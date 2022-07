Le migliori auto usate con più di 10 anni da comprare a metà 2022

Trovare sul mercato le migliori auto usate è da sempre l'obiettivo di quegli automobilisti che cercano di contenere i costi senza per questo rinunciare all'affidabilità. Quando ci si appresta ad acquistare un'auto, nuova o usata che sia, sono tanti i fattori da tenere in considerazione. In questo articolo ci concentreremo sulle auto usate con più di dieci anni con il miglior rapporto qualità-prezzo e che rispondano prima di tutto alla principale delle esigenze: quella dell'affidabilità. In commercio, come stiamo per vedere, è possibile trovare vetture di ogni prezzo.



Dalla Renault Mégane all'Alfa Romeo 159

I primi modelli che proponiamo sono veramente low budget (500-1000 euro) e per rintracciarli dobbiamo riavvolgere la linea del tempo fino all'inizio degli anni Duemila. La prima è la Renault Mégane, la berlina francese che all'epoca ha fatto discutere per via del suo stile "di rottura" che l'ha però resa immediatamente riconoscibile (e possiamo dire che oggi la storia si è ripetuta: alla guida della nuova Mégane E-Tech Electric 2022).

Esemplari del 2002 con motore 1.6 benzina hanno prezzi di partenza di 700 euro. È poi la Ford a essere protagonista con due modelli. La Ford Focus è stata uno dei maggiori successi della Casa dell'Ovale Blu grazie a un design senza tempo che la rende attuale ancora oggi. Per un modello del 2001 con motore benzina 1.6 i prezzi si aggirano sui 500 euro.

A ruota della Focus incontriamo la piccola Ford Ka. La Casa americana ha riscosso un enorme successo a inizio anni 2000 con la citycar dal look tondeggiante e paraurti in plastica grezza utili per ridurre il panico da piccoli graffi. Per un esemplare del 2002 con 84.000 km i prezzi partono da 500 euro.

C'è spazio anche per un po' d'Italia con l'Alfa Romeo 159. Dopo il successo della 156 la 159 ha ricevuto una accoglienza tiepida per via di un telaio non all'altezza del motore; motore 1.9 JTD che si è però rivelato indistruttibile e parsimonioso. I prezzi partono da 500 euro.



Un salto verso l'ibrido e il GPL

Da questi modelli il salto all'ibrido può sembrare un volo pindarico ma, nonostante la tecnologia ibrida si sia diffusa su larga scala solo di recente, è possibile trovare nel mercato dell'usato molte offerte interessanti, come la Honda Insight del 2009, un modello passato sottotraccia nel mercato italiano.

La Honda Insight si rivela una berlina comoda per affrontare lunghi viaggi e parsimoniosa nei consumi grazie all'unità ibrida da 1.3 litri. I prezzi partono da 4.500 euro.

Poi c'è la regina Toyota Prius (2004), il modello simbolo tra le auto ibride, oggigiorno giunta alla sua quarta generazione a testimonianza del suo successo globale. Nel mercato dell'usato sono presenti numerose offerte a prezzi vantaggiosi. Per un esemplare del 2004 con 114.000 km sulle spalle i prezzi partono da 4.500 euro.

Sempre al gigante dell'auto giapponese appartiene un'altra occasione dell'usato: la Toyota Yaris. La piccola e versatile utilitaria è una delle più apprezzate del mercato e, grazie al motore ibrido da 1.5 litri, è in grado di bere davvero poco. I prezzi per un esemplare del 2012 con 125.000 km partono da 7.500 euro.

Dall'ibrido si passa al GPL. Qui le migliori occasioni tornano a riguardare l'Europa: Fiat Punto (2009), Renault Clio (2012) e Opel Meriva (2012). La seconda generazione della Fiat Punto è stata un vero e proprio successo commerciale per la Casa italiana e la versione dotata di alimentazione GPL si rivela l'ideale per contenere i costi di gestione ancora oggi. I prezzi partono da 2.200 euro per un esemplare con 132.000 km.



Dalla Renault Clio alla Chevrolet Captiva

Altra utilitaria di grande successo, la Renault Clio ha colpito il pubblico per un design ben realizzato che strizza l'occhio alla sportività. Il motore da 1.2 litri alimentato a GPL si rivela affidabile e parco.

I prezzi partono da 3.500 euro. Nel segmento delle monovolumi la Opel Meriva è stata una delle vetture più acquistate prima di cedere il passo all'avanzata di SUV e crossover. Il propulsore 1.4 turbo da 120 CV si sposa alla perfezione con l'alimentazione GPL. I prezzi partono da 5.800 euro.

