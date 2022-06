Nuova Mercedes-Benz GLC 2022: ibrida e iper tecnologica, anche diesel

Poche ore dopo la presentazione delle nuove BMW X1 e iX1, Mercedes-Benz ha detto la sua lanciando sul mercato italiano la nuova Mercedes-Benz GLC 2022, piena di tecnologia e disponibile solo in versione ibrida. Quattro motorizzazioni GLC sono ora Mild Hybrid con tecnologia a 48 V, sono dunque vetture dotate di alternatore-starter integrato ISG. Avremmo sicuramente preferito una tecnologia Full Hybrid, più efficiente e conveniente, Mercedes-Benz però ha deciso di saltare direttamente al Plug-in Hybrid: tre nuove motorizzazioni sono infatti plug-in e offrono fino a 100 km di autonomia in modalità Full Electric.



La nuova Mercedes-Benz GLC Mild Hybrid 48 V

I modelli Mild Hybrid 48 V possono contare su funzioni di veleggio, di recupero dell'energia in fase di frenata e un effetto boost in fase di accelerazione. La funzione Start&Stop inoltre risulta praticamente impercettibile a bordo del veicolo, così come il passaggio dal veleggio a motore spento alla normale trazione.

Tutti i modelli GLC 2022 montano inoltre un cambio automatico 9G-TRONIC di serie e la trazione integrale 4MATIC. Anche il diesel inoltre è ibrido, in una configurazione estremamente interessante che vede la potenza massima arrivare a 198 kW con 17 kW di effetto boost dell'alternatore ISG. La benzina invece può contare sul motore a quattro cilindri M 254 di nuova concezione, già visto su Classe C.



La GLC 2022 Plug-in Hybrid

Passando ai modelli Plug-in Hybrid, la potenza complessiva massima delle configurazioni è di 254 kW/333 CV con una coppia complessiva massima di 750 Nm. L'autonomia promessa, come detto in apertura, è di 100 km, inoltre questi modelli plug-in possono contare su sospensioni pneumatiche AIRMATIC con sistema di regolazione di livello.

Mercedes-Benz promette inoltre viaggi Full Electric pieni di brio, la coppia massima del solo generatore elettrico infatti è pari a 440 Nm, disponibile praticamente da subito, dai primi giri del motore. La velocità massima del Full Electric però si ferma a 140 km/h per limitare i consumi.

Arriviamo così a parlare della batteria ad alto voltaggio, che può conservare fino a 31,2 kWh di energia. Una batteria di dimensioni importanti, per la quale è possibile richiedere un caricabatterie DC capace di arrivare a 60 kW - con il quale è possibile ricaricare la batteria scarica in 30 minuti a una colonnina compatibile. Per la ricarica a casa invece si arriva a 11 kW con ricarica trifase tramite Wallbox.



Su strada e fuoristrada

La nuova Mercedes-Benz GLC potrebbe sembrare un classico SUV cittadino, al contrario è capace anche di spiccate doti da fuoristrada. La schermata Offroad mette a disposizione comandi facilitati e una visibilità migliorata grazie al "cofano del motore trasparente". Il comfort di bordo è poi garantito da un asse anteriore a quattro bracci e a un asse posteriore multilink - che si sommano alle sospensioni selettive pneumatiche AIRMATIC di cui abbiamo già parlato.

Mercedes-Benz ha anche migliorato la resistenza aerodinamica rispetto al modello precedente, arrivando a un coefficiente di 0,29 rispetto al precedente 0,31. Sul fronte dell'infotainment poi c'è tutto ciò che un geek del nostro secolo possa sognare: MBUX di ultimissima generazione con due ampi display di serie, navigazione a schermo intero, head-up display, assistente vocale "Hey Mercedes", impianto audio premium da 15 altoparlanti e 710 W di potenza con Surround Sound System Burmester - disponibile come optional.

Sempre a richiesta possiamo avere Digital Light, una rivoluzionaria tecnologia per i fari che proietta anche linee di demarcazione o simboli utili sulla carreggiata. Decisamente completa infine la suite di Assistenza alla Guida, nella quale spiccano servizi come il sistema di assistenza attivo della regolazione della distanza DISTRONIC, il nuovo pacchetto parcheggio con telecamera 360 gradi e "cofano del motore trasparente" che abbiamo già nominato sopra.



Queste sono soltanto le caratteristiche principali della nuova Mercedes-Benz GLC 2022, della quale attendiamo soltanto di scoprire i prezzi ufficiali per l'Italia.