La nanotecnologia al servizio del car detailing: un mondo da scoprire

Car care, detailing, car cosmetic... In poco più di un decennio, grazie alle nuove tecnologie, quello che una volta era semplicemente "il lavaggio dell'automobile" è diventato un trend e un business costantemente in crescita che coinvolge ogni giorno migliaia di appassionati. Questa specialità, ben diversa rispetto alla classica lavata della domenica con secchio e spugna, nasce dalla ricerca della perfezione in ogni singolo dettaglio dell'automobile attraverso lavorazioni in più step eseguite in maniera certosina da centri certificati o da chi ama dedicare i weekend alla cura della propria auto.

Abbiamo voluto approfondire questo mondo affascinante affidando all'atelier detailing Nero Lucido di Mariano Comense una delle nostre automobili, osservando passaggio dopo passaggio la trasformazione estetica del veicolo fino ad arrivare all'applicazione finale del coating idrorepellente in silicio. Come funziona questa nanotecnologia? Quali vantaggi apporta? Scopriamolo insieme!



Step 1: lavaggio, asciugatura e decontaminazione

Andiamo per gradi: abbiamo consegnato a Nero Lucido una Toyota GR86 fresca di fabbrica con meno di 200 chilometri sull'odometro in modo che agenti atmosferici o lavaggi frettolosi - sì, anche le classiche preparazioni pre-consegna delle concessionarie spesso fanno più danni che altro - non intaccassero la vernice dell'automobile.

Il primo step che i ragazzi del centro detailing hanno fatto è stato quello di lavare l'auto con semplice acqua in modo che le impurità più grosse venissero eliminate dalla carrozzeria.

La fase successiva ha poi previsto l'utilizzo di un detergente prewash che ha aiutato a rimuovere lo sporco ostinato - nel nostro caso oltre due mesi di accumulo -, come il catrame, escrementi di uccello o resina. Questo è uno dei passaggi più importanti perché il detergente trascina lo sporco via dall'auto senza che questo possa graffiare la vernice, permettendo poi di ammorbidire il residuo e preparando il terreno alla fase di lavaggio vera e propria.

Dopo aver risciacquato l'auto si è passati al lavaggio con tecnica a due secchi, uno dei metodi più efficaci e sicuri: in pratica il primo contenitore viene destinato all'utilizzo dello shampoo con guanto in microfibra, mentre il secondo è usato per risciacquare il guanto. È importante precisare che il secondo contenitore non deve essere utilizzato per il risciacquo della carrozzeria, bensì solo per la pulizia del guanto che si sta utilizzando per lavare l'auto.

Dopo questo passaggio i ragazzi del centro detailing sono passati alla decontaminazione chimica della vettura: vista al microscopio la vernice di un'automobile risulta porosa, per questo motivo nei pori si nasconde lo sporco più tenace come particelle di ferro o catrame. Usando dei prodotti specifici ad azione chimica, come ad esempio gli iron remover, si eliminano queste impurità alla radice.

Un secondo step - e fortunatamente noi non ne abbiamo avuto bisogno - è necessario nel caso la carrozzeria sia pesantemente contaminata. Qui si usa clay bar - una sorta di pasta modellabile - e un lubrificante dedicato per eliminare meccanicamente lo sporco ostinato dal veicolo strofinando pannello per pannello.

La decontaminazione della superficie è un passaggio cruciale e obbligato per rimuovere qualsiasi tipo di sporco, anche quello invisibile, e agevolare le operazioni di lucidatura o garantire le migliori prestazioni, come vedremo, di sigillanti nanotecnologici. Si chiude infine con un risciacquo finale e l'asciugatura eseguita con un panno specifico in microfibra.



Step 2: valutazione dei danni, lucidatura e sigillante

Arrivati a questo punto ci sono due vie da percorrere: nel caso la carrozzeria sia già in ottimo stato si può concludere il lavoro dedicandosi a interni, guarnizioni, vano motore o cerchioni (servizi Nero Lucido offre on-top ai propri clienti) oppure passare al restauro della vernice attraverso successivi step che adesso spiegheremo.

L'auto è stata portata sotto ad apposite lampade, è stato valutato il tipo di danno alla vernice (presenza di swirl, graffi, calcare ecc) e utilizzando uno spessimetro è stato verificato lo spessore effettivo di fondo, colore e trasparente. La GR86 che abbiamo portato ai ragazzi di Nero Lucido, seppur nuovissima e appena uscita di fabbrica, presentava evidenti swirl su tutta la scocca - probabilmente a causa di un'asciugatura fatta con panni non idonei in fase di deceratura alla consegna - oltre che a fumi di carrozzeria depositati sul tettuccio e macchie di calcare.

Questi difetti spesso si nascondono sotto allo sporco superficiale ed è difficile vederli in condizioni di luce normale, ma con l'auto pulita e luce artificiale balzano più facilmente all'occhio.

Fortunatamente la vernice era nuova e lo spessore non è stato intaccato, grazie a questo è bastato un solo step di lucidatura: qui si utilizza una lucidatrice rotorbitale con tampone idoneo e dei polish scelti in base allo stato della vernice. Si va così a "pareggiare" lo spessore del trasparente eliminando tutti i difetti visibili.

Questo step è anche quello che cambia completamente il volto dell'auto, donando una brillantezza e una profondità al colore che non potrebbe essere raggiunta in nessun altro modo. Ci vuole mano ferma e tanta esperienza, si lavora pannello per pannello - previa mascheratura di cornici e guarnizioni - fino a raggiungere il risultato prefissato.

Conclusa la lucidatura il team di Nero Lucido è passato alla chiusura finale con sigillante nanotecnolgico: questo liquido al silicio va a riempire i pori della vernice con nanoparticelle, in questo modo si ottiene una superficie compatta, liscia e setosa al tatto che non permette allo sporco di rimanere attaccato alla carrozzeria.

Il procedimento richiede che decontaminazione e lucidatura siano eseguite alla perfezione, si applicano poche gocce di prodotto su un pad apposito e si procede pannello per pannello.

A lavoro ultimato si scalda la scocca dell'auto con delle lampade termiche tenendo la temperatura costante a 60 gradi circa in modo da far solidificare il sigillante.



Nanotecnologia VS pellicola PPF: quale scegliere?

Come ci hanno confermato i ragazzi di Nero Lucido talvolta i clienti sono confusi rispetto a quale trattamento scegliere per la propria auto, portando spesso a confronto la pellicola trasparente PPF rispetto ai sigillanti nanotecnologici. Questa pellicola è di fatto una seconda pelle in polimeri che si applica sulla carrozzeria per proteggere la vernice da graffi, sassate e raggi UV, ma a differenza di un trattamento nanotecnolgico non esalta il colore, non rende l'auto più semplice da pulire, va sostituita dopo alcuni anni e soprattutto l'applicazione costa in media dalle 3 alle 4 volte di più (se consideriamo una carrozzeria intera).

I sigillanti al silicio dall'altro lato possono durare svariati anni (anche 10, se ben mantenuti), rendono l'auto incredibilmente facile da pulire e donano una profondità e una brillantezza al colore senza pari ma contrariamente alla PPF non protegge da graffi o sassate e richiede un minimo di manutenzione fatta con prodotti specifici.

Se avete dubbi o volete scoprire come ripristinare la bellezza della vostra auto potete contattare i ragazzi di Nero Lucido, che ringraziamo per il lavoro spaziale svolto sulla nostra GR86, o un centro detailing nelle vostre zone in modo da avere un parere professionale ad hoc!