Leon Hybrid e Formentor Tribe Edition: un giorno con le nuove CUPRA ibride

CUPRA è senza alcun dubbio uno dei brand automotive più cool del momento, e lo diciamo ovviamente con cognizione di causa: nei primi mesi del 2023 il brand catalano ha fatto registrare vendite superiori del 75% rispetto allo stesso periodo del 2022 e le previsioni per gli anni a venire sono fuori scala se paragonate a qualsiasi altro marchio automotive. CUPRA sta infatti preparando la più grande offensiva di prodotto della sua storia che partirà già dal 2024, a tal proposito possiamo dirvi che abbiamo già visto la nuova Tavascan a Berlino e che nel 2025 arriverà una compatta tutto pepe chiamata Raval (prima conosciuta come UrbanRebel).

Ci aspetta dunque un futuro estremamente interessante, anche nel presente però CUPRA sta lasciando il segno - e ce lo ricorda con la sua "gamma e-range", modelli Mild Hybrid e Plug-in Hybrid capaci di abbattere consumi ed emissioni, perfettamente in linea con i trend del momento sia sul fronte ambientale che di design e di tecnologia.

Per parlarvi meglio della gamma e-range di CUPRA abbiamo provato la CUPRA Leon 1.5 Hybrid (disponibile anche Sportstourer), la CUPRA Leon VZ Carbon e la CUPRA Formentor Tribe Edition, nuova edizione speciale a tiratura limitata che si può avere anche Plug-in Hybrid da 245 CV (tutto sulla nuova CUPRA Formentor Tribe Edition 2023), esattamente la variante che abbiamo provato in anteprima per l'Italia.



CUPRA Leon 1.5 Hybrid: 150 CV e sentirli tutti

A fine 2022 CUPRA ha rafforzato la sua offerta ibrida aggiungendo a listino Leon e Leon Sportstourer con motore 1.5 Hybrid (mHEV a 48 V) da 150 CV/110 kW con cambio automatico DSG, una variante particolarmente interessante per chi non ha un budget infinito ma vuole in ogni caso divertirsi alla guida. Parliamo infatti di una hot hatchback dal design giovanile che vanta una dotazione di serie alquanto esclusiva, pensiamo ad esempio al sistema infotainment con display touchscreen da 10", all'Adaptive Cruise Control (ACC) e il Light Assist.

Di serie abbiamo anche i fari Full LED con indicatori di direzione posteriori dinamici e welcome ceremony, il volante multifunzione in pelle riscaldato e i vetri oscurati. 150 CV potrebbero sembrare pochi in senso generale, sulla CUPRA Leon 1.5 Hybrid però si traducono in grinta e divertimento, elementi che non vi faranno assolutamente rimpiangere l'acquisto. Acquisto che può avvenire corrispondendo a CUPRA 35.150 euro, prezzo chiavi in mano secondo il nuovo listino attivo dal 29 marzo 2023, il nostro consiglio però è di recarsi sempre in concessionaria (o ancora meglio presso il CUPRA Garage di Corso Como a Milano) per andare a caccia di sconti.



CUPRA Leon VZ Carbon: one step forward

Amate alla follia il design da hot hatchback della CUPRA Leon ma 150 CV non bastano per le vostre esigenze, oppure avete bisogno di una potente Sportstourer?

La CUPRA Leon VZ Carbon è ciò che fa per voi: disponibile con doppio telaio, dunque anche station wagon, la VZ Carbon mette in campo due motorizzazioni d'eccellenza, ovvero la 2.0 TSI da 300 CV/221 kW DSG e la 1.4 e-HYBRID da 245 CV/180 kW DSG. Queste vetture fanno parte della gamma CUPRA Leon a partire dallo scorso mese di maggio 2022 e combinano allo stato dell'arte il design aggressivo del marchio catalano e le alte prestazioni. Un'esperienza connessa e digitalizzata che presenta anche equipaggiamenti esclusivi, pensiamo al volante multifunzione CUPRA Racing, ai cerchi in lega da 19" con inserti in rame, alle minigonne in alluminio scuro (Dark Aluminium), ai gusci degli specchietti retrovisori in fibra di carbonio e - dulcis in fundo - a uno spoiler posteriore. Entrambe le motorizzazioni offrono 4 cilindri e 16 valvole, la 245 CV raggiunge i 225 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, mentre la 300 CV tocca i 250 km/h e percorre lo 0-100 in appena 5,7 secondi. Ricordiamo inoltre che la e-HYBRID è una Plug-in, ha dunque un motore elettrico e una batteria agli ioni di litio, una combo che permette di viaggiare in Full Electric per un massimo di 60 km. Ovviamente questa tecnologia ha un costo: il listino parla di 49.750 euro chiavi in mano per la 1.4 e-HYBRID DSG, mentre la 300 CV arriva a 53.500 euro.



