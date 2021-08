Le migliori bici elettriche da comprare da Decathlon ad agosto 2021

Agosto 2021 è appena iniziato e abbiamo ancora molte settimane di bel tempo davanti a noi. In molte zone d'Italia infatti le temperature si conservano miti fino alla fine di ottobre, è dunque ancora un buon momento per acquistare una bicicletta elettrica - da utilizzare in vacanza e non solo, anche per muoversi in città col favore del meteo. Se avete dubbi in merito all'efficacia di una eBike, e pensate ancora di acquistare una muscolare per tenervi maggiormente in allenamento, beh potete leggere lo speciale che abbiamo dedicato al tema. Se invece avete già deciso cosa fare e cercate solo qualche consiglio su quale modello acquistare, seguiteci alla scoperta delle migliori bici elettriche da comprare da Decathlon, sia in negozio che online - dove grazie a ScalaPay possiamo acquistare in tre comode rate la nostra bicicletta se il conto non supera i 1.000 euro, senza lasciare troppe garanzie. Partiamo subito dunque.



Le migliori eBike di Decathlon per la città

Non possiamo non iniziare il nostro viaggio partendo dalle eBike meno costose, perfette per chi non ha voglia di spendere un capitale. Dando una rapida occhiata ai listini di Decathlon, la Vivobike 20" Retrò potrebbe sembrare la soluzione migliore per chi ha un piccolo budget, eppure aggiungendo appena 100 euro in più e arrivando a 799,99 euro si può avere una migliore Vivobike cittadina da 26" - in sconto mentre scriviamo dell'11%.

La bici da 20" è ottima per chi ha problemi di spazio, essendo pieghevole, questa da 26" è in ogni caso migliore in generale: motore da 250 W, batteria da 7,8 Ah, autonomia compresa fra i 30 e i 40 km, dimensioni adatte a chi è alto da 1,60 metri a 1,80 metri. Chiaramente non stiamo parlando del miglior prodotto disponibile sul mercato ma di un buon compromesso in questa fascia di prezzo. A 899,99 euro troviamo poi, sempre in sconto, la Vivobike Milano 26", che oltre al cestino frontale vanta una migliore autonomia (da 40 a 80 km grazie a una batteria più grande da 13 Ah) e un telaio in acciaio ribassato adatto per uomini e donne con altezze che vanno da 1,55 metri a 1,90 metri. È probabilmente lei la migliore soluzione cittadina al di sotto dei 1.000 euro. Salendo di prezzo, adorerete di certo la Elops 920 E con telaio alto o basso, disponibile in diverse taglie e con autonomia da 50 a 70 km. Possiede un motore con 70 Nm di coppia istantanea nella sua modalità di assistenza più sportiva ed è rifinita nei minimi dettagli: costa infatti 1.599,99 euro e risulta spesso esaurita, sia in negozio che online.



Fra le pieghevoli potrebbe essere un'ottima soluzione la Nitro Black di The One con gomme fat, disponibile da Decathlon a 899,99 euro e perfetta per sfidare pavé, sampietrini, rotaie del tram e quant'altro. Se avete più fondi, date un'occhiata alla nuova Fatbike 20" di Vivobike, parte della nuova collezione e dal costo di 1.499 euro, mentre se non volete badare a spese la X7 di Icon.e potrebbe darvi migliori soddisfazioni con freni a disco, ABS con forcella regolabile, password di avvio sul display, batteria Samsung 48 V/499,2 Wh sufficiente per 40-50 km di autonomia. In questo caso si sale a 1.999,99 euro.

Le migliori eMTB di Decathlon

In questo campo le cose si fanno parecchio interessanti. Al di sotto dei 1.000 euro la scelta è limitata a un solo modello, potreste però rimanere parecchio soddisfatti: parliamo della Rockrider E-ST 100 di cui ci siamo già occupati su queste pagine. Anche se il suo design non è all'ultimo grido, con la generosa batteria a vista, questa eBike è un ottimo compromesso qualità/prezzo, adatta agli amatori, a chi non fa percorsi montani troppo impegnativi ma vuole comunque fare i suoi primi passi nel mondo delle eMTB.

Costa 999,99 euro e si può dunque anche acquistare a rate con ScalaPay sul sito di Decathlon. Tecnicamente vi offre 250 W di potenza e 42 Nm di coppia, con batteria da 380 Wh che promette viaggi da 2:15 ore in media. Salendo di prezzo, è appena uscita la Riverside 500 E, sempre ammortizzata all'anteriore (hardtail) e con batteria bene in vista. adatta soprattutto per il trekking. Non si può acquistare con ScalaPay perché costa 1.249,99 euro ma può offrirvi fino a 90 km di autonomia in Modalità 1 e un motore con sensore di coppia integrato, che rende più naturale l'integrazione fra pedalata e assistenza. Disponibile inoltre in 4 taglie differenti, dalla S alla XL. Qualche gradino più su, a 2.099,99 euro, si trova la Rockrider E-ST 900 con ruote da 27,5", con motore da 250 W e coppia da 70 Nm, con batteria da 500 Wh che vi promette 3 ore di viaggio in media.



Le vere "chicche" di Decathlon sono però rappresentate dalle nuove Stilus E-ST e Stilus E-AM V2. La prima è appena arrivata sul mercato e a 2.799,99 euro rappresenta una valida opzione per l'amatore avanzato.

È ben rifinita, vanta un design con batteria "a scomparsa" e soprattutto è Full Suspension, ammortizzata sia avanti che centralmente. Si adatta a terreni piuttosto impervi, il motore è un Bosch Performance Line con 65 Nm di coppia, la batteria invece è una Bosch Powertube da 500 Wh, sufficiente per viaggiare fino a 4 ore. La Stilus E-AM V2 si trova invece al top della gamma di Decathlon e a 3.699,99 euro rappresenta il non-plus-ultra elettrico che possiate acquistare presso la nota catena sportiva. Full Suspension, motore Bosch Performance Line CX con 85 Nm di coppia che aumenta del 340% lo slancio della pedalata muscolare, batteria Bosch Powertube da 625 Wh sufficiente a viaggi di 5 ore. Una eMTB davvero eccezionale per ciò che offre al suo prezzo, se siete fortunati e riuscite a trovarne una disponibile...