presto o tardi - una nuova vettura. Partiamo, dunque, ricordandovi che abbiamo selezionato e controllato per voi solo quelle offerte che mostravano in maniera chiara la scadenza del 31 dicembre 2022, non troverete dunque promozioni passate o scadute.



Il Natale da BMW a Dacia

Seguendo un ordine alfabetico, BMW è il primo marchio preso in esame. Anche per il mese di dicembre 2022 il marchio tedesco ha aggiornato le sue offerte WHY-BUY EVO che nel canone mensile includono bollo, assicurazione RCA e manutenzione ordinaria, sono dunque dei pacchetti "senza pensieri".

L'intera gamma BMW si può avere con questo tipo di offerta, anche se ovviamente i canoni cambiano. Qualche esempio: nuova BMW Serie 2 Active Tourer 218i M Sport adatta a tutta la famiglia si può avere a partire da 350 euro al mese con 45.000 km in 36 mesi. Alla stessa cifra potete avere la nuova BMW X1 provata di recente, per ogni vettura però cambia la quota una tantum da versare alla stipula del contratto, dunque date un'occhiata al sito ufficiale BMW.

Il Natale in casa Citroën vale un bel coupon da 1.000 euro su C3, di 700 euro su C3 SUV e su C4, da utilizzare online oppure in concessionaria fino al 31 dicembre 2022. Per ottenere il coupon non dovete fare altro che riempire il form nella pagina dedicata alla promozione.

CUPRA ha in promozione fino al 31 dicembre 2022 la nuova Born elettrica, Formentor e-HYBRID da 204 CV, la nuova Leon Hybrid 150 C e la Leon Sportstourer da 150 CV. Qualche esempio: la Born si può avere a 265 euro al mese in 35 rate con un anticipo da 9.900 euro e 45.000 km inclusi, Formentor e-HYBRID invece si può avere da 345 euro al mese in 35 rate con 45.000 km. In questo caso l'anticipo è di 6.900 euro. Tutte le info dettagliate al sito dedicato alle promo ufficiali CUPRA.



Dacia continua anche a dicembre a offrire le sue promozioni PlusValore Dacia. Nuova Dacia Sandero Streetway si può ad esempio avere a partire da 5 euro al giorno, ovvero da 150 euro al mese, con un piccolo anticipo di 3.280 euro. Duster si può avere allo stesso prezzo con 3 anni di furto incendio e 3 anni di manutenzione ordinaria inclusi nel finanziamento. L'anticipo è in questo caso di 5.000 euro. Tutte le info sul sito ufficiale Dacia.



Inizia il FIAT XMAS

In casa Fiat è iniziato il FIAT XMAS, una promo da non perdere poiché vi mette a disposizione fino a 3.000 euro su Panda, 3.500 euro su 500 e 500X, 4.000 euro su Tipo in Pronta Consegna. Attenzione però, non solo l'offerta scade il 31 dicembre 2022, vale solo in caso di finanziamento e permuta. Per sfruttare la promo bisogna richiedere un coupon a questa pagina.



Ford come sempre mette a disposizione decine e decine di offerte su praticamente tutta la gamma, Ford Mustang Mach-E compresa (la Ford Mustang Mach-E GT dopo 4.500 km). Qualche esempio: la nuova Puma Titanium Hybrid si può avere con Anticipo Zero e 340 euro al mese in 36 mesi, Focus invece in versione ST-Line Style Hybrid e Diesel si può avere a 336 euro al mese senza anticipo in 36 mesi. Qui tutte le promo Ford di dicembre.



Le offerte Honda sono purtroppo terminate il 4 dicembre e sul sito del produttore giapponese non c'è stato alcun aggiornamento, tenete però d'occhio la pagina delle offerte perché potrebbero esserci aggiornamenti a breve.

Hyundai nel frattempo mette in campo sia offerte finanziarie Hyundai Plus, per guidare un'auto sempre nuova, sia By Mobility, una soluzione per guidare senza pensieri.

Con Hyundai Plus nuova KONA MY23 1.0 120 CV Tech si può avere con 3.550 euro di vantaggi e canoni da 149 euro al mese con il Voucher Maxi Rottamazione Hyundai. Tucson Hybrid 1.6 230 CV HEV XLine si può invece avere da 299 euro al mese con Voucher Trade In Hyundai. Anche in questo caso, per la mole di offerte presenti, vi consigliamo di sfogliare il sito Hyundai.