CUPRA Formentor Tribe Edition: sentirsi parte di una grande famiglia

Era un po' di tempo che non ci mettevamo alla guida di una CUPRA Formentor (l'ultima versione provata è stata la CUPRA Formentor VZ5 Taiga Grey a novembre 2022), è bastato però appena qualche minuto per ricordare la dinamica inconfondibile del SUV/Crossover catalano. Nel 2020, all'epoca del lancio commerciale, ci è sembrata da subito una delle migliori vetture dell'anno, nel 2022 le cose non sono cambiate e a livello di feeling, divertimento, comfort, tecnologia e stile la Formentor è ancora una delle soluzioni più accattivanti del mercato attuale.

Inoltre da oggi è disponibile nella sua variante Tribe Edition con elementi esclusivi che impreziosiscono ulteriormente un design inconfondibile. Disponibile nelle motorizzazioni 2.0 TSI 245 CV DSG, 2.0 TSI 310 CV 4Drive DSG (una delle nostre varianti preferite in assoluto) e 1.4 e-HYBRID 245 CV DSG, la CUPRA Formentor Tribe Edition mette in campo nuovi dettagli di design sia esterni che interni, nuovi colori e cerchi in lega inediti. Realizzata sulla base di Formentor VZ, questa versione Tribe Edition aggiunge alla ricca dotazione di serie anche un colore carrozzeria chiamato Nero Midnight, oppure il Grigio Scogliera in alternativa, la griglia anteriore e le modanature in colore Black Matt, il lettering CUPRA in colore nero, cerchi in lega Exclusive da 19" Sport Black Matt, passaruota e cover specchietti esterni in colore Black Matt.

Infine troviamo anche la pedaliera Dark Aluminium e i sedili anteriori sportivi Dinamica. Se le varianti TSI da 245 CV e 310 CV sono divertenti per natura, l'1.4 e-HYBRID può vantare uno scatto ancora più aggressivo grazie al motore elettrico aggiuntivo. Le ripartenze da fermi oppure le uscite in curva sono ancora più marcate con questa versione, che inoltre ci mette a disposizione anche fino a 55 km di autonomia Full Electric e la possibilità di ricaricare la batteria agli ioni di litio di bordo a una presa elettrica.

Tale batteria ci permette di abbassare i consumi fino a 1,4/1,6 litri di carburante per 100 km (secondo il ciclo combinato WLTP), cifre davvero irrisorie soprattutto se paragonate alle due motorizzazioni TSI (che hanno consumi dichiarati da 7,5-7,9 e 8,3-8,8 l/100 km) - a patto però di avere la batteria carica. Parliamo dunque di prezzi: Formentor Tribe Edition si può avere a partire da 51.350 euro per la versione 2.0 TSI DSG, si sale invece a 54.650 euro per la 1.4 e-HYBRID DSG e si arriva infine ai 56.100 euro della 2.0 TSI 4Drive DSG da 310 CV.



CUPRA e il padel: una storia di passione e amore

Per provare le CUPRA della gamma e-hybrid siamo partiti da Milano per raggiungere l'Eracle Sports Center a pochi minuti dal centro di Como. Nato da un'idea del campione Gianluca Zambrotta, il centro ospita una Sala Fitness, due piscine, tre Sale Corsi, un'area benessere e quattro spogliatoi, inoltre nell'area esterna è possibile trovare campi sportivi per praticare calcio a 5, tennis e padel.

La Padel Arena in particolare vede il logo CUPRA presente un po' ovunque, del resto il marchio catalano è un grande promotore di questo sport a livello internazionale e più volte ha supportato eventi, campionati e campi - soprattutto in Italia, dove il brand è stato un assoluto pioniere nella promozione di questa disciplina (al Milano Premier Padel P1 con CUPRA). A macchine spente abbiamo così giocato a padel per quasi due ore, sperimentando così diverse sfumature del divertimento: sfumature che da sempre fanno parte del DNA CUPRA e coniugano il piacere di guida con il lifestyle.