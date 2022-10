Le migliori offerte auto a ottobre 2022: le promo da BMW a Volvo

La prima settimana di ottobre 2022 è quasi giunta al termine ed è dunque arrivato il momento di dare un'occhiata alle migliori offerte automotive del mese: scopriamo quali modelli si possono acquistare in sconto, seguendo una carrellata di marchi elencati in ordine alfabetico.

Ricordiamo che l'articolo seleziona le offerte lanciate appositamente per il mese di ottobre 2022. Seguendo un ordine alfabetico, ci piacerebbe partire da Alfa Romeo, il Biscione ha però le sue offerte online ferme al 30 settembre 2022, non sappiamo dunque se siano state confermate oppure no per ottobre. Da questo momento in poi infatti elencheremo solo brand che abbiano chiaramente delle offerte riservate al mese in corso.



Da BMW a CUPRA

BMW ha all'attivo offerte WHY-BUY praticamente su tutta la sua gamma, valide fino al 31 ottobre 2022 presso le concessionarie aderenti all'iniziativa. Per fare un esempio: nuova BMW iX xDrive40 si può avere a 550 euro al mese con un tasso leasing del 4,99% e un TAEG del 6,40% (la nostra prova di nuova BMW iX xDrive40).

L'anticipo prevede 25.990 euro e la durata complessiva è di 36 mesi con 30.000 km. L'opzione si può avere anche con la Serie 1: 250 euro al mese con anticipo di 10.180 euro, 36 mesi e 45.000 km.

Anche Citroën ha offerte valide fino al 31/10/2022 su C3, C3 Aircross SUV, C4 termica ed elettrica, nuova C5 Aircross SUV, nuova C5 X e Berlingo (le offerte online di Citroën). Per fare un esempio: C3 si può avere a partire da 17.350 euro oppure 120 euro al mese IVA inclusa con un anticipo di 5.205 euro. E-C4 invece, elettrica alimentata a batteria, si può avere a 30.950 euro oppure a 142 euro al mese IVA inclusa con 9.285 euro di anticipo per tutto il mese di ottobre.

CUPRA ha in offerta Born, Formentor e-HYBRID 204 CV e CUPRA Leon Hybrid 150 CV. In particolare l'elettrica del marchio spagnolo, la Born (alla guida della nuova CUPRA Born elettrica), si può avere a partire da 265 euro al mese in 35 rate, con 8.425 euro di anticipo, 45.000 km inclusi, rata finale di 20.255 euro. Cliccate qui di seguito per tutte le offerte CUPRA di ottobre 2022.



Da Dacia a Hyundai

Dacia ha offerte su tutta la sua gamma, in particolare vi segnaliamo che la Spring elettrica si può avere a partire da 6 euro al giorno, ovvero da 180 euro al mese con PlusValore Dacia.

L'anticipo è di 4.275 euro, mentre la rata finale è da 8.190 euro. La stessa offerta si può avere anche su nuovo Duster, con in più ExtraValore Dacia che vi permette di pagare 3 rate solo 1 euro l'una.

Teoricamente anche Fiat ha diverse promozioni attive sul suo sito, la data di scadenza però è ferma al 30 settembre 2022, dunque ci tocca sorvolare. Pioggia di offerte aggiornate invece sul sito di Ford Italia. Trovate promozioni da Puma a Explorer, Mustang Mach-E compresa. L'elettrica americana si può avere a 595 euro al mese con anticipo di 10.000 euro, questo però è solo un esempio, è in promozione praticamente qualsiasi versione con ogni allestimento. Lo stesso vale per Puma, la Titanium EcoBoost Hybrid ad esempio si può avere con Anticipo Zero e 340 euro al mese fino al 31/10/2022.



Honda sembra avere offerte senza una scadenza precisa su Honda e, Jazz Hybrid, HR-V Hybrid, CR-V Hybrid e Civic. Nuova Honda Civic Full Hybrid si può avere ad esempio da 30.900 euro con 3.300 euro di Hybrid Bonus Honda in caso di permuta o rottamazione e 8 anni di Garanzia Estesa.



Passiamo così alle offerte Hyundai Plus, che mettono sul piatto da 2.300 a 7.625 euro di vantaggi. Le offerte più succose sono su KONA Electric Exlusive (qui trovate i nostri 10 motivi per acquistare una nuova KONA Electric), venduta con il massimo dei vantaggi, su TUCSON Plug-in Hybrid con 6.500 euro di vantaggi, i30 N Line Hybrid con 3.750 euro di vantaggi.



Da Jeep a Mazda

Promozioni di ottobre anche sul sito Jeep, dove potete trovare offerte su Renegade, Compass, Wrangler, Galdiator e Grand Cherokee. Per fare qualche esempio: Jeep Renegade si può avere da 199 euro al mese con 6.780 euro di anticipo, 48 rate, rata finale di 11.266 euro.

Ci sono anche diverse opzioni per il noleggio, Renegade 4xe Plug-in Hybrid si può ad esempio avere a 429 euro al mese con zero anticipo, 48 mesi con 1.000 compresi, tutti i servizi inclusi e Jeep Miles, che permette di pagare solo i km effettivamente percorsi. Passando a Compass invece abbiamo un'offerta base di 269 euro al mese con 2 anni di manutenzione e 4 anni di garanzia inclusa, vi invitiamo però a consultare il sito Jeep perché ci sono davvero decine di combinazioni da sfruttare.

