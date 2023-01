La Mazda MX-30 diventa Plug-in Hybrid: tutto sulla nuova e-Skyactiv R-EV

La storia della Mazda MX-30 è purtroppo costellata di ombre e sfortune, nonostante il suo stile e la qualità produttiva altissima (ne parliamo nell'articolo Due settimane con la Mazda MX-30 elettrica). La variante BEV non ha avuto il successo sperato, ora però il modello è alla ricerca di un meritato riscatto: vi presentiamo ufficialmente la nuova Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, una vettura Plug-in Hybrid tutta da scoprire che conserva al suo interno una sorta di "arma segreta".

Parliamo del famoso motore rotativo Mazda del quale abbiamo parlato per mesi prima di questo momento: ora è arrivato il tempo di scoprirlo nel dettaglio e capire come funziona questa nuova tecnologia giapponese applicata alla MX-30.



Una nuova Mazda MX-30 Plug-in Hybrid

Presentata in anteprima il 13 gennaio 2023 al Motor Show di Bruxelles, la nuova Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV riprende in maniera alquanto fedele la filosofia dell'azienda nipponica del "vivere fedele ai propri principi". Questo nuovo modello infatti promette una guida precisa e piacevole, un design esterno riconoscibile e familiare assieme a un abitacolo confortevole che ha lo scopo di "rasserenare la mente e il cuore".

Impossibile non amare il tradizionale "calore" Mazda, che crea ogni sua vettura andando sempre un po' al di là della mera ingegneria, su queste pagine però dobbiamo anche analizzare le auto dal punto di vista tecnologico ed ecco le novità di questa innovativa versione.

Se la MX-30 originale, alimentata da un solo motore elettrico, ha deluso più o meno l'intero settore sul fronte dell'autonomia, la MX-30 Plug-in Hybrid risolve questo annoso problema: la batteria di bordo permette di spingere la vettura a zero emissioni fino a 85 km, dunque per gli spostamenti quotidiani possiamo evitare di utilizzare la classica benzina.

Quando abbiamo a che fare con le lunghe distanze però possiamo sfruttare un generatore di energia capace di estendere il range, abbattendo dunque i limiti.



Come funziona il motore rotativo Mazda

Se la MX-30 originale vantava una batteria da 35,5 kWh, la nuova Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV si ferma a 17,8 kWh per fare spazio al sistema ibrido e a un serbatoio per la benzina da 50 litri. Come abbiamo anticipato, la batteria di trazione promette fino a 85 km di autonomia, poi in caso di bisogno entra in gioco il motore rotativo 8C di nuova concezione, raggruppato nel vano motore assieme al generatore elettrico e a un motore elettrico da ben 125 kW/168 CV che migliora leggermente le prestazioni della MX-30 originale.

Come potete intuire manca del tutto un motore termico tradizionale, questo significa una cosa sola: la nuova Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV si muove sempre grazie alla trazione elettrica, il generatore rotativo serve soltanto a creare energia aggiuntiva (una strada che in Giappone è stata già scelta, con qualche differenza, da Nissan per la sua tecnologia e-POWER disponibile sulla nuova Qashqai). Questo dunque porta a diversi vantaggi: idealmente, possiamo metterci alla guida di un'auto elettrica dall'autonomia "infinita", o che comunque può essere estesa con un semplice pieno di benzina in pochi minuti presso un qualsiasi distributore.

In aggiunta possiamo utilizzare la coppia e il brio del motore elettrico per tutti i nostri viaggi, con consumi di carburante stabili per tutto il tempo. Essendo Plug-in Hybrid a tutti gli effetti, la nuova Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV può anche essere ricaricata presso le colonnine pubbliche o a casa tramite wallbox. Possiamo infatti sfruttare la ricarica AC a 2 fasi oppure la DC a 3 fasi, la vettura può anche funzionare da alimentatore da 1.500 W. Tre inoltre le modalità di guida messe a disposizione da Mazda: Normale, EV e Ricarica.



L'offerta Mazda per la nuova MX-30 Plug-in Hybrid

Arrivati a questo punto dell'articolo è quasi superfluo sottolineare quanto la MX-30 sia diventata incredibilmente interessante e attraente, ma a che prezzo possiamo portare la vettura in garage? La nuova MX-30 e-Skyactiv R-EV si potrà avere a partire dai 38.150 euro dell'allestimento Prime Line, per arrivare ai 41.400 euro dell'allestimento top di gamma Makoto. Nel mezzo anche la variante Exclusive Line. Mazda ha anche previsto due edizioni speciali come la Advantage e la Edition R appena presentata a Bruxelles: in questi casi i prezzi saranno rispettivamente di 39.650 euro e 45.650 euro. Le prime unità della MX-30 e-Skyactiv R-EV saranno negli showroom Mazda a partire dall'inizio dell'estate 2023.

Grazie agli incentivi governativi sarà poi possibile ottenere fino a 8.500 euro di vantaggi in caso di rottamazione, inoltre Mazda permetterà l'acquisto tramite formula Get & Drive Smart con inclusa un'Assicurazione furto e incendio per 2 anni che prevede il solo versamento di un anticipo, senza dover pagare rate né interessi per i successivi 2 anni.

Al termine del periodo il cliente potrà tenere, restituire o sostituire la vettura con la certezza di sapere quale sarà il suo valore alla scadenza del contratto. Ora non resta che attendere una prova sul campo di questa nuova MX-30 e-Skyactiv R-EV, stay tuned.