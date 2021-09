Quale localizzatore GPS comprare? I migliori del 2021 per auto e moto

Avete appena acquistato un'auto (come una moto, una barca...,), o state per farlo, e state pensando all'installazione di un localizzatore GPS che vi aiuti a ritrovare il vostro veicolo in caso di furto? Andiamo subito a scoprire i migliori del momento da acquistare su Amazon, ma non solo. Può sembrare superfluo ma è meglio ricordarlo: i localizzatori GPS sono pensati per un uso personale, vanno appunto installati a bordo del proprio veicolo con finalità di contrasto al furto, qualsiasi altro utilizzo che coinvolga altre persone (localizzatori installati senza permesso su veicoli usati da persone terze) è considerato illegale in Italia, dunque fate molta attenzione.



Localizzatore GPS Winnes TK905

Partiamo con il Winnes TK905, considerato spesso all'unanimità come il migliore nel suo campo in base al suo rapporto qualità/prezzo. Costa al momento in cui scriviamo 52,98 euro su Amazon Italia ed è inoltre disponibile un coupon con il 5% di sconto.

La sua batteria da 5.000 mAh garantisce un utilizzo di 90 giorni consecutivi e il livello di carica può essere controllato via app. Si attacca grazie a un potente magnete ed è in grado di inviare notifiche di allarme al telefono in caso di problemi. Fornisce una posizione GPS precisa in tempo reale e ha uno storico delle posizioni fino a 90 giorni. Ciò che serve per utilizzarlo al massimo è inserire una SIM di rete.



Curve di Vodafone

A proposito di SIM: è ormai qualche anno che Vodafone propone dispositivi IoT in grado di comunicare con il mondo grazie alla rete cellulare e fra questi c'è l'iconico Curve (volendo, esiste anche il Curve Bike Light & GPS Track per biciclette), uno smart tracker GPS che si può acquistare sia nei negozi Vodafone che su Amazon al costo di 42,52 euro - disponibile sia in colorazione grigia che nera. In confezione è presente una Vodafone Smart SIM che richiede però un servizio di connettività che costa 3 euro al mese.

Rispetto al TK905, la batteria del Curve può arrivare a un massimo di 7 giorni, con autonomia e funzionalità che dipendono ovviamente dalla copertura della rete Vodafone, comunque la migliore rete del nostro Paese secondo i dati Altroconsumo. Oltre al tracking in real time è anche possibile determinare delle zone da non oltrepassare; in caso contrario veniamo subito avvisati sullo smartphone. Può essere un'ottima soluzione per chi non ha voglia di passare troppo tempo a configurare un dispositivo simile, poiché arriva già predisposto per l'utilizzo su rete Vodafone. Inoltre può essere usato per tracciare molti altri oggetti personali.



Localizzatore APJ GPS Allround Finder 2020

Fra i dispositivi più apprezzati di Amazon troviamo anche l'APJ GPS Allround Finder 2020, che al prezzo di 49,99 euro su Amazon Italia offre una SIM sempre connessa, dimensioni più compatte rispetto al passato, una batteria che dura fino a 20 giorni (60 in stand-by), con l'ovvia possibilità di ricevere notifiche su smartphone in caso di anomalia. Certo per il funzionamento della connessione è richiesto un abbonamento: costa circa 5 euro al mese, circa 14 euro per i tre mesi e poco più di 50 euro per tutto l'anno.

L'azienda promette anche il supporto di un Customer Center sempre disponibile per ogni chiarimento o problema. Pesa 130 grammi e viene venduto con una confezione alquanto ricca: oltre al dispositivo abbiamo infatti un cavo di ricarica e un adattatore per la ricarica USB a muro, una scheda SIM M2M già installata e una custodia protettiva. Il tracciamento in tempo reale può ovviamente avvenire tramite app, con notifiche che possono arrivare anche via mail.



La scelta di Amazon: il Salind 11

Il Salind 11 ha ottenuto il bollino Amazon's Choice e rappresenta una soluzione alquanto economica: su Amazon Italia costa infatti appena 29,99 euro. Con questa cifra vi portate a casa (o meglio, in macchina) un localizzatore con scheda SIM inclusa e batteria in grado di durare fino a 40 giorni.

Si aggancia rapidamente tramite magnete, le notifiche in tempo reale possono poi essere create in base a diverse necessità, pensiamo alla batteria scarica, all'eccesso di velocità oppure al rilevamento di vibrazioni. Anche in questo caso è richiesto, ovviamente, un abbonamento per i servizi di connettività, si parla di 5,11 euro al mese.



Il più completo: il Moox FMB920

Arriviamo infine a parlare di un prodotto davvero particolare, che promette di essere il non-plus-ultra in questo campo - almeno fra i dispositivi consumer: il Moox FMB920. Rispetto agli altri prodotti di questa lista è un localizzatore che richiede l'utilizzo di tre cavi da connettere all'auto, è dunque pensato per la localizzazione permanente ed è incredibilmente piccolo, pesa 60 grammi e misura 79mm x 43mm x12mm. Localizza il veicolo (auto, moto, barca che sia) in tempo reale, riconosce forti impatti e lo stile di guida, ha allarmi e notifiche configurabili, permette di bloccare il motore o gli allarmi.

Una soluzione davvero completa con un Customer Service in italiano, anche se il prezzo iniziale si fa sentire rispetto alla concorrenza: 119 euro con un anno di connettività incluso. Successivamente il servizio costa 49,90 euro ogni anno (con uno sconto di 10 euro all'anno con l'attivazione del rinnovo automatico). 119 euro è un prezzo promozionale valido fino al 30 settembre 2021, sia su Amazon Italia che sul sito ufficiale Moox, poi costerà 169 euro.



Se invece avete pazienza di aspettare novembre 2021, è in arrivo il nuovo Moox FMB002, ancora più compatto e con un'installazione più semplice (basta connettere il cavo OBDII), ideale per chi cambia spesso veicolo. Ciliegina sulla torta, anche acquistando sul sito ufficiale Moox con spedizione gratuita si ha la possibilità di restituire il prodotto entro 30 giorni e ricevere un rimborso integrale se si cambia idea.