Kia vi invita ad andare in concessionaria per scoprire le varie promozioni attive, Lancia invece ha quattro promo attive fino al 31 ottobre 2022. Abbiamo Ypsilon Silver Hybrid da 12.950 euro anziché 14.750 euro, nuova Ypsilon Unica invece costa 13.100 euro anziché 14.900 euro. In sconto anche la Ypsilon Alberta Ferretti e la Gold Hybrid.

Mazda cerca invece di aiutarvi nell'acquisto con i propri Ecobonus (scopri gli Ecobonus Mazda), capaci di sostituire gli incentivi statali ormai terminati sulle vetture termiche. CX-30 si può ad esempio avere con 2.250 euro di vantaggio, MX-30 addirittura viene venduta con 9.500 euro di vantaggio grazie agli Ecobonus Mazda (due settimane con la Mazda MX-30 elettrica). Le promo sono attive anche su Mazda3, Mazda2 e CX-5.



Da Mercedes-Benz a Peugeot

Fa il pieno di offerte anche un brand luxury come Mercedes-Benz, con Classe A che parte da 350 euro al mese più 0,17 euro ogni km percorso con Dynamic Lease.

In promo trovate anche GLA SUV, GLC Coupé, EQA, EQB (nuova Mercedes-Benz EQB alla prova) e veicoli commerciali come Classe T, Classe V ed EQV. Sul sito ufficiale di Mercedes-Benz trovate tutte le offerte in dettaglio.

In casa MINI c'è spazio per le offerte con Finanziamento MINI FREE. MINI Full Electric (due settimane con la MINI Cooper SE elettrica) si può avere in 35 rate da 280 euro, la MINI 3 porte termica invece si può avere a 35 rate da 270 euro. Online trovate promo su tutta l'attuale gamma MINI, anche su MINI Countryman Plug-in Hybrid, accessibile con 36 canoni da 310 euro con bollo, manutenzione ordinaria e RCA inclusi con WHY-BUY EVO.

Opel mette in campo fino a 1.250 euro di extra sconto da richiedere tramite form sul sito ufficiale (le offerte Opel a ottobre 2022), dove trovate soluzioni d'acquisto su tutta la gamma, da Corsa a Mokka-e.

Anche Peugeot ha tutti i suoi attuali veicoli in promozione. Guardiamo a 208 ad esempio: ci sono promo sia per il noleggio che per l'acquisto, in particolare la 208 PureTech 75 S&S si può avere in 35 rate da 199 euro al mese con 2.203 euro d'anticipo, sull'elettrica e-208 invece sono ancora attivi gli incentivi statali fino a 5.000 euro con rottamazione. In promo anche 3008: da 349 euro al mese in 35 rate.



Da Renault a Volvo

Fino al 31 ottobre 2022 Renault propone offerte su nuova Mégane E-Tech 100% Electric, Clio, nuovo Master, Kadjar, Clio GPL e Clio E-Tech Hybrid. La nuova Mégane E-Tech EV60 in particolare si può avere a 240 euro al mese con 8.800 euro di anticipo. Clio Equilibre TCe 90 invece si prende a 140 euro al mese con Valore Futuro Renault.



SEAT permette invece di avere Ibiza da 160 euro al mese, Arona da 159 euro al mese, mentre con Leon si sale a 209 euro al mese. In promo anche Leon Sportstourer, Ateca e Tarraco.



In casa SKODA invece nuova Fabia si può portare in garage a partire da 169 euro al mese con soli 3.100 euro di anticipo e Valore Futuro Garantito alla scadenza dei 35 mesi. Su Skoda ENYAQ iV invece ci sono fino a 5.000 euro di Ecoincentivi SKODA. In promo anche Kamiq, nuovo Kodiaq, Karoq, Octavia Wagon e-TEC, Superb Wagon e Scala.



Entro il 31 ottobre 2022 è inoltre possibile sfruttare gli incentivi 100% HYBRID di Suzuki, grazie ai quali avere Vitara 1.4 Hybrid COOL a 22.400 euro, oppure Swift 1.2 Hybrid Top a 17.800 euro. Trovate maggiori informazioni sulla pagina delle offerte Suzuki.

Sul sito Toyota trovate infine 47 offerte attive, dunque vi consigliamo di sfogliarlo con calma. In promo trovate Yaris Hybrid da 20.100 euro, Yaris Cross Hybrid da 23.450 euro, fino ad arrivare alla nuova Corolla Cross Hybrid da 34.500 euro.

Chiudiamo con Volvo, che propone in offerta XC40 Recharge Single Motor Pure Electric da 298 euro al mese con 36 mesi di leasing e massimo 60.000 km. XC60 B4 Mild Hybrid si può avere sempre in leasing a 433 euro al mese e massimo 90.000 km in 36 mesi, mentre XC90 B5 Mild Hybrid si porta a casa con 683 euro al mese con 90.000 km in 36 mesi. Scoprite le offerte Volvo.