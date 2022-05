Mercedes batte Tesla: Guida Autonoma di Livello 3 in vendita dal 17 maggio

Negli ultimi anni si è fatto un gran parlare di Autopilot e della Guida Autonoma Completa di Tesla, famosa negli USA come Full Self Driving. Nel frattempo però Mercedes-Benz lavorava silenziosamente alla sua Guida Autonoma di Livello 3, a breve ufficialmente in vendita in Germania (come cambia la Guida Autonoma dal Livello 1 al 5?). Si tratta di un vero e proprio colpo di coda da parte del marchio tedesco, uno smacco di dimensioni epocali, in una sola mossa infatti il colosso californiano di Elon Musk viene sorpassato come nulla fosse, su più fronti.

Il primo fronte è quello tecnologico: pur essendo molto avanzata, infatti, la Guida Autonoma Completa di Tesla è classificata come Livello 2 per questioni legali (la Guida Autonoma cittadina di Tesla è di Livello 2), mentre Mercedes-Benz ha un Livello 3 ufficiale. Il secondo fronte riguarda le tempistiche: rispetto alle promesse, il FSD di Elon Musk è decisamente in ritardo e si trova ancora in Beta, mentre la Guida Autonoma di Livello 3 di Mercedes-Benz sarà in vendita da prossimo 17 maggio in Germania.



Mercedes-Benz batte Tesla sui tempi (e non solo)

Drive Pilot sarà configurabile su Classe S ed EQS e sarà anche più economico di Autopilot FSD. È il terzo fronte su cui i tedeschi stanno sbaragliando gli americani: su Classe S Drive Pilot costerà 5.000 euro, su EQS 7.430 euro, mentre Tesla vende il suo FSD a 12.000 dollari negli USA (con funzioni che arriveranno solo prossimamente, che oggi esistono in Beta). Certo Model 3 e Model Y costano meno di nuova Classe S ed EQS, Elon Musk vuole portare la Guida Autonoma su un mercato di massa, sui prezzi netti della guida autonoma però vince comunque Mercedes.

In Europa Autopilot al massimo potenziale costa 7.500 euro, le funzioni però sono estremamente limitate rispetto alla versione USA, tra l'altro stiamo provando il pacchetto completo su Model 3 Long Range proprio in questi giorni e presto vi diremo cosa ne pensiamo. Ma cosa si può fare con la Guida Autonoma di Livello 3?



Le potenzialità della Guida Autonoma di Livello 3

Già con il Livello 2 le auto di nuova generazione hanno raggiunto un alto grado di automazione, le Tesla con software FSD Beta ad esempio sono in grado di guidare in città badando a semafori, segnali di stop, incroci e quant'altro, c'è però un aspetto fondamentale che inchioda la tecnologia al Livello 2: il conducente è obbligato a guardare costantemente la strada e a tenere le mani sul volante.

Quando la vettura non sente pressione sul volante Autopilot si disattiva, dopo diversi avvertimenti certo, e si riattiva solo alla successiva ripartenza.

Il Livello 3 permette invece al conducente di distrarsi, per così dire, di distogliere gli occhi dalla strada e utilizzare le mani per fare altro, si può ad esempio consultare lo smartphone, giocare a un videogioco sullo schermo centrale (come si vede negli scatti Mercedes-Benz), vedere una serie TV, a patto però che il conducente resti fermo al suo posto e sia in grado di prendere i comandi in caso di necessità. Quest'ultimo dettaglio differenzia il Livello 3 dal 4 e dal 5, con quest'ultimo che non prevede neppure l'installazione di un volante. Tutto perfetto dunque, finalmente il futuro è arrivato? Non proprio.



Le attuali limitazioni della Guida Autonoma di Livello 3

A livello legale, la Guida Autonoma di Livello 3 è stata riconosciuta da pochissimo in Europa, in Italia la sperimentazione partirà da luglio 2022 su tratti di strada selezionati e con diversi paletti (la Guida Autonoma L3 in Italia da luglio 2022), ad esempio potremo usare la tecnologia solo su strade con carreggiate separate, senza pedoni o ciclisti, e soprattutto solo fino a 60 km/h.

Lo stesso limite di velocità è imposto in Germania, dunque si tratta di una tecnologia al momento pressoché inutilizzabile, salvo nel traffico congestionato e su autostrade selezionate. Le cose però, anche a livello legale/giuridico oltre che commerciale, si stanno muovendo in fretta e il periodo di sperimentazione potrebbe durare per un lasso di tempo relativamente breve nel vecchio continente, non appena le autorità prenderanno atto della bontà della tecnologia.

Mercedes-Benz sta anche lavorando affinché il suo Livello 3 possa funzionare correttamente negli USA, ottenendo tutte le certificazioni richieste (la Mercedes-Benz EQS si parcheggia da sola a Los Angeles). Una volta che la missione oltreoceano sarà compiuta la sfida con Tesla e gli uomini di Elon Musk sarà al suo zenit. Allacciate le cinture dunque, anche se a guidare sarà l'auto...