Anche chi cerca una vettura sportiva ma non vuole dilapidare i propri risparmi può guardare con interesse al mercato dell'usato. In questo settore al fianco della sempreverde Porsche 911 troviamo l'Audi TT coupé e la Peugeot RCZ. La TT ha lasciato tutti di stucco al momento della sua uscita sul mercato per via di un design senza tempo che la rende ancora oggi assolutamente desiderabile. Il motore da 1.8 litri eroga 180 CV, mentre i prezzi per un esemplare con 155.000 km partono da meno di 4.000 euro. La Casa francese è invece entrata nel segmento delle auto sportive con una coupé dal look personale e felino che ancora oggi riesce a far voltare le teste. Sotto il cofano batte un motore benzina da 1.8 litri e 156 CV. I prezzi partono da 10.300 euro per esemplari con poco più di 100.000 km.



SUV, crossover e auto per neopatentati

Per quanto riguarda il vitalissimo settore dei SUV con almeno 10 anni sul groppone i nomi più gettonati sono le Fiat Sedici (2011) e Fiat Freemont. La prima ha un prezzo che si aggira intorno ai 5.500 € ed è un modello robusto e solido, costruito insieme a Suzuki, la seconda vale circa il doppio (10.000 €) perché derivata dalla Dodge Journey ha poi saputo riscattarsi rivelandosi un buon successo commerciale.



Nella lista possono figurare anche Opel Antara (2012), 8.000 €, uno dei primi veri SUV per tutti, e la sua gemellina Chevrolet Captiva (2011), pressappoco allo stesso prezzo ma con un piglio decisamente più americano.

Tra i 9.000 e i 10.000 euro viaggiano Nissan Qashqai+2 (2102), una certezza del settore SUV, Skoda Yeti (2012), Land Rover Freelander (2011), che può contare sul suo fascino British, e la Hyundai ix35 (2012), un'auto dai grandi contenuti tecnici, che unisce qualità ed affidabilità tipicamente coreana a prezzi bassi, sostituita sul mercato dalla Tucson (alla guida della nuova Hyundai Tucson 2021). Nell'ambito di SUV sportivi affidabili con più di dieci anni sulle spalle una nomina spetta anche alla BMW X1.

Concludiamo occupandoci delle migliori occasioni per neopatentati, modelli per tutti i gusti che si aggirano tra i 7 ed i 10 anni di anzianità. La Citroën C3 1.4 HDi Seduction del 2013 è la versione diesel "base" della seconda generazione della piccola francese realizzata sullo stesso pianale di DS3 e DS3 Cabrio. Facile da trovare usata a poco più di 5.000 euro, ospita sotto il cofano un motore 1.4 turbodiesel Euro 5 HDi poco potente (68 CV).



Restando in Francia troviamo un'altra occasione: la Renault Scénic XMod 1.5 dCi 95 CV Wave del 2014. La monovolume francese spinta da un 1.5 turbodiesel Euro 5 dCi da 95 CV è utilizzabile come unica auto di famiglia per chi ha un figlio che sta per prendere la patente, offre tanto spazio alle spalle e alle gambe dei passeggeri posteriori e può vantare un bagagliaio molto sfruttabile quando si abbattono i sedili posteriori. Il prezzo parte da 6.500 euro.

Alla "risparmiosa" Fiat Panda e alla chic Lancia Ypsilon 1.2 Silver, la variante più economica della seconda generazione della piccola torinese facile da trovare a poco più di 5.000 euro e che monta un motore 1.2 Euro 6 a benzina da 69 CV, aggiungiamo la doppietta centro-europea Dacia Duster 1.5 dCi 90 CV 2014 (oggi invece è possibile guidare il nuovo Duster Extreme 2022) e Skoda Octavia Wagon 1.6 TDI 90 CV Ambition 2013.

La prima, versione a gasolio "entry level" della SUV compatta "low-cost" rumena, è adatta ai neopatentati che amano la posizione di seduta rialzata ed è facile da trovare di seconda mano a 7.000 euro, monta un motore 1.5 turbodiesel Euro 5 dCi da 90 CV un po' rumoroso. La seconda, nella versione diesel "base" della terza generazione della station wagon ceca sviluppata sullo stesso pianale della Volkswagen Touran, è un'ingombrante familiare costruita con cura perfetta per i neopatentati alla ricerca di un ampio bagagliaio.