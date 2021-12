Mercedes-Benz presenta la nuova Mkers Gaming House: l'eSport è di casa

Alte prestazioni ed eleganza assoluta. Sono questi i due elementi principali che ci tornano subito alla mente quando pensiamo a Mercedes-Benz, il marchio luxury tedesco che ha appena tenuto la conferenza annuale relativa ai risultati ottenuti in Italia nell'anno in corso. Un appuntamento che ha preso forma in una location particolare per la stella a tre punte, che noi di Everyeye.it già conosciamo bene: parliamo della Mkers Gaming House Powered by Mercedes-Benz di Roma, la nuova "casa" del team eSport Mkers che sorge fra il Colosseo, i Fori Imperiali e il Circo Massimo. Fondato da ormai più di quattro anni da Thomas De Gasperi, Paolo Cisaria, Amir Hajar e Daniele Ballini, il team può oggi contare su uno studio-laboratorio pensato su misura per i player.



Al suo interno i Mkers potranno allenarsi e studiare nuove strategie assieme ad analyst e coach, al fine di essere ancor più vincenti rispetto al già glorioso e recente passato. Mercedes-Benz sarà parte attiva di questa nuova realtà, come sponsor e supporter, poiché alle porte del 2022 crede fermamente che l'esperienza fisica debba incontrare quella digitale, sia in ambito automotive che gaming.



Il reale incontra il digitale

Dal supporto alla community degli eSport si arriva a passi svelti all'esperienza di acquisto di un'automobile, sempre più digitale anche per quanto riguarda il segmento luxury.

Se nel 2019 i clienti pronti ad acquistare un'auto online erano meno della metà del totale, il 47%, nel 2021 la percentuale è salita al 58%; sempre nel 2019 solo il 18% dei clienti Mercedes-Benz aveva avviato un processo di acquisto online, mentre nel 2021 i dati parlano del 37%. Questo ha causato un calo fisiologico delle visite presso le concessionarie fisiche ma solo per l'aspetto preliminare e informativo, gli show-room restano fondamentali per l'esperienza generale di acquisto per il 79% degli intervistati. Ecco dunque cosa si intende con "realtà fisica che incontra quella digitale", sport reali ed eSport: due esperienze che si fondono e si completano, accrescendo la soddisfazione del cliente/utente che viene maggiormente coinvolto nel processo di scelta e di acquisto, così con la fruizione dei contenuti e la partecipazione agli eventi live nel caso degli eSport.



La nuova casa dei Mkers by Mercedes-Benz

A proposito di eSport: Mercedes-Benz è stata una delle prime aziende automotive a credere in questa nuova realtà competitiva. La stella a tre punte si è avvicinata agli e-gaming per la prima volta nel 2017, diventando di fatto il primo brand automobilistico di lusso a supportare questo mondo in ascesa su scala globale.

In principio abbiamo visto nascere una partnership fra il produttore tedesco e League of Legends, nel 2018 invece sempre Mercedes-Benz è diventato Global Mobility Partner di ESL, la lega che organizza tornei di eSport su scala internazionale. Nel 2019 un ulteriore step in avanti: Mercedes-Benz diventa il primo brand automobilistico a supportare attivamente una squadra di eSport, con investimenti di rilievo.



Nel 2020 invece il ruolo di Exclusive Automotive Partner in tutti gli eventi globali di League of Legends. Il marchio tedesco dunque conosce molto bene il mondo degli eSport e questo ha portato alla creazione del Mercedes-AMG Petronas Esports Team e della recente partnership tra il team Mercedes-AMG Petronas Esports e SteelSeries, leader di mercato nelle periferiche di gioco eSport. Un percorso che ha portato, in maniera naturale, a stringere l'importante partnership con i Mkers e alla creazione della Gaming House romana di cui abbiamo parlato nell'introduzione di questo articolo.

Costruita con la classica impronta sportiva di Mercedes-AMG in mente, la Mkers Gaming House vanta oggi una sala con diverse postazioni di gioco, una sala interamente dedicata ai trofei, una zona per lo streaming e "un'area simulazione" dov'è possibile guidare l'avanzato Simulatore di Guida Ufficiale del team. Una sorta di garage in stile cyberpunk che prevede anche una sala dedicata alla storia delle console di gioco, due sale per il riposo e il relax e infine un suggestivo loft. A impreziosire ulteriormente la Mkers Gaming House troviamo poi articoli della Collection Mercedes-Benz come i cappellini in edizione limitata dedicati al campione di F1 Lewis Hamilton, le tazze Mercedes-AMG, i monopattini brandizzati, set di ruote e cerchi ufficiali. Un luogo dove non solo il team dei Mkers può allenarsi al meglio ma dove si respira costantemente lo spirito sportivo di Mercedes-Benz e AMG, marchi luxury più che reali che abbracciano anche il mondo virtuale degli eSport.



La rinascita di un mito: la Mercedes-AMG SL Roadster

Quello fra reale e digitale però non è l'unico matrimonio approvato da Mercedes-Benz: durante la serata presso la Mkers Gaming House è stata sancita anche un'altra unione, quella fra passato e futuro. È stata infatti mostrata in esclusiva la Mercedes-AMG SL Roadster, modello che fa rinascere il mito della SL iniziato negli anni '70. Un mito fatto di grandi performance, un comfort di altissimo livello e un design a cui è difficile resistere.

A conferma di questo la nuova variante presenta una capote in tessuto nero che si chiude/apre semplicemente premendo un pulsante, luci posteriori a LED, una grembialatura posteriore AMG, una mascherina del radiatore specifica di AMG e DIGITAL LIGHT, cerchi in lega leggera AMG da 21" disponibili a richiesta. Un'auto fuori scala che riassume alla perfezione il 2021 di Mercedes-Benz: un anno legato fortemente alla tradizione che allo stesso tempo ha impostato lo sguardo a ciò che verrà negli anni a venire, sempre più elettrici.