Le migliori offerte auto di giugno 2021: in vacanza con Fiat e Alpitour

Con l'inizio di giugno e l'avvicinarsi dell'estate, le case automotive sono pronte a lanciare le nuove promozioni estive. Andiamo dunque a scoprire quali offerte hanno già avviato i migliori brand del mercato, partendo da Fiat - come sempre regina delle vendite grazie alle sue piccole Panda e 500. Fino al prossimo 30 giugno, nuova 500 Full Electric si può avere da 99 euro al mese senza usato da rottamare ma con finanziamento GO EASY, dopo 13 mesi inoltre potete decidere se l'elettrico fa al caso vostro oppure no. La 500 Hybrid invece si può avere da 11.300 euro con i nuovi incentivi Fiat, 500 GPL da 12.500 euro, con entrambe inoltre c'è un bonus vacanza Alpitour - c'è però bisogno di rottamare o permutare. Promo anche su nuova Fiat Tipo, la cui gamma parte da 13.500 euro. Tipo City Cross e Tipo SW includono anche il bonus vacanza Alpitour.





Da Renault a Dacia

Arriviamo così alla Panda, che vede. La Hybrid parte da 9.500 euro, nella pagina dedicata agli sconti Fiat trovate poi anche le promo dedicate a Panda Sport Hybrid, Panda Wild 4x4, Panda City Life Metano e Panda GPL. Anche con il "pandino" c'è incluso il bonus vacanza Alpitour. Sempre restando in casa Stellantis,con finanziamento e rottamazione, fino al 30 giugno 2021. La Ypsilon GPL parte invece da 12.100 euro, la Metano da 13.500 euro.

A proposito di citycar, Renault ha confermato anche per il mese di giugno 2021 le sue offerte Renault Easy, fra cui svetta di sicuro la Twingo E-Tech Electric da 89 euro al mese. La Zoe E-Tech Electric, che stiamo guidando proprio in questi giorni e che ci sta convincendo non poco, si può avere da 119 euro al mese e lo stesso vale per l'ottima Clio E-Tech Hybrid. Per Captur E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid si sale a 139 e 149 euro al mese, mentre la nuova Mégane Sporter E-Tech Plug-in Hybrid costa 199 euro al mese. In promo anche il nuovissimo Arkana E-Tech Hybrid a 249 euro al mese. Questo per quanto riguarda la gamma elettrificata E-Tech, sul sito ufficiale però trovate anche tutte le offerte sulla gamma "standard", con Clio disponibile a partire da 99 euro al mese. Le offerte Renault sono valide fino al 30 giugno 2021. Mese nuovo, promozioni "vecchie" in casa Toyota, visto che il produttore giapponese ha ancora attivo l'Hybrid Bonus su tutta la sua gamma ibrida. Questo significa che nuova Yaris Hybrid si prende con 3.500 euro di sconto qualunque sia il vostro usato. Su Corolla Hybrid gli sconti arrivano a 5.500 euro, su C-HR invece saliamo a 6.500 euro, fino agli 11.000 euro di sconto su nuovo RAV4 Plug-in Hybrid e nuova Prius Plug-in. Per tutte le promo vi rimandiamo alla pagina ufficiale delle offerte Toyota.





Da Ford a Suzuki

Anche Citroen ha diverse promozioni attive nel mese di giugno, il brand francese però ci consiglia di chiedere presso il nostro concessionario di fiducia perché le promo possono variare a livello locale. In linea di massima però dovremmo essere in grado di prendere, nuova C4 da 199 euro al mese (anche elettrica), nuova C5 da 229 euro al mese. Qui trovate tutte le altre offerte . Anche Dacia conferma a giugno 2021 le precedenti - ottime - offerte , ovvero 90 euro al mese con anticipo di 2.400 euro. Con Duster si sale a 5 euro al giorno/150 euro al mese.





In casa Ford ci sono sconti su tutta la gamma, motivo per cui vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale. Con il Coupon IdeaFord +Facile potete anche avere 7 anni di garanzia e 3 anni di manutenzione con un vantaggio fino al 50%. Con il Ford Hybrid Bonus potete inoltre avere nuova Puma Titanium EcoBoost Hybrid con 4.500 euro di sconto, su Kuga Plug-in Hybrid saliamo addirittura a 10.550 euro di vantaggi, mentre su Fiesta Plus vi sono 4.000 euro di vantaggi. Per l'ottima Fiesta ST invece ci sono 4.850 euro di sconto. Dagli USA torniamo in Giappone, con Mazda che ha lanciato i Summer Bonus su tutti quei veicoli Euro 6 che non possono più accedere agli incentivi statali - causa esaurimento fondi. Qualche esempio? Mazda2 si acquista con 2.500 euro di sconto, Mazda3 e CX-30 con 3.000 euro in meno. Opel invece, oltre alle classiche offerte sui singoli modelli, vi dà la possibilità di compilare un form online per ottenere fino a 1.000 euro di Extra Sconto. Le attuali offerte private permettono di avere "a meno" la nuova Corsa (anche elettrica), Astra, Crossland, Grandland X, Mokka (anche elettrico), Insignia, Combo Life, e Zafira Life (anche a zero emissioni). Tornando in Francia, nuova Peugeot 208 (anche elettrica) si prende a partire da 129 euro al mese con i-Move, oppure da 199 euro al mese con Free2Move Lease. Sconti anche su 108, 2008, e-2008, 308, 3008, 508 e 5008.



Davvero ricca poi, come ogni mese, la vetrina promozioni Suzuki. Questa volta spicca l'iniziativa Suzuki Solutions, che vi permette di tenere, restituire o sostituire la vostra Suzuki dopo 3 anni a partire da 99 euro al mese, con 3 anni di manutenzione in omaggio offerti dal brand giapponese. Con il ticket di partenza potete prendere SWIFT Hybrid e IGNIS Hybrid, con S-CROSS si sale a 179 euro, con VITARA a 199 euro, mentre SWACE e ACROSS si possono avere rispettivamente a 248 e 399 euro. Se avete trovato qualche offerta aggiuntiva che non abbiamo segnalato, scriveteci pure nei commenti.