Come tradizione, Jeep ha in promozione l'intera gamma, da Renegade a Grand Cherokee, passando per Compass Wrangler e Gladiator. Renegade in particolare si può avere avere con più formule, dal classico finanziamento al noleggio, oppure con Jeep Excellence. Trovate tutte le info alla pagina ufficiale Jeep.



In casa Mazda fino al 31 dicembre 2022 è possibile approfittare dell'Ecobonus Mazda. CX-60, il nuovo SUV ibrido Plug-in Hybrid con motore diesel, parte ad esempio da 49.900 euro con il pacchetto Première Choice incluso con gli allestimenti Exclusive Line, Homura o Takumi. CX-30 invece si può avere a partire da 24.100 euro con Mazda Advantage, che mette sul piatto fino a 3.250 euro di vantaggi in caso di rottamazione o permuta. Sul sito ufficiale Mazda trovate offerte anche su Mazda2, Mazda3, CX-5 e MX-5.



Da Mercedes-Benz a Volvo

Fra le offerte del momento Mercedes-Benz vi segnaliamo invece la possibilità di prendere EQE da 400 euro al mese con il Leasing myBusinessPass (due settimane con la Mercedes-Benz EQE 350+), oppure CLA con DynamicLease da 360 euro al mese e GLC Coupé con Noleggio a Lungo Termine con myMobilityPass e 835 euro al mese per 18 mesi. Altre offerte sul sito ufficiale Mercedes-Benz.

Sognate invece una nuova MINI Full Electric Camden Edition? Si può avere a dicembre con finanziamento MINI FREE ed ecoincentivi statali in caso di rottamazione. MINI prevede 35 rate da 280 euro con 11.000 euro di anticipo e 36 mesi di durata - con 30.000 km inclusi. Per tutte le altre offerte vi rimandiamo al sito MINI.

Le promo Opel purtroppo riportano scadenza 4 dicembre 2022, dunque finché non arriva un rinnovo ufficiale preferiamo aspettare, Peugeot invece ha già aggiornato il suo sito con le offerte valide fino a San Silvestro. Qualche esempio: 208 Active Pack si prende a 199 euro al mese con appena 2.872 euro di anticipo. La E-208 invece richiede 8.731 euro di anticipo con 35 rate da 199 euro. In offerta trovate di fatto l'intera gamma Peugeot, comprese nuova 308 e 3008. Per maggiori informazioni date un'occhiata al sito Peugeot.



Fa il pieno di offerte di Natale anche Renault, che vi propone nuova TWINGO E-TECH Electric a soli 120 euro al mese con Valore Futuro Renault. Nuova Mégane E-Tech invece si può avere a partire da 240 euro al mese con Pack Augmented Vision e Advanced Driving Assist. Per tutte le altre offerte c'è il sito Renault.

State pensando di acquistare una nuova SEAT? Fino al 31 dicembre 2022 trovate in offerta Ibiza, Arona, Leon (anche Sportstourer), Ateca e Tarraco. Leon si può avere ad esempio a partire da 239 euro al mese con 4.900 euro di anticipo e 35 rate. Per conoscere più promozioni vi rimandiamo al sito ufficiale SEAT.



In casa Suzuki le promo sembrano non finire mai. Su tutta la gamma Hybrid potete avere un prezzo promozionale, Vitara 1.4 Hybrid COOL parte da 22.400 euro, S-Cross 1.4 Hybrid TOP da 24.490 euro, mentre Swift si può avere da 18.800 euro (per saperne di più abbiamo dedicato alla Suzuki Swift un intero hub di articoli). Alla pagina ufficiale delle promozioni Suzuki trovate molte altre info.

Anche Toyota, come tradizione, fa il pieno di offerte: sul sito ufficiale delle promo Toyota sono attive 51 promozioni differenti, vi invitiamo dunque a dare un'occhiata. Cosa ci ha colpito maggiormente? La possibilità di avere Aygo X con 4.500 euro di Bonus Toyota con finanziamento Easy. Nuova Corolla Hybrid invece si può avere con i vantaggi WeHYBRID da 219 euro al mese.



Volvo continua a offrire le promozioni lanciate a ottobre, che scadono effettivamente il 31 dicembre 2022. Pensiamo a XC60 T6 Recharge Plug-in Hybrid con canone da 480 euro al mese per 36 rate e massimo 60.000 km. Per tutte le offerte vi rimandiamo al sito ufficiale Volvo Cars. Abbiamo perso qualche succosa offerta? Segnalatecelo pure nei commenti.