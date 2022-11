A Milano arrivano le YOYO di Enjoy: il noleggio green a 29 cents al minuto

Milano sta vivendo un grande momento di transizione dal punto di vista della mobilità urbana. Dallo scorso mese di ottobre il Comune ha inasprito le regole per entrare in Area B e Area C, le due grandi ZTL cittadine che arrivano ai confini dell'hinterland, inoltre è in corso una feroce battaglia fra Sindaco e cittadini in merito a nuove piste ciclabili che andrebbero a togliere spazio alle vetture, come a Corso Buenos Aires e dintorni.

Da una parte dunque le istituzioni stanno provando diverse soluzioni per inquinare meno la città e spingere i cittadini a usare metodi alternativi all'auto di proprietà per muoversi, dall'altro tantissimi utenti sono spaesati e non sanno come affrontare bene la transizione, un po' per problemi di sicurezza stradale (bici e monopattini comportano sicuramente dei rischi, soprattutto in alcune zone cittadine), un po' per le crisi economica ed energetica, che hanno sicuramente diminuito il potere di acquisto di molti.



Spesso però la soluzione migliore sta nel mezzo, Enjoy infatti ha appena presentato una proposta di mobilità capace di mettere potenzialmente d'accordo tutti; una proposta green e a basso costo, aperta a tutti i cittadini, anche quelli al di fuori della famigerata Area B. La società di car sharing di Eni ha appena portato a Milano i suoi nuovi veicoli elettrici realizzati in collaborazione con XEV, che di fatto ha personalizzato per Enjoy la sua famosa YOYO.



Il car sharing di Enjoy diventa green

La XEV YOYO è una nostra vecchia conoscenza, su Everyeye.it ne parliamo dal novembre 2020, quando era solo un prototipo e costava meno di 7.000 euro.

Oggi è una microcar elettrica fatta e finita (e rifinita nei minimi dettagli), non a caso il suo prezzo si è adeguato ai tempi e alla qualità offerta: si può acquistare a un prezzo di 15.900 euro, cifra a cui bisogna togliere gli incentivi statali previsti per questo tipo di veicoli, circa 3.000 euro, per un prezzo finale attorno ai 13.000 euro. Se vi sembra troppo, oppure non avete voglia di acquistare una vettura di proprietà, potete sempre noleggiare la YOYO verde lime di Enjoy: a Milano sono già disponibili 50 unità, a fine dicembre però saranno già 200, mentre la flotta totale di Enjoy conta in città più di 900 veicoli fra auto e cargo. Nata a Torino, da un'idea 100% italiana, la XEV YOYO è stata scelta da Enjoy per diversi motivi chiave, ad esempio è compatta, è ben costruita, ma soprattutto offre una possibilità che per il car sharing è fondamentale: permette il battery swapping (ufficiale la XEV YOYO con battery swapping).



Sono anni che diverse aziende automotive propongono a Enjoy i loro veicoli elettrici per lo sharing, l'azienda però ha preferito aspettare perché con veicoli tradizionali da caricare alla colonnina avrebbe probabilmente offerto un pessimo servizio e chiuso in perdita l'affare, in termini di profitti.

La XEV YOYO invece è l'auto perfetta per lo sharing: a bordo troviamo tre batterie rimovibili che gli operatori possono cambiare al volo, dunque "ricaricare" le vetture è semplice e immediato, un singolo operatore può rigenerare decine di YOYO nel giro di poche ore - come ha confermato Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evolution di Eni, assieme ad Arianna Censi, Assessora alla Mobilità del Comune di Milano.

Sono inoltre auto comodissime per la città, raggiungono gli 80 km/h e offrono fino a 150 km di autonomia. Le YOYO di Enjoy sono anche dotate di tetto panoramico, inoltre si parcheggiano con facilità viste le dimensioni ridotte.



Come funziona il noleggio di Enjoy

La YOYO sembra il mezzo perfetto per Eni e la città di Milano, poiché è green, ha batterie intercambiabili in pochi minuti, è ultra compatto, ma quanto costa all'utente? La YOYO di Enjoy si noleggia a 0,29 euro al minuto più 1 euro di sblocco fisso quando si inizia il noleggio. Per sfruttare Enjoy è necessario scaricare l'app omonima sugli store digitali di Apple, Google oppure Huawei, registrarsi con una patente valida, cercare un veicolo nella zona d'interesse (è anche possibile inserire la targa o il codice sul parabrezza) e avviare il noleggio.

Al termine di ogni viaggio è possibile visualizzare la spesa sostenuta, così da non avere particolari sorprese, inoltre Enjoy permette anche il noleggio spalmato su più giorni o settimane a tariffe piuttosto convenienti. Milano inoltre non è la sola città a godere delle nuove YOYO, il servizio è già attivo a Torino, Bologna e Firenze. A Roma la flotta verde lime a zero emissioni arriverà prossimamente. A 9 anni dall'arrivo di Enjoy a Milano, dunque, l'esercito delle auto a noleggio della società diventa in parte elettrico, non resta che provare.